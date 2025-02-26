هل كانت كلمات إلفيس بريسلي الأخيرة؟

الكلمات الأخيرة للمشاهير هي في بعض الأحيان مؤثرة أو عميقة. على سبيل المثال ، قال وينستون تشرشل بسمعة طيبة “أشعر بالملل من كل شيء” ، قبل وفاته في عام 1965. وفي الوقت نفسه ، عكست كلمات بوب مارلي معتقداته الطويلة عندما أخبر ابنه ستيفن أن “المال لا يستطيع شراء الحياة” وفاته في عام 1981. ولكن في بعض الأحيان تكون الكلمات الأخيرة للأشخاص البارزين أكثر دنيوية ، حتى بشكل محرج. في صباح يوم 16 أغسطس 1977 ، خرج إلفيس بريسلي من السرير ، وأخذ حفنة من مسكنات الألم وغيرها من الأدوية الموصوفة ، ثم توجه إلى الحمام ، وأخبر خطيبه الزنجبيل ألدن الذي كان سيقرأه.

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غالبًا ما كان يمسك وأمضى الكثير من الوقت في الحمام في أشهره الأخيرة. “لا تغفو” ، أخبره ألدن. “حسنًا ، لن أفعل” ، أجاب إلفيس ، وفقًا لـ “Elvis and Ginger: Elvis Presley’s Fiancée و Last Love يروي قصتها أخيرًا.” هذه هي الكلمات النهائية الأكثر شيوعًا للملك أثناء خلطه في بيجاماته الذهبية للجلوس على المقعد الجلدي الأسود في كوموده. عندما استيقظ ألدن حوالي الساعة 2 مساءً ، لم يعود إلفيس إلى الفراش. ومع ذلك ، أجرت محادثة هاتفية مع صديقة ثم والدتها قبل أن تستيقظ لترى أين كان. وجدته وجهًا لأسفل على السجادة الفخمة من حمامه في وضع الركوع. لقد مات في 42.