هل مرحاض غليت يستحق الشراء: الجانب السلبي غير المرئي الذي تحتاج إلى معرفته

لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإدراك أن اختيار مرحاض جديد لحمامك ليس واضحًا كما كنت تتوقع في البداية. لا يوجد فقط عدد لا يحصى من التصميمات وأساليب التثبيت للاختيار من بينها ، ولكن يمكن أن تختلف أنظمة التدفق نفسها ، ولكل منها مزاياها وعيوبها الفريدة. من المحتمل أن تصادف مرة مرارًا وتكرارًا مرارًا وتكرارًا ، أحد أكثر الأنظمة شيوعًا والمراجعة في الأسر الحديثة. الجانب السلبي الرئيسي لمراحيض الجاذبية الدافئة هو أنها غالبًا ما تكون أقل قوة وفعالية في الماء من بعض أنظمة التدفق الشائعة الأخرى. ومع ذلك ، يبدو أن الإيجابيات تفوق السلبيات. لا تزال مراحيض Gravity Flush تعتبر خيارًا يستحق الحمام الحديث ، وغالبًا ما يفضل على أنظمة التدفق الأخرى.
كيف تعمل المراحيض التي تعمل بالجاذبية على نحو إلى حد ما: فهي زيادة الجاذبية بشكل أساسي. ما يعنيه هذا هو أنه عندما يتم تنشيط ذراع التدفق أو الزر ، يتم رفع صمام التدفق في الخزان وفتحه ، ويتدفق الماء إلى وعاء المرحاض ، ببساطة باستخدام الجاذبية لحركته الهابطة. تتوج هذه العملية بتأثير سيفون ، مما يزيل النفايات عن طريق دفع الماء عبر الأنابيب وأخيراً إلى نظام الصرف الصحي.
سلبيات الجاذبية مراحيض تدفق
واحدة من الجوانب الأساسية لأنظمة تدفق الجاذبية هي قوتها المخفضة. هذا يعني أنهم يستخدمون ماء أقل وقوة أخف وزنا خلال كل تدفق. لسوء الحظ ، فإنها غالبًا ما تتطلب حجمًا أكبر من الماء فعليًا ، ويحتاج أحيانًا إلى أكثر من تدفق واحد لإزالة جميع النفايات الصلبة. قد تفكر في أن استخدام ماء أقل للتدفق سيكون أمرًا جيدًا ، ولكن إذا أدى ذلك إلى جولات متعددة من التدفق ، فإنه يهزم الغرض. وبالتالي ، فهو ليس خيار المرحاض الأكثر ملاءمة للبيئة في السوق ، حيث ربما يؤدي حجم المياه إلى ارتفاع فواتير المياه في نهاية الشهر.
بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون مرحاض الجاذبية معرضًا للانسداد بسبب هذا الافتقار إلى الكفاءة ، وهذا جزئيًا لماذا تميل الإعدادات التجارية إلى اختيار أنظمة التدفق الأكثر قوة. بشكل عام ، فإن مراحيض Gravity Flush قادرة تمامًا على التعامل مع النفايات مع أسرة واحدة ، ولكن إذا كنت قلقًا بشأن انسداد المشكلات وتنبؤنا بالتعامل مع الحجم الكبير وتواتر النفايات ، فقد ترغب في النظر في خيارات أخرى ، مثل مرحاض بمساعدة الضغط.
لماذا تستحق الشراء مراحيض الجاذبية
بغض النظر عن عيوبهم ، يميل السباكون إلى التوصية بالمراحيض التي تدفق الجاذبية لمزاياه ، والتي تشمل التكلفة المقدمة بأسعار معقولة وعملية تركيب سهلة ، تليها إصلاحات بسيطة منخفضة التكلفة. إنها ميكانيكا النظام المباشرة إلى حد كبير التي تسهل هذه الجوانب. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن هذه المراحيض شائعة جدًا ، ستجد بسهولة قطع الغيار في المتاجر ، وكذلك حلول للمشاكل القياسية.
تميل هذه المراحيض أيضًا إلى أن تكون هادئة في التشغيل ، والتي يمكن أن تكون ميزة قوية بشكل خاص في الأسرة مع جداول نوم متنوعة. إذا كان أحد أفراد الأسرة في نوبة ليلية وينامون خلال فترة ما بعد الظهر ، فلن يوقظهم مرحاض المرحاض في النهار ويدمر جودة نومهم. ميزة واحدة أقل شهرة؟ حتى إذا كان مقبض المرحاض الخاص بك يكسر ، فلا يزال بإمكانك مسح المرحاض بمقبض مكسور. فقط تأكد من التحقق مما إذا كانت ظروف المياه في منطقتك متوافقة مع نظام Gravity Flush قبل المتابعة مع الشراء والتركيب.