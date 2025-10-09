هل من الآمن الاستمرار في استخدام أجهزة الغاز أثناء انقطاع التيار الكهربائي؟

بشكل عام، الغاز الطبيعي أرخص في الطهي من الكهرباء، وهو وسيلة أقل تكلفة لتدفئة منزلك، لذلك بينما يتساءل بعض الناس عما إذا كان الوقت قد حان للتخلص من الأجهزة التي تعمل بالغاز، لا يزال يفضله الكثيرون. يعتقد البعض أيضًا أن للغاز ميزة كبيرة أخرى، وهي أنه لا يزال بإمكانك استخدامه أثناء انقطاع التيار الكهربائي. هل هذا صحيح؟ هل من الآمن استخدام أجهزة الغاز أثناء انقطاع التيار الكهربائي؟ قد لا تكون الإجابة واضحة كما تبدو. يعتمد الكثير على الجهاز الفردي وكيفية اشتعاله؛ يجب أن تكون قادرًا على استخدام بعضها بأمان، مثل مواقد الغاز، ولكن معظم الأفران وسخانات المياه والأفران لن تعمل على الإطلاق – بأمان أو غير ذلك – أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

على سبيل المثال، غالبًا ما تحتوي مواقد الغاز الحديثة على اشتعال إلكتروني، ولكن عادةً ما يكون من الآمن تمامًا إشعال الشعلات باستخدام عود ثقاب. ومع ذلك، إذا كان الظلام، تأكد من استخدام مصباح يدوي، وليس شمعة، لرؤية عناصر التحكم أولاً. يمكن أن تنشأ مشاكل إذا ترك الموقد دون مراقبة وانطفأ اللهب، مما تسبب في تراكم الغاز المتفجر (على الرغم من أن معظم مواقد الغاز اليوم تحتوي على جهاز فشل اللهب الذي من شأنه أن يمنع ذلك ويحافظ على سلامة الجهاز).

من ناحية أخرى، لا يمكن إشعال أفران الغاز يدويًا أثناء انقطاع التيار الكهربائي. يتم تشغيل الصمام والإشعال بالكهرباء، لذلك لن يكون هناك غاز لتشعله. في الواقع، إذا انقطع التيار الكهربائي أثناء تشغيل الفرن، فسيتم إيقاف تشغيله على الفور وستحتاج إلى إعادة تشغيله بمجرد عودة الطاقة. حتى لو كان من الممكن أن يعمل بدون كهرباء، فلن ترغب في استخدام الفرن لتدفئة منزلك إذا كان السخان الكهربائي الخاص بك لا يعمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي.