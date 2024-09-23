هل من الآمن استخدام البوراكس على أسطح الجرانيت؟ إليك ما يجب أن تعرفه

الخبر السار هو أن هناك الكثير من المنظفات التجارية المصممة خصيصًا لتنظيف الجرانيت بأمان. بالطبع، من المرجح أن تكون معظم المنظفات المصممة خصيصًا للجرانيت آمنة، ولكن إذا لم تتمكن من العثور على واحدة، فلا يزال بإمكانك العثور على خيار جيد. أهم شيء تحتاج إلى البحث عنه هو محلول محايد لدرجة الحموضة، مما يعني أنه ليس حمضيًا ولا قلويًا، حيث يمنع هذا أي تفاعلات كيميائية قد تؤدي إلى الحفر. إذا لم تكن متأكدًا من كيفية البدء، فابحث عن منظفات حجرية محايدة لدرجة الحموضة للاستخدام اليومي عبر الإنترنت أو اسأل أحد موظفي متجر الأجهزة المحلي لديك، ويجب أن يكونوا قادرين على توجيهك في الاتجاه الصحيح. مع وجود رذاذ تنظيف الجرانيت اليومي، يجب أن تكون قادرًا على الحفاظ على الجرانيت آمنًا ونظيفًا بالتنظيف المنتظم.

إذا كان سطح الجرانيت لديك به علامات تآكل قلوية ناتجة عن استخدام البوراكس، فقد تتمكن من إصلاح بعض الأضرار باستخدام حمض خفيف عليه. تشمل الأحماض الخفيفة حمض الأسيتيك، وهو المكون النشط الموجود في خل التنظيف. باستخدام محلول حمضي خفيف، يمكنك تحييد التآكل القلوي. احرص على عدم ترك الحمض لفترة طويلة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف أسطح الجرانيت لديك. ضع في اعتبارك أنك قد تحتاج إلى إعادة الشحذ وإعادة التلميع إذا كان التآكل شديدًا بما يكفي – نظرًا لأن هذه الإصلاحات ليست سهلة (أو رخيصة)، فإننا نوصي بتجنب استخدام البوراكس على أسطح الجرانيت في المقام الأول.