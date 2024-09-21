هل منازل لينار جيدة؟ ضع هذه المزايا والعيوب في الاعتبار قبل الشراء

المنزل هو المكان الذي يقع فيه القلب، ووفقًا للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، فهو أيضًا المكان الذي تذهب إليه معظم أموالنا. الإحصائيات مذهلة: 80% من مشتري المنازل يمولون عملية الشراء، و82% يعتقدون أن شراء منزل هو استثمار جيد، و90% يعتمدون على وكيل العقارات الخاص بهم للحصول على المعلومات، و100% يستخدمون الإنترنت للبحث عن منزلهم التالي.

يتعين على مشتري المنازل أن يتنقلوا في سوق معقدة، حيث تظل الأسعار وأسعار الفائدة مرتفعة. وفي مواجهة النقص المزمن في الإسكان في البلاد، تعمل العديد من شركات التطوير العقاري الوطنية بما في ذلك DR Horton وPulte وLennar على البناء بسرعة في محاولة لتلبية الطلب. وتتوقع شركة Lennar Corporation بناء 80 ألف منزل هذا العام وحده. ولكن هل هذا هو الوقت المناسب للاستثمار؟ وهل منازل Lennar جيدة؟ من المهم مراعاة المزايا والعيوب قبل الشراء.

وفقًا لموقع Builder Online، تعد شركة Lennar ثاني أكبر شركة إنشاءات سكنية في البلاد. تبني الشركة منازل عائلية واحدة، وتوفر تمويل الرهن العقاري بما في ذلك القروض المضمونة من قبل إدارة الإسكان الفيدرالية وإدارة شؤون المحاربين القدامى من خلال ذراعها للخدمات المالية، وتبني وتدير عقارات الإيجار متعددة العائلات، وتستثمر في شركات التكنولوجيا بما في ذلك Opendoor. تقول شركة Lennar إنها تقدم تجربة خالية من التوتر للمشترين لأول مرة والبالغين النشطين، وتلخص هذه الرسالة في شعارها: كل شيء مشمول. تعد مدونة موارد مشتري المنازل الخاصة بها بشيء للجميع، مع مخططات طوابق وتصميمات تقلل من مخاوف المشترين لأنها “كلها بأسعار غير مسبوقة”.