هل مجموعة سوزان البطيئة الجديدة من Aldi تستحق الشراء؟ ها هي إيجابيات وسلبيات

أكبر نقطة بيع في ALDI هي أسعارها المنخفضة ، وهذه المجموعة ليست استثناء. يتقاضى تجار التجزئة الآخرين ما يزيد عن 50 دولارًا للمنتجات المماثلة ، مما يجعل سرقة Aldi بديلاً. إنها أيضًا صينية رائعة متعددة الاستخدامات-من الواضح أنها ستعمل بشكل جيد لعرض بعض الرقائق والانخفاضات ، ولكن يمكن استخدام الأقسام المقسمة لإنشاء أي شيء من طبق الفاكهة إلى محطة مقبلات للكوكتيلات. مع القليل من الإبداع ، يمكن أن يكون هذا هو العنصر المثالي لاستخدامه لتنظيم مكتبك. يجب أن يصمد بناء الميلامين بشكل جيد مع الرقائق أو الشقوق ، مما يجعله أكثر أمانًا للاستخدام في الهواء الطلق بالقرب من حمام سباحة أو فناء ، حيث يمكن للبدائل الأكثر هشاشة أن تخلق خطرًا. على عكس الصينية الزجاجية أو الخزفية النموذجية ، يمكن أن يكون هذا المنتج بمثابة رفيق طهي خالٍ من المتاعب ، ومع الغطاء المضمّن ، يمكن أيضًا أخذه أثناء التنقل.

ومع ذلك ، على الجانب الآخر ، يمكن أن تكون حساسية الميلامين للحرارة الشديدة رادعًا إذا كنت تنوي استخدام هذا الطبق للانخفاضات الساخنة أو الأطعمة الساخنة. كما أن لديها جانبًا سلبيًا رئيسيًا آخر: توافره المحدود. قبل أن تركض إلى Aldi المحلي على أمل أن تتخلى عن إحدى مجموعات التقديم هذه بنفسك ، من المهم أن نلاحظ أنها ستكون متوفرة فقط في حين أن الإمدادات تستمر ، لذلك قد يكون من الصعب الحصول على يديك.