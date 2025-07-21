هل من الأفضل قطع أو سحب نبات الريحان الخاص بك؟

باسيل هي عشب عطرة رائعة وهي مفضلة بين البستانيين. ولكن عندما تتعلم كيفية النمو والعناية بنباتات الريحان ، فإن أحد أكبر الأخطاء التي قد ترتكبها هي سحب الأوراق أو السيقان بدلاً من حصادها بشكل صحيح. بالتأكيد لا تسحب! يمكن أن يؤدي سحب الأوراق إلى تلف الريحان ولن يعزز إعادة النمو. من ناحية أخرى ، فإن قطع أو قرص الأوراق بالطريقة الصحيحة سوف يمنحك وفرة من الأعشاب الطازجة لمحصول مستمر. قد ترغب في استخدام أي من الطريقة لأسباب مختلفة – هناك وقت للقرص ووقت للقطع. هناك طريقة رائعة للتأكد من حصولك على حصاد باسيل الوفير هو اختياره بشكل صحيح ، في المقام الأول.
يعد القراصنة أمرًا رائعًا لصيانة اليومية وعندما تحتاج فقط إلى بعض الأوراق للطبق. يعد حصاد الريحان مع هذه الطريقة ممتازًا لتعزيز النمو وضمان صحة مصنعك على المدى الطويل. إذا قمت بقص نصائح النمو الصغيرة في الجزء العلوي من المصنع ، فإن هذا يشجع الريحان على التفرع ، مما يعني المزيد من الأوراق ومصنع البوشير. حاول قرصة فوق تقاطع الجذعية حيث تلتقي الأوراق بالمطارد الرئيسي. فقط تذكر أن القراصة الخفيفة أمر رائع للصيانة ، ولكن القطع أفضل للحصاد الأكبر. السحب ، ومع ذلك ، يخاطر بتمزيق الجذعية ويجب تجنبها دائمًا.
إن حصاد الطريق الصحيح يبقي باسيل يعود
https://www.youtube.com/watch؟v=evjuhumikaq
بمجرد أن ينضج مصنع باسيل الخاص بك وأنت مستعد لجلب أكثر من مجرد أوراق ، فقد حان الوقت لقطع. فكر في القطع كطريقة الذهاب إلى الحصاد الأكبر- سواء كنت تقوم بعمل مجموعة جديدة من البيستو أو الحفاظ على الأوراق في وقت لاحق. المفتاح هو معرفة أين وكيفية قطع ، حتى تتمكن من حصاد الريحان لمزيد من النمو.
استخدم دائمًا مقصات حادة ونظيفة ، وجعل قطعك فوق عقدة الورقة. العقدة هي النتوء الصغير حيث بدأت براعم جديدة تنمو من الجذع الرئيسي. هذا يخبر نباتك أن ينمو من هذه النقطة ، مع الحفاظ عليه مليئًا بالحياة وإنتاج أوراق جديدة باستمرار.
على عكس القرص ، وهو أمر رائع للصيانة اليومية ، فإن القطع الإستراتيجية تدعم الصحة طويلة الأجل لمصنع الريحان الخاص بك وسوف يمنحك المزيد للعمل معه في نفس الوقت. وإليك نصيحة إضافية: إذا كان الريحان قد انسحب (يبدأ في الزهرة) ، فلا يزال بإمكانك استخدامه. فقط قطع السيقان المزهرة وعلقها رأسا على عقب حتى تجف. لن تحافظ فقط على الأوراق ولكن أيضًا إنشاء لمسة عطرة لمطبخك أو مخزنك.