هل كانت كلمات إلفيس بريسلي الأخيرة؟

الكلمات الأخيرة للمشاهير هي في بعض الأحيان مؤثرة أو عميقة. على سبيل المثال ، قال وينستون تشرشل بسمعة طيبة “أشعر بالملل من كل شيء” ، قبل وفاته في عام 1965. وفي الوقت نفسه ، عكست كلمات بوب مارلي معتقداته الطويلة عندما أخبر ابنه ستيفن أن “المال لا يستطيع شراء الحياة” وفاته في عام 1981. ولكن في بعض الأحيان تكون الكلمات الأخيرة للأشخاص البارزين أكثر دنيوية ، حتى بشكل محرج. في صباح يوم 16 أغسطس 1977 ، خرج إلفيس بريسلي من السرير ، وأخذ حفنة من مسكنات الألم وغيرها من الأدوية الموصوفة ، ثم توجه إلى الحمام ، وأخبر خطيبه الزنجبيل ألدن الذي كان سيقرأه.
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غالبًا ما كان يمسك وأمضى الكثير من الوقت في الحمام في أشهره الأخيرة. “لا تغفو” ، أخبره ألدن. “حسنًا ، لن أفعل” ، أجاب إلفيس ، وفقًا لـ “Elvis and Ginger: Elvis Presley’s Fiancée و Last Love يروي قصتها أخيرًا.” هذه هي الكلمات النهائية الأكثر شيوعًا للملك أثناء خلطه في بيجاماته الذهبية للجلوس على المقعد الجلدي الأسود في كوموده. عندما استيقظ ألدن حوالي الساعة 2 مساءً ، لم يعود إلفيس إلى الفراش. ومع ذلك ، أجرت محادثة هاتفية مع صديقة ثم والدتها قبل أن تستيقظ لترى أين كان. وجدته وجهًا لأسفل على السجادة الفخمة من حمامه في وضع الركوع. لقد مات في 42.
نهاية إلفيس بريسلي
في سنواته الأخيرة ، كان إلفيس بريسلي يعتمد على مختلف الأدوية وصفة طبية وقضية مع تناول الطعام. يمكن أن يكون غير مستقر على قدميه ، يمر في أوقات عشوائية من داونرز كان يأخذها. ومع ذلك ، في يومه الأخير على قيد الحياة ، استيقظ في الساعة 4 مساءً ، ولعب مع ابنته الصغيرة ليزا ماري ، وذهب إلى موعد للأسنان. في الساعة الرابعة صباحًا في صباح اليوم التالي ، اتصل بابن عمه ، بيلي سميث ، وطلب منه الحضور إلى Graceland مع زوجته جو ، على لعبة كرة المضرب.
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ثم جلس إلفيس في البيانو ولعب بضع نغمات الإنجيل. قبل وفاته ، أصبح مهتمًا بعمق بالروحانية ، حيث جمع مجموعة كبيرة من الكتب حول هذا الموضوع. أخبره ديفيد ستانلي ، الأخ غير الشقيق لإيفليس ، الصريح أنه قبل يومين من وفاة الملك ، أخبره إلفيس ، “لن أراك مرة أخرى-في المرة القادمة التي أرى أنك ستكون في مكان أعلى في طائرة مختلفة ” جاء ستانلي ليعتقد أن إلفيس كان يعرف أنه على وشك الموت. عندما وجد جينجر ألدن إلفيس على أرضية الحمام ، يكمن كتاب بعنوان “البحث العلمي عن وجه يسوع” بجانبه.
نسخة أخرى من كلمات إلفيس الأخيرة
يزعم كتاب “Elvis Presley: A Southern Life” أن خطيب إلفيس ، جينجر ألدن ، لم يكن آخر شخص يرى الملك على قيد الحياة. وفقًا للعمل ، تحدث مع شخص آخر قبل وفاته ، مما يعني أن رده على تنشيط Alden بعدم النوم على المرحاض لم يكن كلماته الأخيرة. في الكتاب ، كانت دلتا ماي بيغز ، عمة إلفيس ، التي كانت آخر شخص يتحدث إليه. جاءت إلى الحمام لإسقاط حزمة أخرى من الأدوية الموصوفة له. لسوء الحظ ، لا يقدم الكتاب أي تلميحات حول ما كانت المحادثة. ومع ذلك ، فإن معظم المصادر تشير إلى محادثة إلفيس مع ألدن باعتباره الأخير.
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بعد أن اكتشف ألدن إلفيس على أرضية الحمام ، تم نقله إلى مستشفى المعمداني على بعد سبعة أميال حيث أعلن وفاته رسميًا في الساعة 3:30 مساءً ، قرر الفاحص الطبي سبب الوفاة في نوبة قلبية. وجد تقرير لاحق 14 عقارًا مختلفًا في نظامه بما في ذلك كميات كبيرة من الكودين والمورفين والكومديل ، من بين أمور أخرى. تحولت الكلمات الأخيرة للملك إلى خطيبته إلى أن تكون غير صحيحة. كان قد نام على المرحاض ، أو بشكل أكثر دقة ، على الأرجح توفي من المخدرات ، وتراجع إلى الأمام قبالة المرحاض ، ثم مات.