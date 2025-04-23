هل لدى ادعاءات روبرت ف. كينيدي جونيور عن شرب مياه الفلورايد أي حقيقة؟

في حين أن RFK Jr. محق في أن بعض الصناعات تطلق الفلوريد في البيئة أثناء التصنيع ، فإن الفلوريد هو أيضًا عنصر طبيعي في الأرض ، وفقًا لمقال أقيم عام 2018 في التغذية الوقائية وعلوم الأغذية. يتم تخزين الفلوريد في عظامك وأسنانك ، حيث يساعد على تقوية خلايا بناء العظام. على الرغم من أن الفلوريد يحدث بشكل طبيعي في بعض أنظمة المياه ، إلا أن الولايات المتحدة وكندا بدأت في إضافتها إلى إمدادات المياه العامة في الأربعينيات من القرن الماضي للمساعدة في منع التجاويف. لقد نجحت ، وتم إضافة فلوريد لاحقًا إلى منتجات الأسنان مثل معجون الأسنان وغسول الفم.

يمكن أن تنشأ المشكلات عندما يستهلك شخص ما الكثير من الفلوريد. تحدث معظم حالات سمية الفلورايد عند الأطفال عندما يبتلعون معجون الأسنان أو يشربون غسول الفم. سمية الفلورايد لدى البالغين نادرة ، ولكن يمكن أن تحدث عندما يكون تركيز الفلوريد في مياه الشرب مرتفعًا جدًا. يمكن أن تؤدي سمية الفلورايد الحادة إلى كسور العظام ، وقد تفقد المفاصل والأوتار التنقل.

يدعي RFK Jr. أيضًا أن الماء المفلور يسبب اضطرابات الغدة الدرقية. استعرض التحليل التلوي 2024 في البحوث البيئية 27 دراسة حول العلاقة بين التعرض للفلورايد وأمراض الغدة الدرقية. ووجدت أن مستويات عالية من الفلوريد ، وخاصة أعلى من 2.5 ملليغرام لكل لتر ، ترتبط بزيادة مستويات هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH) في الدم ، والتي يمكن أن تكون علامة على خلل في الغدة الدرقية.