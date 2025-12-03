هل غرف المعيشة الصناعية على وشك العودة بقوة؟

ما هو القاسم المشترك بين الأرضيات الخرسانية والأنابيب المكشوفة وجدران الطوب والخشب الريفي؟ إنها جميعها علامات مميزة للتصميم الداخلي الصناعي. انطلق هذا النمط لأول مرة في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، عندما كانت مساحة المعيشة في المدن الكبرى محدودة، مما أدى إلى تحويل المصانع القديمة إلى شقق وشقق سكنية على طراز الدور العلوي. بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبح النمط الصناعي سائدًا، ووجد طريقه للخروج من المصانع التجارية القديمة إلى المنازل التقليدية. على الرغم من أنه ظل أسلوب تصميم أساسي للمساحات المكتبية، إلا أنه فقد شعبيته ببطء في غرف المعيشة لصالح التصميمات العصرية مثل البساطة. لكن الآن، بدأت غرف المعيشة الصناعية تعود بقوة، على الرغم من أنها قد تبدو مختلفة قليلاً عن الإصدارات السابقة.

وكما قالت مصممة الديكور الداخلي فانيسا لارسون لصحيفة The Spruce، “للعودة إلى الخريطة، فإنها تحتاج إلى تغيير في اللون والملمس.” اعتمد التصميم الصناعي التقليدي على المساحات المفتوحة والديكور البسيط والنوافذ الكبيرة ومواد البناء الخام. وكانت النتيجة مظهرًا أنيقًا ولكن غالبًا ما يكون أكثر برودة مقارنةً بالعديد من اتجاهات الديكور الكلاسيكية التي تصمد أمام اختبار الزمن. لحسن الحظ، توفر الإصدارات الحديثة دفءًا أكثر قليلاً من النمط الأصلي، مما يجعل هذا التصميم الجمالي قابلاً للتحقيق لأي شخص تقريبًا.