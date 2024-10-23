هل قوة التنظيف التي تتمتع بها منظفات الغسيل اللطيفة قوية كما تعتقد؟

هناك الكثير من منظفات الغسيل التي تحمل علامات “لطيفة” و”مجانية” و”شفافة” وغيرها من المصطلحات المشابهة. ولكن بصرف النظر عن العبوة، ما الذي يجعل هذه المنظفات مختلفة؟ باختصار: إنهم يتجاهلون بعض المكونات الشائعة في المنظفات التقليدية، مما يعني أيضًا أنها لا تنظف في كثير من الأحيان بالجودة التي قد تتوقعها.

تُصنع منظفات الغسيل عادةً باستخدام المواد الخافضة للتوتر السطحي والإنزيمات لإزالة البقع، بالإضافة إلى مجموعة من المكونات الأخرى، بما في ذلك العطور والأصباغ والمبيضات البصرية والمواد الحافظة. هذه المكونات يمكن أن تسبب تهيج الجلد أو تسبب الحساسية لدى بعض الناس. تم ربط بعض المكونات والمنتجات الثانوية، مثل الفثالات و1.4-ديوكسان، بمخاوف صحية، في حين أن البعض الآخر (مثل الفوسفات) يمكن أن يكون ضارًا بالبيئة.

من المرجح أن تكون المنظفات اللطيفة خالية من المكونات التي يحتمل أن تكون خطرة. لكن التصنيفات مثل “لطيف” أو “حساس” ليست موحدة، وتختلف المواد المسببة للحساسية من شخص لآخر، لذلك قد لا تزال تحتوي على مواد مهيجة. قد يكون من الصعب عليك التدقيق في قوائم المكونات بنفسك. إذا كنت تبحث عن منظف لطيف، فابدأ بالبحث عن الشهادات ذات الصلة الموجودة على الملصق، مثل خيار أكثر أمانًا من وكالة حماية البيئة. للحصول على هذه الشهادة، يجب أن تخضع المنتجات لمراجعة صارمة للمكونات لضمان صحة الإنسان والبيئة.

إذا كانت أولويتك هي معالجة البقع والروائح أثناء الغسيل، فقد لا يكون استخدام منظف لطيف هو أفضل طريقة. غالبًا ما تكون المنظفات اللطيفة أقل فعالية لأنها تفتقر إلى المواد الكيميائية القاسية التي تزيل البقع الصعبة. لكن في بعض الأحيان، تكون هذه مقايضة عليك القيام بها.