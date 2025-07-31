هل مكيفات الهواء القديمة تستحق الشراء والاستخدام؟ هذا ما يجب معرفته

أثناء البحث عن طريقة جديدة بأسعار معقولة لتبريد منزلك ، قد تتساءل عما إذا كان الأمر يستحق شراء وتثبيت مكيف الهواء المستعرض. أو ربما اشتريت منزلاً لا يزال يحتوي على نظام أو نافذة AC أقدم. قبل أن تسقط بعض النقود وتثبيت أحد هذه الاكتشافات غير التقليدية ، تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت مكيفات الهواء القديمة تستحق الشراء والاستخدام. ونحن نكره أن نكون حامل الأخبار السيئة ، ولكن للأسف ، الجواب ليس حقًا.

بينما في نهاية الستينيات من القرن الماضي ، كان لدى معظم المنازل واحدة من آليات التبريد هذه ، بشكل عام ، يجب استبدال وحدات AC النافذة كل 10 سنوات ، في حين تستمر أنظمة الهواء المركزية لمدة عقدين من الزمن. ومع ذلك ، مع الرعاية المناسبة ، لا يزال من غير ذلك نظام تكييف الهواء الرجعية أو الجهاز اليوم. إذا تمكنت بطريقة ما من العثور على واحدة من هذه الأشياء ، فستتمكن من اكتشاف أنها تبرد إلى حد كبير وليس لديهم مشكلة في ضرب درجات حرارة محددة ، مما يجعل من الواضح سبب ثورة في الأمة. ولكن إليك كيكر – لا يستحق ذلك لشراء وحدات التيار المتردد الأقدم المستخدمة لأنها تأتي مع عدد كبير من مشكلاتها ، مثل ارتفاع التكاليف ، وكفاءة الطاقة ، والمشاكل البيئية. لذا ، بينما يقومون بعمل ممتاز في تبريد غرفة ، فقد تجد نفسك في مخلل أكبر. ومع ذلك ، ليس عليك التضحية بحبك للعناصر القديمة لتبقى باردًا – استخدم مروحة أو مروحة سقف رجعية بدلاً من ذلك.