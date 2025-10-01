هل لا يزال شراء منزل صعبًا في عام 2025؟ هذا ما يجب معرفته

منذ فترة طويلة يعتبر امتلاك منزل الحلم الأمريكي. ومع ذلك ، في هذه الأيام ، قد يكون من الصعب تحويل هذا الحلم إلى حقيقة واقعة. بالنسبة للبعض ، قد لا يكون من المنطقي المحاولة. إذا كان لديك الأمن المالي وتخطط للبقاء في المدى الطويل ، فقد لا يزال شراء منزل خطوة ذكية. ومع ذلك ، إذا كانت الأموال ضيقة أو لم تكن متأكدًا من خططك طويلة الأجل ، فقد ترغب في إعادة النظر في مطاردة هذا الحلم الآن.

أحد أهم الجوانب السلبية لشراء منزل في عام 2025 هو السعر. منذ أن بدأ الوباء قبل خمس سنوات ، ارتفعت قيم المنازل بأكثر من 40 ٪. ويرجع ذلك جزئيًا إلى معدلات الرهن العقاري القاع بين عامي 2020 و 2022 ، والتي أرسلت زيادة من المشترين إلى السوق ، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف. على الرغم من أن وتيرة الزيادات قد تم تبريدها مؤخرًا ، إلا أن الإمداد المحدود من المنازل أبقى أسعار المساكن مرتفعة بعناد. في بعض الولايات ، مثل هاواي وكاليفورنيا ، تكون تكاليف الإسكان مرتفعة للغاية بحيث ستحتاج إلى تحقيق ضعف متوسط ​​الدخل لتكريم المنزل.

ومما زاد الطين بلة ، أضافت معدلات الرهن العقاري المرتفعة إلى تحديات القدرة على تحمل تكاليف المشترين. ارتفع الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا ، والذي بلغ انخفاضًا بنسبة 2.65 ٪ في يناير 2021 ، أعلى من 7 ٪ قبل أن يستقر في نطاق 6 ٪ ، حيث تحوم طوال عام 2025. هناك أيضًا عدم اليقين المستمر المحيط بالاقتصاد-خاصة فيما يتعلق بالتضخم وتأثير التعريفات الجمركية-وهو سبب آخر قد يرغب المشترون في البقاء على جانبي لترى الأمور.