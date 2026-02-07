هل مشاكل الحمام علامة على الخرف؟ لماذا لا يستطيع ترامب الهروب من شائعات السراويل الممتلئة؟

بدأت الشائعات تنتشر في كل مكان في 29 يناير 2026، مفادها أن الرئيس دونالد ترامب قام بتلويث سرواله عن طريق الخطأ أثناء عقد مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي. وكما يتضح من مقطع فيديو حصلت عليه فوربس، تم إخراج المراسلين فجأة من الغرفة بعد أن وقع الرئيس بشكل احتفالي على أمر تنفيذي لـ “مبادرة التعافي الأمريكي العظيم”، دون ترك أي وقت للأسئلة. في وقت لاحق، بدأ الكثيرون في وضع نظريات عبر الإنترنت مفادها أن هناك ضجيجًا بدا وكأنه شخص يمرر الغاز، قبل أن يقوم طاقم ترامب بإخلاء الغرفة على عجل.
ولسوء الحظ بالنسبة لترامب، فهذه ليست الإشاعة الوحيدة المتداولة حول صحته. يقال إن العديد من عاداته غير الصحية جعلت الموظفين يشعرون بالقلق أكثر من أي وقت مضى بشأن طول عمره. وبينما يصر ترامب على أن عقله لا يزال يعمل على المستوى الأمثل، ويتفاخر بنتائج اختباره الإدراكي، بل ويعطي سببًا لسبب شعوره بأنه لن يصاب بمرض الزهايمر مثل والده الراحل فريد ترامب، فقد تم اقتراح على نطاق واسع أنه ربما يعاني بالفعل من بعض أعراض الخرف – خاصة بعد خلط أيسلندا بجرينلاند عدة مرات خلال خطاب ألقاه في دافوس.
في حين أن التكهنات حول مشاكل ترامب المفترضة في الحمام ليست أكثر من مجرد تكهنات، فإنها بالتأكيد تطرح السؤال: هل هناك علاقة مباشرة بين سلس البول والخرف؟ وفقا لدراسة أجراها روبرت ل. جرانت من جامعة كينغستون وجامعة سانت جورج في لندن، ونشرت في مجلة PLOS Medicine في عام 2013، فإن الإجابة المختصرة هي نعم. وخلصت الدراسة إلى أن المرضى الذين تم تشخيصهم بالخرف هم أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بسلس البول وأربع مرات أكثر عرضة للتعامل مع سلس البراز.
بعض الحالات التي يمكن أن تسبب سلس البول
وفقًا للمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Be Light Care Consulting وأخصائية أمراض النطق واللغة أدريا تومسون، هناك عدة أسباب تجعل مريض الخرف يتعامل مع مشكلات سلس البول. نصحت طومسون في مقطع فيديو على موقع إنستغرام، كجزء من سلسلة أكبر قامت بها لشهر التوعية بمرض الزهايمر والدماغ: “ليس السبب دائمًا أن لديهم مشكلة جسدية في عضلاتهم”. وأوضحت: “هناك نوع من سلس البول يسمى سلس البول الوظيفي. في الأساس، يمكن أن يكون مرتبطًا بالضعف الإدراكي لأن الذهاب إلى الحمام في الواقع عبارة عن سلسلة معقدة من الخطوات”. وكانت حريصة أيضًا على توضيح أن الشخص يمكن أن يكون “سلس الأمعاء أو المثانة”، ومن هنا جاءت كل الشائعات حول قيام ترامب بالتبرز عن طريق الخطأ في سرواله.
وفي الوقت نفسه، في نوفمبر 2025، قام معالج فيزيائي بتصوير مقطع فيديو على إنستغرام، مدعيًا أنه يعتقد أن ترامب كان يرتدي كيسًا في ساقه مخصصًا لجمع البول من قسطرة أسفل إحدى ساقيه. أعلن المعالج: “بغض النظر عن السبب، فهي علامة على تدهور جسدي و/أو معرفي واضح”.
ومن الممكن أيضًا أن تكون شائعات سلس البول لدى ترامب ناجمة عن مشكلة في الجهاز الهضمي. كما تتذكرون، استخدم ترامب لسنوات عديدة الدكتور الراحل هارولد بورنشتاين، طبيب الجهاز الهضمي، كطبيبه الشخصي. وفقًا لعيادة كليفلاند، فإن طبيب الجهاز الهضمي هو متخصص يمكنه تشخيص وعلاج مشكلات وحالات الجهاز الهضمي المختلفة، بما في ذلك متلازمة القولون العصبي ومرض التهاب الأمعاء – وكلاهما يمكن أن يسبب سلس البول إذا ترك دون علاج.