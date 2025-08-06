هل عليك شطف الأطباق قبل وضعها في غسالة الصحون؟ اكتشف الحقيقة

بينما كنت أعدّ العشاء ذات مساء، مررتُ بطبقٍ عليه قليلٌ من الصلصة الجافة ووقفتُ أتساءل: هل يستحق الأمر ملء الحوض بالماء لشطفه قبل وضعه في غسّالة الصحون؟ اتضح أنّ هذه العادة تكبدنا كميات هائلة من الماء دون فائدة حقيقية.

الإسراف في استهلاك المياه

أظهر تقريرٌ أن دورات الشطف المسبقة تهدر نحو 7 لترات في كل مرة، أي 62 لتراً أسبوعيًا . بينما يستهلك برنامج الغسّالة العادي حوالي 10 لترات لكل 74 دقيقة تشغيل، يعادل ربع دورة الاستهلاك اليدوي. مع ذلك، يؤكد 39% من أصحاب الأجهزة أنهم لا يزالون يشطفون الأطباق قبل التشغيل، معتقدين أن ذلك يحسن النتيجة. الواقع يقول غير ذلك: فالغسّالات الحديثة مُصممة للتعامل مع بقايا الطعام الصغيرة بكفاءة، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية وغيرها من الهيئات المعنية.

جهود صناعة غسّالات الصحون في الحفاظ على الماء

استجابت علامات معروفة مثل Finish لهذه الظاهرة عبر إطلاق حملات توعوية وبرامج المسؤولية الاجتماعية الهادفة إلى خفض استهلاك المياه. سيناريو مستقبلي يُخيّم في الأفق: ما إذا استمررنا في العادة القديمة، فقد نُضطر يومًا ما لتوفير كل قطرة عبر إيقاف تشغيل الصنبور بين مسح الأطباق. يضيف الشيف المشهور تييري ماركس في إحدى ورش التعلم حول الغذاء المستدام: “في مطاعمنا، نتخلّى عن أكثر من 90% من الماء المستخدم في الغسل التقليدي.”

باتباعك لخطوةٍ بسيطة من دون شطفٍ مسبق، أنت لا تُبقي على نقاء أدواتك فحسب، بل تُسهم في حماية مستقبل المياه على كوكبنا.