هل مجموعة سوزان البطيئة الجديدة من Aldi تستحق الشراء؟ ها هي إيجابيات وسلبيات

أحدث ما اكتشفه المطبخ من Aldi هو مجموعة Crofton المكونة من 8 قطع سوزان ، والتي تم تصميمها لتسهيل الترفيه في الهواء الطلق. مصنوعة من الميلامين المتين ، وتشمل هذه المجموعة وعاءًا كبيرًا مقاس 15 بوصة مع غطاء ، وعاء أصغر للمركز ، وخمس أطباق منحنية تتشكل جميعها في الداخل للتخزين المدمج. بسعر 19.99 دولارًا فقط ، إنه بديل صديق للميزانية لمجموعات خدمة Pricer. يمكنك حتى الاستيلاء على مجموعات متعددة لإعادة عرض الأوعية والغمس بطرق إبداعية حول منزلك.
يساعد تصميم المجموعة المتشابكة في الحفاظ على الأوعية الداخلية آمنة مع بدء الوصول إلى الأصابع ، مما يساعد على تقليل فرص أي نصائح أو انسكابات عرضية. الميلامين هو أيضا خيار عملي لأي طعام في الهواء الطلق. إنه خفيف الوزن ، مقاوم للتشويش ، ويقاوم البقع أفضل من السيراميك أو الزجاج. ومع ذلك ، تحتاج إلى التأكد من عدم وجود أطباق الميكروويف الميكروويف لأنها يمكن أن تشوه تحت حرارة شديدة ، لذلك التمسك بالوجبات الخفيفة والأطعمة الباردة أو في درجة حرارة الغرفة. إذا كنت تستضيف التجمعات الخارجية بشكل متكرر وتحتاج إلى طريقة سهلة ورخيصة لتقديم أطعمة الأصابع ، فقد يكون هذا شراءًا ذكيًا لك.
هل مجموعة سوزان البطيئة من Aldi تستحق ذلك؟
أكبر نقطة بيع في ALDI هي أسعارها المنخفضة ، وهذه المجموعة ليست استثناء. يتقاضى تجار التجزئة الآخرين ما يزيد عن 50 دولارًا للمنتجات المماثلة ، مما يجعل سرقة Aldi بديلاً. إنها أيضًا صينية رائعة متعددة الاستخدامات-من الواضح أنها ستعمل بشكل جيد لعرض بعض الرقائق والانخفاضات ، ولكن يمكن استخدام الأقسام المقسمة لإنشاء أي شيء من طبق الفاكهة إلى محطة مقبلات للكوكتيلات. مع القليل من الإبداع ، يمكن أن يكون هذا هو العنصر المثالي لاستخدامه لتنظيم مكتبك. يجب أن يصمد بناء الميلامين بشكل جيد مع الرقائق أو الشقوق ، مما يجعله أكثر أمانًا للاستخدام في الهواء الطلق بالقرب من حمام سباحة أو فناء ، حيث يمكن للبدائل الأكثر هشاشة أن تخلق خطرًا. على عكس الصينية الزجاجية أو الخزفية النموذجية ، يمكن أن يكون هذا المنتج بمثابة رفيق طهي خالٍ من المتاعب ، ومع الغطاء المضمّن ، يمكن أيضًا أخذه أثناء التنقل.
ومع ذلك ، على الجانب الآخر ، يمكن أن تكون حساسية الميلامين للحرارة الشديدة رادعًا إذا كنت تنوي استخدام هذا الطبق للانخفاضات الساخنة أو الأطعمة الساخنة. كما أن لديها جانبًا سلبيًا رئيسيًا آخر: توافره المحدود. قبل أن تركض إلى Aldi المحلي على أمل أن تتخلى عن إحدى مجموعات التقديم هذه بنفسك ، من المهم أن نلاحظ أنها ستكون متوفرة فقط في حين أن الإمدادات تستمر ، لذلك قد يكون من الصعب الحصول على يديك.