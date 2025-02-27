هل لدى باتريك روي حل لما يعوق إيليا سوروكين؟

بوسطن – كقاعدة عامة ، يترك باتريك روي الأهداف وحدها.

على الرغم من نسبه ، فإن روي عادة ما يظهر من ترك مدربي حارس المرمى للعمل مع أهداف سكان الجزيرة. بفرح تقريبًا ، وليس لأول مرة ، قام بإجابة عن المنصب يوم الأربعاء بقوله ، “أنا لست شخصًا جيدًا للحكم على ذلك”.

لذلك كان أكثر من مجرد لافتة للنظر في رؤية روي ، أحد الأهداف العظيمة في تاريخ NHL ، يقف في التجعد مع إيليا سوروكين يوم الأربعاء مع بعض النصائح. بأي حال من الأحوال ، إنه انعكاس للمكان الذي توجد فيه الأمور في الوقت الحالي مع Sorokin ، الذي سمح لأهداف 5 و 4 و 5 و 4 في بداياته الأربعة الماضية-بعد كل ما هو ذعر حول أعداد المهنة العام الماضي-شهد انخفاض نسبة التوفير إلى .902.

“تحدثنا عن اللعب المروري” ، قال سوروكين لصحيفة بوست. وقال أفكاره حول كيف يجب أن ألعب هذه اللحظات. حاول أن تفعل هذا. “