هل مصابيح أمطار زيت عتيقة هي خطر النار؟ هذا ما يجب معرفته

مصابيح المطر القديمة باردة بلا شك. لديهم أجواء قديمة وتأثير المطر الساحر الذي يجعلهم مفضلين جامع. إذا كنت في ديكور الحنين واكتشف واحدة من هذه في متجر التوفير ، فقد تميل إلى انتزاعه. ولكن نظرًا لأن تأثير المطر المنوم هذا يتم إنشاؤه باستخدام الزيت ، فمن العدل أن نتساءل عما إذا كانت هذه آمنة لإحضارها إلى المنزل. لا يختلط الزيت والحرارة دائمًا بشكل جيد ويمكن أن يصبحوا خطراً على النار بسهولة. لسوء الحظ ، لا توجد إجابة قصيرة. يعتمد ذلك على بعض الأشياء ، بما في ذلك الزيت الذي تستخدمه وجودة أسلاك المصباح.
أول الأشياء أولاً ، ما هو بالضبط مصباح المطر؟ هذه الجمالات القديمة يعود إلى الستينيات. لتقليد قطرات المطر المتساقطة ، يستخدمون قطرات الزيت التي تنخفض خطوط الصيد الواضحة. تقوم مضخة صغيرة في القاعدة بإرسال الزيت إلى الأعلى بمجرد وصوله إلى الخزان السفلي. عادةً ما يكون الضوء الفعلي للمصباح في الأعلى ، لذلك ينعكس على قطرات الزيت والنحت لإنشاء توهج.
لكي يعمل هذا المصباح ، ستحتاج إلى ملءه بنوع من الزيت ، لأن الماء لن يكون لزجًا بما يكفي لإنشاء تلك القطرات. هذه هي عادة الزيت المعدني أو زيت البارافين. لا تعتمد السلامة الفعلية للمصباح فقط على نوع الزيت الذي تختاره ولكن أيضًا على الحالة الإجمالية للمصباح ، وخاصة من الحبال والمكونات الكهربائية. مع الزيت المناسب والاحتياطات المناسبة ، يمكن استخدام مصابيح أمطار الزيت القديمة بأمان. ومع ذلك ، كما هو الحال مع العديد من المصابيح ، من الأفضل عدم تركها تعمل عند عدم مراقبتها لتقليل مخاطر الحريق.
ما الذي يجعل مصباح المطر الزيت غير آمن للاستخدام؟
أحد الشواغل الرئيسية مع مصابيح المطر هو مزيج من الزيت والحرارة من المصباح المصباح وآلية الكهرباء. في حين أن كل من زيت البارافين والزيت المعدني قابلان للاشتعال ، إلا أنهما لا يشعلون بسهولة. تتراوح نقطة الفلاش التي يمكنهم من خلالها التقاط النار بين 233 و 275 درجة فهرنهايت ، وهو مرتفع للغاية. هذا يجعلها آمنة إلى حد ما في ظل ظروف التشغيل العادية.
ما وراء النفط ، هناك مشكلات أمان أخرى يجب مراعاتها عند شراء مصابيح عتيقة تعود إلى عودة. سؤال واحد هو ما إذا كانت هذه العناصر متروكة لمعايير اليوم للسلامة الكهربائية والحرائق. تم تصميم المصابيح الحديثة لمنع الصدمات الكهربائية بفضل المقابس المستقطبة ، والتي تتأكد من أن التيار الكهربائي يتدفق فقط في اتجاه واحد. لهذا السبب تحتوي بعض المقابس الكهربائية على شق أكبر ، ولكن قبل منتصف الستينيات من القرن الماضي ، غالبًا ما كانت المقابس الكهربائية غير مستقطبة. إذا كنت تستخدم واحدة من تلك الموجودة في منافذ اليوم ، فهناك خطر من إدراج القابس في المخرج بالطريقة الخاطئة ، والتي يمكن أن تعرضك لخطر الصدمة الكهربائية والشرر والحرائق. عندما تكون في شك ، من الأفضل إعادة توصيل مصباح عتيقة بتوصيل مستقطب.
مصدر قلق آخر للسلامة مع مصابيح أمطار الزيت القديمة هو ما إذا كانت الأسلاك والحبل في حالة جيدة. بمرور الوقت ، يمكن أن تبدأ الطبقة الواقية فوق أسلاك المصباح في التآكل ، ويمكن أن تعرضك أي الأسلاك والأسلاك المكشوفة والأضرار للخطر. إذا تمكنت من اتخاذ كل هذه الخطوات الوقائية ، فإن مصابيح أمطار الزيت هي نوع واحد من المصابيح القديمة للبحث عنها في متاجر التوفير.