هل غليسينات المغنيسيوم أو سيترات المغنيسيوم أفضل للنوم؟

قد يكون من الصعب الحصول على النوم أحيانًا. الإجهاد ، عشاء ثقيل ، أو أن مارتيني الثاني بالقرب من وقت النوم يمكن أن يفسد كل ما تبذلونه من فرصك في الحصول على سبع ساعات صلبة. ربما كنت قد حاولت بالفعل الميلاتونين للحصول على جدول نوم أكثر اتساقًا. ربما يساعدك التأمل أو تمديد الضوء على الانتهاء ، لكن أعصابك لا تزال تشعر بأنها تحتاج إلى القليل من المساعدة الإضافية.

هذا هو المكان الذي قد يأتي فيه المغنيسيوم. يمكن أن يساعد ملحق المغنيسيوم في استرخاء عضلاتك وتهدئة الجهاز العصبي. ولكن مع وجود العديد من الأنواع المختلفة هناك ، من الصعب معرفة أي واحد للاختيار. يمكن لبعض مكملات المغنيسيوم أن تجعل الأمور تتحرك في أمعائك (في بعض الأحيان أكثر من اللازم) ، في حين أن البعض الآخر أكثر ملاءمة لتعزيز الراحة. غليسينات المغنيسيوم والسيترات المغنيسيوم هما مكملات مغنيسيوم شائعة. كلاهما متاح في شكل مسحوق ، بحيث يمكنك مزجهما في الماء أو في موكتيل فتاة نائمة عصرية. ولكن إذا كان النوم هو هدفك ، فقد يكون جليكاينات المغنيسيوم هو الرهان الأفضل.

في حين أن سترات المغنيسيوم والأشكال الأخرى يمكن أن تدعم النوم ، إلا أنه له تأثير ملين ، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد. بمعنى آخر ، قد تجعلك سترات المغنيسيوم تتسابق إلى الحمام في الصباح ، أو حتى في منتصف الليل. غليسينات المغنيسيوم أسهل بشكل عام على المعدة وقد تساعد أيضًا في تخفيف القلق ، مما يجعله خيارًا قويًا لنوم أفضل.