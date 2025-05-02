هل من الأفضل زراعة الخزامى في الأرض أم في الحاويات؟ ها هي أفضل طريقة

هناك عدد من الأسباب لتنمية الخزامى في الحاويات. والأكثر وضوحا هو أنه ليس لديك مكان آخر لتنموه ، مثل مجمع سكني حيث لا يمكنك الوصول إلى حديقة في الهواء الطلق. قد يكون لديك أيضًا تربة فقيرة ، أو تربة لا تصف جيدًا ، أو التربة في منطقة لا تتلقى أشعة الشمس الكافية.

تستنزف الحاويات بسرعة أكبر من تربة حديقتك ، والتي تعتبر لافندر أمرًا جيدًا بشكل عام ، نظرًا لأن نباتات الخزامى تفضل التربة التي يتم تجنبها جيدًا. فقط تأكد من أن الحاويات الخاصة بك تحتوي على ثقوب تصريف ، حيث يمكن أن تعفن جذور الخزامى في التربة مندي. نظرًا لأن لديك شعورًا أفضل بما هو موجود في التربة ، يمكن أن تكون الحاويات مكانًا مفضلاً لزراعة الخزامى إذا كنت تتطلع إلى نمو حديقة عشب على مدار السنة لاستخدام الخزامى للطبخ أو الصابون أو العلاجات العشبية. يمكن أن تحتوي تربة حديقتك على مواد لا ترغب في تناولها ويجب دائمًا اختبارها للملوثات قبل زراعة أي نماذج قمت بزراعتها في الأرض.

بعض أنواع الخزامى أصعب من غيرها. يمكن أن يتصاعد اللافندر الإنجليزي (لافاندولا أنغوستيفوليا) بشكل جيد في المناطق من 5 إلى 9 ، في حين أن اللافندر الإسباني (لافاندولا ستويتشاس) يقتصر عمومًا على المناطق 7 إلى 10 ، ويجعل اللافندر الفرنسي (لافاندولا دنتاتا) أفضل ما في المناطق من 8 إلى 11. ينمو اللافندر الإسباني حتى 9 بوصات فقط ، ويمكن أن يأتي اللافندر الإنجليزي في أصناف قزم ، لذلك من غير المرجح أن تضيع هذه الأصناف في حاوية من الأرض. يمكنك أيضًا الحفاظ على نباتات الخزامى في الحاويات حتى تنضج بما يكفي للزراعة في الأرض كجزء من زراعة الكتلة.