هل قوة التنظيف التي تتمتع بها منظفات الغسيل اللطيفة قوية كما تعتقد؟

هناك الكثير من منظفات الغسيل التي تحمل علامات “لطيفة” و”مجانية” و”شفافة” وغيرها من المصطلحات المشابهة. ولكن بصرف النظر عن العبوة، ما الذي يجعل هذه المنظفات مختلفة؟ باختصار: إنهم يتجاهلون بعض المكونات الشائعة في المنظفات التقليدية، مما يعني أيضًا أنها لا تنظف في كثير من الأحيان بالجودة التي قد تتوقعها.
تُصنع منظفات الغسيل عادةً باستخدام المواد الخافضة للتوتر السطحي والإنزيمات لإزالة البقع، بالإضافة إلى مجموعة من المكونات الأخرى، بما في ذلك العطور والأصباغ والمبيضات البصرية والمواد الحافظة. هذه المكونات يمكن أن تسبب تهيج الجلد أو تسبب الحساسية لدى بعض الناس. تم ربط بعض المكونات والمنتجات الثانوية، مثل الفثالات و1.4-ديوكسان، بمخاوف صحية، في حين أن البعض الآخر (مثل الفوسفات) يمكن أن يكون ضارًا بالبيئة.
من المرجح أن تكون المنظفات اللطيفة خالية من المكونات التي يحتمل أن تكون خطرة. لكن التصنيفات مثل “لطيف” أو “حساس” ليست موحدة، وتختلف المواد المسببة للحساسية من شخص لآخر، لذلك قد لا تزال تحتوي على مواد مهيجة. قد يكون من الصعب عليك التدقيق في قوائم المكونات بنفسك. إذا كنت تبحث عن منظف لطيف، فابدأ بالبحث عن الشهادات ذات الصلة الموجودة على الملصق، مثل خيار أكثر أمانًا من وكالة حماية البيئة. للحصول على هذه الشهادة، يجب أن تخضع المنتجات لمراجعة صارمة للمكونات لضمان صحة الإنسان والبيئة.
إذا كانت أولويتك هي معالجة البقع والروائح أثناء الغسيل، فقد لا يكون استخدام منظف لطيف هو أفضل طريقة. غالبًا ما تكون المنظفات اللطيفة أقل فعالية لأنها تفتقر إلى المواد الكيميائية القاسية التي تزيل البقع الصعبة. لكن في بعض الأحيان، تكون هذه مقايضة عليك القيام بها.
كيفية جعل المنظفات اللطيفة مناسبة لك
لدى معظم الناس سبب وجيه للتفكير في التحول من منظف الغسيل التقليدي إلى نسخة ألطف. ربما تشك في وجود حساسية جلدية، أو لديك ملابس مغسولة للأطفال، أو تفضل فقط اللعب بأمان وتجنب المواد الكيميائية الضارة المحتملة. ولكن قد يتعين عليك تحقيق التوازن بين قوة التنظيف واللطف بناءً على مستوى راحتك. تعتبر بعض المنظفات المضادة للحساسية، مثل Tide Free & Gentle، منظفات فعالة وخالية من الأصباغ والعطور والفوسفات. ولكن كلما كان المنتج “مجانيًا” أكثر، مثل Molly’s Suds المكون من أربعة مكونات، زاد احتمال أنه سيواجه صعوبة في محاربة البقع والروائح. إذا كانت ملابسك متسخة بشكل طفيف، فقد لا تواجه أي مشكلة مع منتج مثل هذا. سبق أن جربت House Digest شرائط الغسيل Tru Earth التي حققت نتائج جيدة في إزالة البقع.
تجدر الإشارة إلى أن هناك خيارات أخرى يمكنك تجربتها قبل التحول إلى المنظفات اللطيفة. بالنسبة لمشاكل الجلد، فكر في تقليل استخدام منظفات الغسيل. ملعقة أو ملعقتين كبيرتين تكفي، لكن معظم الناس يستخدمون كمية أكبر بكثير. ضع غسيلك في دورة شطف إضافية لإزالة البقايا. بالنسبة لغسيل الأطفال، يقوم العديد من الأشخاص بدمجه مع الغسيل العادي دون أي آثار سلبية؛ ليست هناك حاجة لشراء منظف خاص إلا إذا ظهرت على الطفل علامات تهيج الجلد. الحل الوسط المحتمل الآخر هو استخدام منظف لطيف للغسلات العادية أثناء معالجة البقع مسبقًا بمنتجات منفصلة لا تهيج بشرتك. يمكن للعديد من المكونات المنزلية مثل صودا الخبز والخل وبيروكسيد الهيدروجين أن تعمل على إزالة بقع الغسيل حسب نوعها.