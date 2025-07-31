هل مكيفات الهواء القديمة تستحق الشراء والاستخدام؟ هذا ما يجب معرفته

أثناء البحث عن طريقة جديدة بأسعار معقولة لتبريد منزلك ، قد تتساءل عما إذا كان الأمر يستحق شراء وتثبيت مكيف الهواء المستعرض. أو ربما اشتريت منزلاً لا يزال يحتوي على نظام أو نافذة AC أقدم. قبل أن تسقط بعض النقود وتثبيت أحد هذه الاكتشافات غير التقليدية ، تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت مكيفات الهواء القديمة تستحق الشراء والاستخدام. ونحن نكره أن نكون حامل الأخبار السيئة ، ولكن للأسف ، الجواب ليس حقًا.
بينما في نهاية الستينيات من القرن الماضي ، كان لدى معظم المنازل واحدة من آليات التبريد هذه ، بشكل عام ، يجب استبدال وحدات AC النافذة كل 10 سنوات ، في حين تستمر أنظمة الهواء المركزية لمدة عقدين من الزمن. ومع ذلك ، مع الرعاية المناسبة ، لا يزال من غير ذلك نظام تكييف الهواء الرجعية أو الجهاز اليوم. إذا تمكنت بطريقة ما من العثور على واحدة من هذه الأشياء ، فستتمكن من اكتشاف أنها تبرد إلى حد كبير وليس لديهم مشكلة في ضرب درجات حرارة محددة ، مما يجعل من الواضح سبب ثورة في الأمة. ولكن إليك كيكر – لا يستحق ذلك لشراء وحدات التيار المتردد الأقدم المستخدمة لأنها تأتي مع عدد كبير من مشكلاتها ، مثل ارتفاع التكاليف ، وكفاءة الطاقة ، والمشاكل البيئية. لذا ، بينما يقومون بعمل ممتاز في تبريد غرفة ، فقد تجد نفسك في مخلل أكبر. ومع ذلك ، ليس عليك التضحية بحبك للعناصر القديمة لتبقى باردًا – استخدم مروحة أو مروحة سقف رجعية بدلاً من ذلك.
تخطي مكيفات الهواء القديمة بسبب التكاليف وكفاءة الطاقة والقضايا البيئية
على الرغم من أن وحدات التبريد هذه تبدو رائعة ، إلا أنك لا تلتزم بالضرورة ما هي واحدة في منزلك. هذه النماذج القديمة لديها مشاكل متعددة ، بما في ذلك التكاليف المرتفعة ، ومشاكل كفاءة الطاقة ، والمخاوف البيئية. ستجد ذلك طوال جميع المشكلات ، تلعب التكاليف نوعًا من العوامل. لكن أحد الأسباب الرئيسية لعدم التوصية بمكيفات الهواء القديمة هو بسبب تصنيفات SEER الخاصة بهم ، ونظام قياس كفاءة الطاقة ، والتراجع بالأعداد المنخفضة ، حتى أقل من 6. من أجل فهم أفضل ، ليعتبر واحدة من أفضل وحدات ترتيب الطاقة ، تحتاج إلى الحصول على درجة 14 أو أعلى. مع ارتفاع ترتيب SEER ، توقع انخفاض فواتير الطاقة.
واحدة من أكثر المشاكل المتعلقة بأنظمة AC الرجعية هي أنهم يحتاجون إلى R-22 ، وهو مبرد تم حظره الآن ، حيث ساهم في استنفاد طبقة الأوزون. حاليًا ، من غير القانوني جعل هذا السائل الكيميائي ، وإذا انتهى بك الأمر إلى العثور على بعض ، فهو مكلف للغاية. ولا تتخلص من المبردات المعاصرة فقط لأنها يمكن أن تقتل الجهاز بسرعة. على الرغم من أنه يمكنك إجراء بعض التحديثات الحديثة ، إلا أنه توقع تكلفة تلك البديل الجديد. لذا ، على الرغم من أن نظام التبريد القديم الخاص بك قد يبدو جيدًا في مساحتك ، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدال وحدة النوافذ أو نظام AC المركزي ببديل أفضل لا يزال يحافظ على المشاعر الرجعية ، مثل مراوح الكهرباء القديمة ومراوح السقف.
قم بإعداد مروحة عتيقة
نحن نتفهم حب المظهر الرجعية ، لكن لا يتعين عليك المخاطرة به بمكيفات الهواء القديمة ووحدات النوافذ ؛ بدلاً من ذلك ، فإن مروحة كهربائية قديمة أو مروحة سقف ستقوم بالخدعة. تم إنشاء مراوح كهربائية عتيقة مع مراعاة طول العمر ، مصنوعة من الصلب المتين أو الشفرات النحاسية والمكونات الكهربائية ذات السلك اليدوي. يمكن وضع المشجعين الأكبر في المناطق الأكبر ، مثل غرفة الترفيه أو غرفة المعيشة ، بالإضافة إلى أن يتم إعدادها في المرائب ، عشاق ، والإعدادات الخارجية. يمكن تفريق المعجبين الأصغر في غرف مختلفة ، كما هو الحال عندما تضع واحدة على مكتب وأنت تقوم بتحديث مكتبك المنزلي. حتى أن بعض الأشخاص يستخدمون هذه الاكتشافات العتيقة كقطع ديكور تبريد للأحداث ، مثل الحفلات الخارجية وحفلات الزفاف.
إذا كنت تريد شيئًا أكثر دائمة ، فقد تكون مروحة السقف القديمة بديلاً أفضل. تتوفر بعض الإصدارات في محطات محددة ، ولكن لديها أيضًا إصدارات معاصرة ذات مظهر عتيق تتبع الأسلاك والأعمال الحديثة. تمامًا مثل المشجعين ، تم إجراء هذه الإضافات السقف لتستمر مع المكونات الزهر والنحاس والخشب والمكونات ذات السلك اليدوي. قبل تثبيت واحدة ، احصل على الأسلاك الخاصة بك من قبل المحترف للتأكد من أنها آمنة. يمكنك أيضًا استعادته قبل التثبيت لمطابقة مظهر منزلك الحالي. ومع ذلك ، إذا رأيت مشكلات في الصدأ أو الأسلاك في أي من الخيارين ، تخطي القطعة إلا إذا كنت مستعدًا للقيام بعمل استعادة أو استدعاء محترف للحصول على المساعدة. تأكد أيضًا من أن الشفرات في حالة عمل وتدور بشكل صحيح.