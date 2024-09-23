هل من الآمن استخدام البوراكس على أسطح الجرانيت؟ إليك ما يجب أن تعرفه

الجرانيت مادة كلاسيكية وشائعة لأسطح العمل لسبب وجيه. إنها مادة طبيعية مذهلة ولكنها أكثر صلابة ومتانة من أنواع مماثلة من الأحجار الطبيعية مثل الرخام. وهذا يعني أنه يمكن تنظيفها بسهولة أكبر، باستخدام مجموعة متنوعة من المنتجات، مقارنة بأسطح العمل الأكثر نعومة ومسامية. أثناء البحث عن المنتجات التي يجب استخدامها على أسطح العمل المصنوعة من الجرانيت، قد ترى بعض النصائح التي تقول إن البوراكس هو خيار جيد. البوراكس مادة طبيعية تستخدم كمنظف منذ قرون، لكنها شهدت انتعاشًا في شعبيتها بفضل خدعة إزالة الغسيل الفيروسية. على الرغم من أن البوراكس منتج تنظيف متعدد الاستخدامات يمكن تطبيقه بأمان على الأسطح مثل الزجاج والخزف، إلا أننا لا نوصي بتطبيقه على الجرانيت.
البوراكس هو الاسم الشائع لرباعي بورات الصوديوم، وهو مركب معدني من الصوديوم والأكسجين والبورون يوجد في السهول الصحراوية. الصوديوم يجعله مركبًا مشابهًا للملح، لكن البورون مسؤول عن معظم قوى مكافحة البقع والتنظيف. على الرغم من أنه بسيط وطبيعي، فإن البوراكس قلوي للغاية، مما قد يؤدي إلى إتلاف أسطح الجرانيت.
كيف يضر البوراكس بالجرانيت
يحب الناس استخدام الجرانيت لأنه متين للغاية وسهل الصيانة نسبيًا مقارنة بالأحجار الطبيعية الأخرى. ومع ذلك، لا يمكنك استخدام أي شيء لتنظيفه. ربما تعلم بالفعل أنه لا ينبغي استخدام الخل ومنتجات التنظيف الحمضية الأخرى على الجرانيت، ولكن الأمر نفسه ينطبق على منتجات التنظيف على الطرف الآخر من طيف الأس الهيدروجيني. الجرانيت حساس للأحماض والقلويات، مما يعني أن المنتجات ذات الأس الهيدروجيني المرتفع أو المنخفض يمكن أن تلحق به الضرر. عادةً ما يكون للبوراكس درجة حموضة تبلغ حوالي 9.24، مما يجعله مادة قلوية قوية يمكن أن تسبب ما يُعرف بالحفر. يتسبب الحفر القلوي في جعل سطح الجرانيت يبدو باهتًا ومخدوشًا وباهتًا ومتغير اللون، مما يؤدي إلى إفساد تشطيب سطح الجرانيت اللامع والجميل.
ما هو النقش وكيف يختلف عن الخدوش العادية؟ النقش هو نتيجة لتفاعل كيميائي، في حين أن الخدوش والخدوش هي فيزيائية. كلما طالت مدة تعرض سطح الجرانيت لمنتج التنظيف القلوي، كلما أصبح النقش أسوأ وأكثر وضوحًا. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي النقش إلى نقش أكثر شدة حيث أن هذا علامة على تدهور الحجر. لهذا السبب من الضروري استخدام الأنواع المناسبة من منتجات التنظيف للحفاظ على أسطح الجرانيت في حالة ممتازة.
أفضل المنظفات للجرانيت
الخبر السار هو أن هناك الكثير من المنظفات التجارية المصممة خصيصًا لتنظيف الجرانيت بأمان. بالطبع، من المرجح أن تكون معظم المنظفات المصممة خصيصًا للجرانيت آمنة، ولكن إذا لم تتمكن من العثور على واحدة، فلا يزال بإمكانك العثور على خيار جيد. أهم شيء تحتاج إلى البحث عنه هو محلول محايد لدرجة الحموضة، مما يعني أنه ليس حمضيًا ولا قلويًا، حيث يمنع هذا أي تفاعلات كيميائية قد تؤدي إلى الحفر. إذا لم تكن متأكدًا من كيفية البدء، فابحث عن منظفات حجرية محايدة لدرجة الحموضة للاستخدام اليومي عبر الإنترنت أو اسأل أحد موظفي متجر الأجهزة المحلي لديك، ويجب أن يكونوا قادرين على توجيهك في الاتجاه الصحيح. مع وجود رذاذ تنظيف الجرانيت اليومي، يجب أن تكون قادرًا على الحفاظ على الجرانيت آمنًا ونظيفًا بالتنظيف المنتظم.
إذا كان سطح الجرانيت لديك به علامات تآكل قلوية ناتجة عن استخدام البوراكس، فقد تتمكن من إصلاح بعض الأضرار باستخدام حمض خفيف عليه. تشمل الأحماض الخفيفة حمض الأسيتيك، وهو المكون النشط الموجود في خل التنظيف. باستخدام محلول حمضي خفيف، يمكنك تحييد التآكل القلوي. احرص على عدم ترك الحمض لفترة طويلة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف أسطح الجرانيت لديك. ضع في اعتبارك أنك قد تحتاج إلى إعادة الشحذ وإعادة التلميع إذا كان التآكل شديدًا بما يكفي – نظرًا لأن هذه الإصلاحات ليست سهلة (أو رخيصة)، فإننا نوصي بتجنب استخدام البوراكس على أسطح الجرانيت في المقام الأول.