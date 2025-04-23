هل لدى ادعاءات روبرت ف. كينيدي جونيور عن شرب مياه الفلورايد أي حقيقة؟

دعا وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS) روبرت ف. كينيدي جونيور الجدل عندما أصدر تعليمات إلى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) للتوقف عن تقديم المشورة لإضافة الفلوريد إلى مياه الشرب. تحدد وكالة حماية البيئة (EPA) ، التي لا تندرج تحت قيادة RFK Jr. ، معايير للفلورة وسلامة أنظمة المياه العامة. لا تتطلب وكالة حماية البيئة أو HHS إضافة الفلوريد إلى أنظمة المياه في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
(ما مدى أمان مياهك؟ إليكم بعض العلامات المحددة.)
لقد دعا RFK Jr. منذ فترة طويلة لإزالة الفلوريد من مياه الشرب لأنه يعتقد أن الفلوريد هو “نفايات صناعية” مرتبطة بظروف مثل التهاب المفاصل ، وكسور العظام ، واضطرابات الغدة الدرقية ، واضطرابات النمو العصبي (لكل سي إن إن). ومع ذلك ، تستند العديد من هذه المطالبات إلى مستويات الفلوريد غير الآمنة في مياه الشرب. على سبيل المثال ، وجدت دراسة 2024 من قبل البرنامج الوطني لعلم السموم أن مياه الشرب التي تحتوي على أكثر من 1.5 ملليغرام من الفلوريد لكل لتر مرتبطة بتقليل درجات الذكاء عند الأطفال. على الرغم من أن وكالة حماية البيئة تتيح للمياه العامة أن تحتوي على ما يصل إلى 4 ملليغرام لكل لتر ، إلا أن معيار HHS الحالي هو 0.7 ملليغرام لكل لتر.
ما مدى أمان الفلورايد؟
في حين أن RFK Jr. محق في أن بعض الصناعات تطلق الفلوريد في البيئة أثناء التصنيع ، فإن الفلوريد هو أيضًا عنصر طبيعي في الأرض ، وفقًا لمقال أقيم عام 2018 في التغذية الوقائية وعلوم الأغذية. يتم تخزين الفلوريد في عظامك وأسنانك ، حيث يساعد على تقوية خلايا بناء العظام. على الرغم من أن الفلوريد يحدث بشكل طبيعي في بعض أنظمة المياه ، إلا أن الولايات المتحدة وكندا بدأت في إضافتها إلى إمدادات المياه العامة في الأربعينيات من القرن الماضي للمساعدة في منع التجاويف. لقد نجحت ، وتم إضافة فلوريد لاحقًا إلى منتجات الأسنان مثل معجون الأسنان وغسول الفم.
يمكن أن تنشأ المشكلات عندما يستهلك شخص ما الكثير من الفلوريد. تحدث معظم حالات سمية الفلورايد عند الأطفال عندما يبتلعون معجون الأسنان أو يشربون غسول الفم. سمية الفلورايد لدى البالغين نادرة ، ولكن يمكن أن تحدث عندما يكون تركيز الفلوريد في مياه الشرب مرتفعًا جدًا. يمكن أن تؤدي سمية الفلورايد الحادة إلى كسور العظام ، وقد تفقد المفاصل والأوتار التنقل.
يدعي RFK Jr. أيضًا أن الماء المفلور يسبب اضطرابات الغدة الدرقية. استعرض التحليل التلوي 2024 في البحوث البيئية 27 دراسة حول العلاقة بين التعرض للفلورايد وأمراض الغدة الدرقية. ووجدت أن مستويات عالية من الفلوريد ، وخاصة أعلى من 2.5 ملليغرام لكل لتر ، ترتبط بزيادة مستويات هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH) في الدم ، والتي يمكن أن تكون علامة على خلل في الغدة الدرقية.
إضافة الفلوريد إلى الماء اختياري للولايات والحكومات المحلية
لا يُطلب من الحكومات الحكومية والحكومات المحلية إضافة الفلوريد إلى مياه الشرب ، لكن مركز السيطرة على الأمراض يوصي حاليًا بتركيز 0.7 ملليغرام لكل لتر للمساعدة في منع التجاويف. يمكن للناخبين في كل مجتمع اختيار الحد من أو زيادة مستويات الفلورايد ، طالما أنهم لا يتجاوزون الحد الأقصى لوكالة حماية البيئة البالغة 4 ملليغرام لكل لتر. يجب أن تقلل أنظمة المياه ذات تركيزات الفلوريد العالية بشكل طبيعي بسبب البيئة من الفلوريد إلى مستويات آمنة. قال مدير وكالة حماية البيئة لي Zeldin إنه سيعمل مع RFK Jr. لمراجعة الأبحاث الحالية حول المياه المفلورة وقد يعيد النظر في المعايير بموجب قانون مياه الشرب الآمن. تذكر أن وكالة حماية البيئة تراقب أيضًا مواد كيميائية سامة مثل PFAs التي يمكن العثور عليها في مياه الشرب.
في ولاية يوتا ، أقر المشرعون في الولاية مؤخرًا مشروع قانون يحظر إضافة الفلوريد إلى أنظمة المياه العامة على الرغم من أن مركز السيطرة على الأمراض يظهر أقل من نصف سكان يوتا يتلقون حاليًا مياهًا متلهقة (عبر أخبار NBC). قدمت أربع ولايات أخرى فواتير مماثلة من شأنها أن تجعل الإضافات الاختيارية أو المحظورة مثل الفلورايد في الماء تمامًا.