هل لديك قباقيب الصرف العنيدة؟ إليك كيفية إزالة الانسداد باستخدام المكنسة الكهربائية الرطبة/الجافة

تقدم بعض المشكلات نفسها بصوت عالٍ، بينما تظل مشكلات أخرى هادئة حتى يصبح من المستحيل تجاهلها. ينتمي الصرف المسدود إلى المجموعة الثانية. إنه تمرد صغير يحدث بعيدًا عن الأنظار ويتراجع ببطء عن روتينك. وما يزيد الأمر سوءًا هو الشك في أن أيًا كان ما يسد الأنبوب هو شيء لا تفضل التعرف عليه أبدًا. ومع ذلك، هناك بعض الراحة في معرفة أن كل كارثة منزلية لا تتطلب صندوق أدوات بحجم حقيبة السفر أو شهادة في السباكة على اليوتيوب. بعض المشاكل تحتاج فقط إلى الدفعة الصحيحة، ولحسن الحظ، فإن إزالة انسداد المجاري هي واحدة منها. كل ما عليك فعله هو ضبط مكنستك الكهربائية على الوضع الرطب، وتشكيل ختم آمن حول المصرف، وتشغيله لفك انسداد المصرف بسهولة.
تعمل المكنسة الرطبة/الجافة لأنها تعتمد على قوة شفط نقية وغير اعتيادية. على عكس بعض الغطاسات، التي غالبًا ما تكافح من أجل خلق ضغط كافٍ لتحريك الانسداد العميق، فإن المكنسة الكهربائية الرطبة/الجافة تسحب الانسداد إلى الأعلى بقوة كافية لتفكيكه تمامًا. إنه سريع ويوفر عليك الإحراج عند الشرح للسباك كيف انتهى الأمر بمعكرونة السباغيتي وثلاثة دبابيس وشيء غير معروف في مصرفك. والأهم من ذلك، أنك تتخطى الأغنية بأكملها ورقصة صب المواد الكيميائية القاسية لفتح أحواض التصريف البطيئة المسدودة، مما يعني عدم وجود أبخرة تحرق عينيك ولا توجد ملصقات تحذرك مما قد يحدث إذا لمست قطرة واحدة بشرتك.
استخدام متجر vac لإزالة انسدادات الصرف
لإزالة انسداد المصرف، قم أولًا بمسح المنطقة المحيطة بالحوض. اسحب سدادة التصريف، ثم أمسك بقطعة قماش للتخلص من أي ماء موجود في الحوض. أنت بحاجة إلى مساحة واضحة هنا. تعمل المكنسة الكهربائية الخاصة بك بشكل أفضل عندما لا تضطر إلى محاربة بحيرة صغيرة فقط للوصول إلى الانسداد. من المهم أيضًا توصيل المكنسة الكهربائية بمنفذ مؤرض وحماية جميع المكونات الكهربائية من رذاذ الماء.
الآن، قم بتوصيل الفوهة المناسبة بالمكنسة الكهربائية الخاصة بك – فأنت بحاجة إلى شيء صغير بما يكفي ليناسب المصرف ويخلق شفطًا قويًا – وقم بتوجيهه بلطف إلى المصرف. يعد تشكيل الختم المناسب أمرًا بالغ الأهمية. بدونها، يتسرب الهواء من المكنسة الكهربائية مثل بالون به ثقب صغير؛ بالكاد سيلاحظ السدادة ما يحدث. عادةً ما تقوم قطعة القماش المبللة حول الفوهة بالمهمة. قم بقالبها بشكل مريح على المصرف لمنح المكنسة الكهربائية القوة الكاملة التي تحتاجها لسحب تلك المادة اللزجة.
قم بتحويل المكنسة الكهربائية إلى الوضع السائل، وقم برفعها إلى أعلى إعداد. ضع في اعتبارك أن السباكة الهشة قد تتضرر عند الشفط القوي، لذا تأكد من قدرة الأنابيب على التعامل معها. قد تسمع في النهاية صوت غرغرة أو رشفة. هذا هو في الأساس قبقابك وهو يلوح بالعلم الأبيض. إذا لم يحدث شيء على الفور، فامنحه بضع دقائق إضافية. بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بإزالة الفوهة والقماش بعناية. ثم أعد المصفاة إلى مكانها واسكب الماء الساخن في البالوعة. هذه أيضًا فرصة للتحقق من وجود تسربات. أخيرًا، قم بتنظيف ملحقات المكنسة الكهربائية الخاصة بك سريعًا، وستكون جاهزًا للانطلاق.