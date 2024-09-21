هل منازل لينار جيدة؟ ضع هذه المزايا والعيوب في الاعتبار قبل الشراء

المنزل هو المكان الذي يقع فيه القلب، ووفقًا للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، فهو أيضًا المكان الذي تذهب إليه معظم أموالنا. الإحصائيات مذهلة: 80% من مشتري المنازل يمولون عملية الشراء، و82% يعتقدون أن شراء منزل هو استثمار جيد، و90% يعتمدون على وكيل العقارات الخاص بهم للحصول على المعلومات، و100% يستخدمون الإنترنت للبحث عن منزلهم التالي.
يتعين على مشتري المنازل أن يتنقلوا في سوق معقدة، حيث تظل الأسعار وأسعار الفائدة مرتفعة. وفي مواجهة النقص المزمن في الإسكان في البلاد، تعمل العديد من شركات التطوير العقاري الوطنية بما في ذلك DR Horton وPulte وLennar على البناء بسرعة في محاولة لتلبية الطلب. وتتوقع شركة Lennar Corporation بناء 80 ألف منزل هذا العام وحده. ولكن هل هذا هو الوقت المناسب للاستثمار؟ وهل منازل Lennar جيدة؟ من المهم مراعاة المزايا والعيوب قبل الشراء.
وفقًا لموقع Builder Online، تعد شركة Lennar ثاني أكبر شركة إنشاءات سكنية في البلاد. تبني الشركة منازل عائلية واحدة، وتوفر تمويل الرهن العقاري بما في ذلك القروض المضمونة من قبل إدارة الإسكان الفيدرالية وإدارة شؤون المحاربين القدامى من خلال ذراعها للخدمات المالية، وتبني وتدير عقارات الإيجار متعددة العائلات، وتستثمر في شركات التكنولوجيا بما في ذلك Opendoor. تقول شركة Lennar إنها تقدم تجربة خالية من التوتر للمشترين لأول مرة والبالغين النشطين، وتلخص هذه الرسالة في شعارها: كل شيء مشمول. تعد مدونة موارد مشتري المنازل الخاصة بها بشيء للجميع، مع مخططات طوابق وتصميمات تقلل من مخاوف المشترين لأنها “كلها بأسعار غير مسبوقة”.
تتولى لينار كل من التمويل والتصميم
مع تعديل أسعار الفائدة الذي طال انتظاره في الأفق، قد تكون المنازل الجديدة هي الخيار الأفضل للمشتري. لدى لينار آلاف المنازل الجديدة للبيع في جميع أنحاء البلاد، تتراوح من منزل صغير مساحته 661 قدمًا مربعًا في سان أنطونيو بسعر 139.999 دولارًا إلى منزل مساحته 5.122 قدمًا مربعًا في ميامي تم تخفيضه للتو إلى 3 ملايين دولار. تتوفر مجموعة لا حصر لها من مخططات الطوابق، من Tutti، الذي يتميز بمطبخ متعدد الوظائف، إلى Garnet، وهو تصميم مفتوح. إلى جانب اختيار مخطط الطابق، يمكن لبعض المشترين اختيار الأرضيات والتجهيزات وميزات المنزل الذكي مثل أجراس الباب Ring وترقيات أجهزة المطبخ من GE. تحتوي العديد من المجتمعات على حمامات سباحة ونوادي وملاعب رياضية وملاعب وغيرها من وسائل الراحة.
إن فهم عملية شراء المنزل بالكامل قد يكون أكثر صعوبة من العثور على المنزل المثالي. إحدى الطرق التي تعمل بها شركة لينار للتغلب على هذه العقبة، وخاصة مع مشتري المنازل لأول مرة، هي التعامل مع التمويل والتصميم. تنصح الشركة في إحدى منشوراتها على المدونة: “انس المهمة الصعبة المتمثلة في العثور على شركة بناء ذات جودة وبأسعار معقولة أو إدارة بناء جديد بنفسك”.
في حالة أخرى، يقول لينار إن عملية شراء المنزل تتم في بضع خطوات سهلة. أولاً، يمكن للمشترين المهتمين التحدث إلى مستشار مبيعات عبر الإنترنت حول المنزل الذي يرغبون فيه. سيشارك المستشار معلومات المشتري مع مستشار منزل جديد لمناقشة الجدول الزمني ونطاق الأسعار والتفضيلات. بعد ذلك تصبح شركة Lennar Mortgage متاحة، على الرغم من عدم كونها إلزامية، لتمويل عملية الشراء. لإتمام الصفقة، ستتوفر أيضًا خدمات Lennar Title Associate وLennar Insurance Agency.
يندم العديد من مشتري المنازل على شراء منزل من لينار
لسوء الحظ، لم يكن الأمر “منزلًا جميلًا” بالنسبة للعديد من مشتري المنازل في لينار. في عام 2018، تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة، زاعمة أن لينار “تزيف المنازل التي توفرها للبيع من أجل خداع المستهلكين” وأنها قدمت تصريحات “كجزء من مخطط شائع لتضليل المستهلكين وتحفيزهم على شراء وحدات سكنية بقيمة أعلى من قيمتها الفعلية”. تم رفع دعوى قضائية أخرى في عام 2022، زاعمة وجود مشاكل في العفن والتهوية.
وفي الوقت نفسه، حصلت شركة Lennar على درجة 1.8 فقط على موقع TrustPilot، حيث قام أكثر من 80% من العملاء بتقييم الشركة بنجمة واحدة. وقد اشتكى العديد من العملاء من مشكلات الجودة، وتأخير المواعيد، والنزاعات المالية، ونصحوا العملاء المحتملين بالحذر. وقد انزعج بعض المشترين من تجاربهم لدرجة أنهم نشروا مقاطع فيديو طويلة على موقع YouTube ومنشورات على موقع Reddit تصف ندمهم. وقد تلقت هيئة تحسين الأعمال أكثر من 1000 شكوى بشأن شركة Lennar خلال السنوات الثلاث الماضية.
عندما تكون مستعدًا للانتقال، من المهم إجراء بحثك. ضع في اعتبارك فوائد شراء منزل مبني بالفعل. إذا كنت مهتمًا بالبناء الجديد، فخذ وقتًا للبحث عن شركات البناء وقراءة المراجعات عبر الإنترنت. استكشف خياراتك عندما يتعلق الأمر بالتمويل. سواء قررت العمل مع Lennar أو شركة بناء منازل كبيرة أخرى أو مقاول محلي، ادفع مقابل الفحص قبل تركيب الحوائط الجافة لاكتشاف أي مشاكل خطيرة يصعب تحديدها وإصلاحها بمجرد تغطيتها. قابل مدير المشروع الخاص بك وقم بإجراء مقابلة معه وطور علاقة إيجابية معه. ولا تنسَ كتابة كل شيء.