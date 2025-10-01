هل لا يزال شراء منزل صعبًا في عام 2025؟ هذا ما يجب معرفته

منذ فترة طويلة يعتبر امتلاك منزل الحلم الأمريكي. ومع ذلك ، في هذه الأيام ، قد يكون من الصعب تحويل هذا الحلم إلى حقيقة واقعة. بالنسبة للبعض ، قد لا يكون من المنطقي المحاولة. إذا كان لديك الأمن المالي وتخطط للبقاء في المدى الطويل ، فقد لا يزال شراء منزل خطوة ذكية. ومع ذلك ، إذا كانت الأموال ضيقة أو لم تكن متأكدًا من خططك طويلة الأجل ، فقد ترغب في إعادة النظر في مطاردة هذا الحلم الآن.
أحد أهم الجوانب السلبية لشراء منزل في عام 2025 هو السعر. منذ أن بدأ الوباء قبل خمس سنوات ، ارتفعت قيم المنازل بأكثر من 40 ٪. ويرجع ذلك جزئيًا إلى معدلات الرهن العقاري القاع بين عامي 2020 و 2022 ، والتي أرسلت زيادة من المشترين إلى السوق ، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف. على الرغم من أن وتيرة الزيادات قد تم تبريدها مؤخرًا ، إلا أن الإمداد المحدود من المنازل أبقى أسعار المساكن مرتفعة بعناد. في بعض الولايات ، مثل هاواي وكاليفورنيا ، تكون تكاليف الإسكان مرتفعة للغاية بحيث ستحتاج إلى تحقيق ضعف متوسط الدخل لتكريم المنزل.
ومما زاد الطين بلة ، أضافت معدلات الرهن العقاري المرتفعة إلى تحديات القدرة على تحمل تكاليف المشترين. ارتفع الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا ، والذي بلغ انخفاضًا بنسبة 2.65 ٪ في يناير 2021 ، أعلى من 7 ٪ قبل أن يستقر في نطاق 6 ٪ ، حيث تحوم طوال عام 2025. هناك أيضًا عدم اليقين المستمر المحيط بالاقتصاد-خاصة فيما يتعلق بالتضخم وتأثير التعريفات الجمركية-وهو سبب آخر قد يرغب المشترون في البقاء على جانبي لترى الأمور.
قد توفر أسعار الفائدة المنخفضة والمزيد من القائمة المنزلية فرصًا لمشتري المنازل
في حين أن تحديات القدرة على تحمل التكاليف وعدم اليقين الاقتصادي هي أسباب وجيهة لبعض المشترين للتخلص من السوق الحالي ، فإن الوضع ليس كل شيء وكآبة. على الرغم من أن إمدادات الإسكان تظل ضيقة ، إلا أن القوائم النشطة زادت بأكثر من 20 ٪ في أغسطس مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك ، مع تخفيف التضخم والتوقعات التي سيستمر الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة ، تتجه أسعار الرهن العقاري إلى الأسفل – على الرغم من أن مدى انخفاضها سوف يبقى. يوفر هذا فرصة لمشتري المنازل لتأمين دفعة شهرية أقل ، مما يحتمل أن يفتحوا الفرص لأولئك الذين يتسعون حاليًا خارج السوق. كانت هناك أيضًا زيادة في تخفيض الأسعار في قوائم المنازل ، وخاصة في الولايات الجنوبية والغربية ، والتي قد تقدم بعض فرص الشراء.
خلاصة القول هي: هناك الكثير من السلبيات للوصول إلى سوق الإسكان في الوقت الحالي ، خاصةً إذا كانت أموالك ضيقة ، أو أن خططك للمستقبل في الهواء ، أو كنت تتطلع إلى شراء مؤدٍ لتجديده وقلبه. ومع ذلك ، مع انخفاض أسعار الأسعار وانخفاض أسعار الفائدة ، قد يكون الشراء منطقيًا إذا كنت تبحث عن منزل إلى الأبد حيث يمكنك الاستقرار وبناء الأسهم ، حيث قد تكون هناك بعض الصفقات.