هل ملح إبسوم هو سر الكوبية المزدهر؟

لا يوجد شيء أكثر جمالا للنظر إليه من نبات الكوبية المزدهر في حديقة تزهر. يعد دمج عائلة الكوبية (Cynangeaceae) في الفناء الخلفي اختيارًا رائعًا. إنها توفر رشقات كبيرة وجميلة من اللون وهي شجيرة صلبة جدًا ، مما يعني أنه طالما أنك تهتم بالكودرانجيس بشكل صحيح ، فيجب أن تستمر في الازدهار لفترة طويلة قادمة ، ويصبحون أكبر وأكثر ضخراً عاماً بعد عام.

هناك الكثير من نصائح البستنة والحيل لإزهار الكوبية الناجح ، ولكن هل سمعت عن فوائد استخدام ملح Epsom؟ قد يبدو غريباً ، لكنه صحيح. إنها خدعة بسيطة للتأكد من ازدهار الكوبية ، خاصة إذا كانت التربة تعاني من نقص المغنيسيوم.

هناك الكثير من الطرق الذكية لاستخدام ملح إبسوم في جميع أنحاء المنزل وكذلك في الحديقة. ملح إبسوم ، المعروف باسم كبريتات المغنيسيوم ، هو سماد طبيعي يفيد الأعشاب والخضروات. يساعد المعدن على ضمان إنتاج صحي من الكلوروفيل المطلوب لعملية التمثيل الضوئي ، وكذلك امتصاص الفوسفور والنيتروجين من التربة. ومن المعروف على نطاق واسع أن تستخدم في صناعة الصحة والجمال. ومع ذلك ، فهي مفيدة أيضًا للبستانيين المتحمسين ، حيث يمكن أن يحسن الصحة العامة للعديد من أنواع النباتات المختلفة ، بما في ذلك الكوبية.