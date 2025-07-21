هل من الأفضل قطع أو سحب نبات الريحان الخاص بك؟

باسيل هي عشب عطرة رائعة وهي مفضلة بين البستانيين. ولكن عندما تتعلم كيفية النمو والعناية بنباتات الريحان ، فإن أحد أكبر الأخطاء التي قد ترتكبها هي سحب الأوراق أو السيقان بدلاً من حصادها بشكل صحيح. بالتأكيد لا تسحب! يمكن أن يؤدي سحب الأوراق إلى تلف الريحان ولن يعزز إعادة النمو. من ناحية أخرى ، فإن قطع أو قرص الأوراق بالطريقة الصحيحة سوف يمنحك وفرة من الأعشاب الطازجة لمحصول مستمر. قد ترغب في استخدام أي من الطريقة لأسباب مختلفة – هناك وقت للقرص ووقت للقطع. هناك طريقة رائعة للتأكد من حصولك على حصاد باسيل الوفير هو اختياره بشكل صحيح ، في المقام الأول.

يعد القراصنة أمرًا رائعًا لصيانة اليومية وعندما تحتاج فقط إلى بعض الأوراق للطبق. يعد حصاد الريحان مع هذه الطريقة ممتازًا لتعزيز النمو وضمان صحة مصنعك على المدى الطويل. إذا قمت بقص نصائح النمو الصغيرة في الجزء العلوي من المصنع ، فإن هذا يشجع الريحان على التفرع ، مما يعني المزيد من الأوراق ومصنع البوشير. حاول قرصة فوق تقاطع الجذعية حيث تلتقي الأوراق بالمطارد الرئيسي. فقط تذكر أن القراصة الخفيفة أمر رائع للصيانة ، ولكن القطع أفضل للحصاد الأكبر. السحب ، ومع ذلك ، يخاطر بتمزيق الجذعية ويجب تجنبها دائمًا.