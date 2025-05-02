هل من الأفضل زراعة الخزامى في الأرض أم في الحاويات؟ ها هي أفضل طريقة

Lavender Plant (Lavandula spp.) حيث ستنمو بشكل أفضل وسيتم مكافأتك مع المعمرة المحبوبة التي تتفتح من أوائل الصيف إلى الخريف. مع أكثر من 45 نوعًا معروفًا من الخزامى وعشرة أضعاف عدد الأصناف – بعض الأصناف المربى لتسليط الضوء على نقاط القوة المحددة – يمكن أن تختلف أفضل طريقة للزراعة. بشكل عام ، إذا كان لديك التربة المناسبة وأشعة الشمس الكافية ، فيمكن زراعة الخزامى في الأرض وسوف ينمو يصل طوله إلى 4 أقدام وعرضه 2 قدم مع الحد الأدنى من الصيانة. ولكن إذا لم يكن لديك مكان جيد في الأرض ، فمن الأفضل أن تنمو الخزامى في الحاويات حتى تتمكن من التحكم بسهولة أكبر في بيئتها المتنامية.
اللافندر معمر رقيق ، مما يعني أنه لن يتجاوز الشتاء إلا في ظل ظروف معينة. كونها موطنًا في المقام الأول إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ، فهي تحتاج إلى مناخ معتدل تحت أشعة الشمس الكاملة وفي التربة الخصبة التي تستنزف جيدًا ، مع درجة الحموضة القلوية المحايدة. لذا ، سواء كنت تزرع الخزامى في الأرض أو الحاويات ، فأنت تريد أن تعطي أي مجموعة من الخزامى التي تختارها على الأقل ست ساعات من أشعة الشمس المباشرة ، وتأكد من أن التربة غنية بالمواد العضوية ، وتجنب الإفراط في الماء ، وقياس درجة الحموضة في التربة للتأكد من أنها ليست حمضية للغاية.
فوائد زراعة الخزامى في الحاويات
هناك عدد من الأسباب لتنمية الخزامى في الحاويات. والأكثر وضوحا هو أنه ليس لديك مكان آخر لتنموه ، مثل مجمع سكني حيث لا يمكنك الوصول إلى حديقة في الهواء الطلق. قد يكون لديك أيضًا تربة فقيرة ، أو تربة لا تصف جيدًا ، أو التربة في منطقة لا تتلقى أشعة الشمس الكافية.
تستنزف الحاويات بسرعة أكبر من تربة حديقتك ، والتي تعتبر لافندر أمرًا جيدًا بشكل عام ، نظرًا لأن نباتات الخزامى تفضل التربة التي يتم تجنبها جيدًا. فقط تأكد من أن الحاويات الخاصة بك تحتوي على ثقوب تصريف ، حيث يمكن أن تعفن جذور الخزامى في التربة مندي. نظرًا لأن لديك شعورًا أفضل بما هو موجود في التربة ، يمكن أن تكون الحاويات مكانًا مفضلاً لزراعة الخزامى إذا كنت تتطلع إلى نمو حديقة عشب على مدار السنة لاستخدام الخزامى للطبخ أو الصابون أو العلاجات العشبية. يمكن أن تحتوي تربة حديقتك على مواد لا ترغب في تناولها ويجب دائمًا اختبارها للملوثات قبل زراعة أي نماذج قمت بزراعتها في الأرض.
بعض أنواع الخزامى أصعب من غيرها. يمكن أن يتصاعد اللافندر الإنجليزي (لافاندولا أنغوستيفوليا) بشكل جيد في المناطق من 5 إلى 9 ، في حين أن اللافندر الإسباني (لافاندولا ستويتشاس) يقتصر عمومًا على المناطق 7 إلى 10 ، ويجعل اللافندر الفرنسي (لافاندولا دنتاتا) أفضل ما في المناطق من 8 إلى 11. ينمو اللافندر الإسباني حتى 9 بوصات فقط ، ويمكن أن يأتي اللافندر الإنجليزي في أصناف قزم ، لذلك من غير المرجح أن تضيع هذه الأصناف في حاوية من الأرض. يمكنك أيضًا الحفاظ على نباتات الخزامى في الحاويات حتى تنضج بما يكفي للزراعة في الأرض كجزء من زراعة الكتلة.
فوائد زراعة الخزامى في الأرض
الفائدة الرئيسية لزراعة الخزامى في الأرض هي أنه إذا كان لديك الظروف النمو الصحيحة ، فإن الصيانة ضئيلة. على عكس الخزامى المزروعة بالحاويات ، لا داعي للقلق بشأن أن يكون نباتك يفوق حاويةه. يمكن أن يكون اللافندر متحملاً للجفاف ، ولكن إذا كنت تفضل البستنة المنخفضة الصيانة أو بعيدًا لفترات طويلة من الوقت ، فقد تحتاج النباتات الموجودة في الأرض إلى سقي أقل من النمو المزروعة بالحاويات ، وخاصة في حرارة الصيف. في فصل الشتاء ، تحتاج النباتات الموجودة في الأرض إلى حماية أقل من نباتات الحاويات لأن الأرض عادة ما تبقى دافئة بما يكفي لأسفل لافندر على البقاء على قيد الحياة في الأرض ، في حين أن النباتات التي تزرع الحاويات قد تحتاج إلى نقلها إلى الداخل إلى بقعة جافة مثل المرآب.
إذا كنت تعيش في منطقة الصلابة المناسبة ، فاحصل على بقعة تحصل على ست ساعات أو أكثر من أشعة الشمس المباشرة ، واختبر صحة التربة الخاصة بك للتأكد من استنزافها جيدًا ، ثم يمكن أن يكون الخزامى داخل الأرض بمثابة معروضة بمجرد نموها في شجيرة صغيرة. يمكن أن يسعد عطرها الأشخاص الذين يعانون من ضعف الرؤية والأطفال والملقحات. يعمل لافندر بشكل جيد عندما يكون مصمماً كبيرًا أو كرفيق لنباتات أخرى ذات ألوان خزاموية ، مثل Catmint (Catmint (NEPTA X FAASSENII) ، الحكيم الروسي (Perovskia atriplicifolia) ، و Hyssop (Agastache spp.) ، وكلها تحب الغرفة للنمو وهي أكثر ملاءمة للزراعة في الأرض. إذا لم يكن لديك هذه الظروف المثالية ، ففكر في فوائد زراعة الخزامى في الحاويات. إنه يتطلب المزيد من الصيانة ، لكن جمال لافندر وعطره يستحق كل هذا الجهد.