هل ملح إبسوم هو سر الكوبية المزدهر؟

لا يوجد شيء أكثر جمالا للنظر إليه من نبات الكوبية المزدهر في حديقة تزهر. يعد دمج عائلة الكوبية (Cynangeaceae) في الفناء الخلفي اختيارًا رائعًا. إنها توفر رشقات كبيرة وجميلة من اللون وهي شجيرة صلبة جدًا ، مما يعني أنه طالما أنك تهتم بالكودرانجيس بشكل صحيح ، فيجب أن تستمر في الازدهار لفترة طويلة قادمة ، ويصبحون أكبر وأكثر ضخراً عاماً بعد عام.
هناك الكثير من نصائح البستنة والحيل لإزهار الكوبية الناجح ، ولكن هل سمعت عن فوائد استخدام ملح Epsom؟ قد يبدو غريباً ، لكنه صحيح. إنها خدعة بسيطة للتأكد من ازدهار الكوبية ، خاصة إذا كانت التربة تعاني من نقص المغنيسيوم.
هناك الكثير من الطرق الذكية لاستخدام ملح إبسوم في جميع أنحاء المنزل وكذلك في الحديقة. ملح إبسوم ، المعروف باسم كبريتات المغنيسيوم ، هو سماد طبيعي يفيد الأعشاب والخضروات. يساعد المعدن على ضمان إنتاج صحي من الكلوروفيل المطلوب لعملية التمثيل الضوئي ، وكذلك امتصاص الفوسفور والنيتروجين من التربة. ومن المعروف على نطاق واسع أن تستخدم في صناعة الصحة والجمال. ومع ذلك ، فهي مفيدة أيضًا للبستانيين المتحمسين ، حيث يمكن أن يحسن الصحة العامة للعديد من أنواع النباتات المختلفة ، بما في ذلك الكوبية.
لماذا وكيفية استخدام ملح إبسوم على الكوبية
أول الأشياء أولاً ، متى يجب أن تفكر في استخدام ملح epsom على الكوبية؟ هذا ضروري حقًا إذا كانت التربة الخاصة بك تعاني من نقص المغنيسيوم. إن الأعراض الرئيسية للكودرانجيا التي تناقص في المغنيسيوم هي أوراق الصفراء والضعف العام للصحة. هناك الكثير من الأسباب المحتملة ، لذلك لا تشعر بالذنب معتقدًا أنه خطأك تمامًا. وتشمل هذه الأسباب هطول الأمطار الغزيرة ، ومستوى درجة الحموضة في التربة المنخفض ، والتخصيب النادر.
يمكن عكس هذه المشكلة باستخدام ملح epsom لزيادة مستويات المغنيسيوم في التربة ، مما سيجعل الكوبية أكثر عرضة للاختلاف. كل ما عليك فعله هو خلط ملعقة كبيرة من ملح إبسوم في علبة الري اليومية ، أو إضافة ملعقة كبيرة لكل جالون من الماء إلى بخاخ الخزان. يمكن أن يكون سقي واحد كافيًا لمساحة الحديقة 9 أقدام مربعة. يوصى باستخدام هذا الخليط لسقي التربة المحيطة بمصنع الكوبية كل أسبوعين إلى 4 أسابيع ، مما يخرج من أوراق النبات عند الرش لتجنب حرك الأوراق. يجب أن تبدأ أيضًا في رؤية تحسن خلال هذا الإطار الزمني.
شيء واحد يجب أن تكون على دراية به عندما يتعلق الأمر باستخدام ملح Epsom على الكوبية الخاص بك هو أنه يمكن أن يضر النباتات الأخرى التي يتم زراعتها بالقرب من الكوبية. نظرًا لأن ملح إبسوم سيغير مستوى درجة الحموضة في التربة ، فإن هذا يمكن أن يعطل صحة سرير الزهرة الخاص بك ويؤثر على النباتات الأخرى بطرق سلبية. لتجنب ذلك ، اتخذ الاحتياطات الإضافية والنظر في استخدام اختبار التربة المهني أولاً لتحديد ما إذا كان هذا في الواقع هو النقص الحقيقي الذي تواجهه الكوبية.