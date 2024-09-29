هل من الجيد حرق أعواد القرفة في منزلك للحصول على رائحة الخريف؟

كان الدخان المعطر الذي يعطر الهواء ذا معنى لآلاف السنين. يعد حرق البخور ممارسة قوية للعديد من الديانات، وقد استخدم الرومان أعواد القرفة في الواقع للبخور وليس لأغراض الطهي. كان حرق هذا اللحاء اللاذع جزءًا مقدسًا من طقوس الجنازة. اليوم، من الصعب أن نخطئ في تناول القرفة؛ تنقلنا هذه التوابل ذات الرائحة الحلوة إلى مشاهد الخريف المريحة بشم واحد فقط.
هناك كمية مذهلة من الاستخدامات غير المتوقعة للقرفة في جميع أنحاء المنزل. لكن هل حرقها فكرة جيدة؟ يعد إشعال أعواد القرفة مثل البخور جزءًا من الطقوس في العديد من الثقافات، ولكن بعيدًا عن أي فوائد روحية، هل يمكن أن يكون الدخان ضارًا إذا تم استنشاقه؟ ليس هناك الكثير من البيانات العلمية المتاحة حول ما إذا كانت هذه الممارسة تشكل خطرا على صحتنا، ولكن قد يكون لدينا ما يكفي من المعلومات لنقرر أن هناك طرق أخرى أكثر أمانا لتعطير منزلنا بهذه التوابل المحبوبة. إن ما نعرفه عن استنشاق الدخان بشكل عام قد يكون كافيًا لإبعادنا عن تجربة هذه الخدعة.
وجدت دراسة أجريت عام 2008 في مجلة الحساسية السريرية والجزيئية أن حرق البخور ينتج جسيمات أكثر من دخان السجائر، والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الجهاز التنفسي. على الرغم من أن تركيبة أعواد القرفة وخليط البخور ليسا متماثلين، إلا أن هذا قد يكون سببًا كافيًا للتخلي عن حرق الأعواد. بالإضافة إلى ذلك، حصلت القرفة على تنويه خاص من رجال الإطفاء المحترفين في FireFighterNow – حيث ينصحون بعدم حرق الأعواد شديدة الاشتعال. إذا تم استخدامه للبخور، فيجب اتخاذ المزيد من الحذر.
بدائل حرق القرفة
هناك عشرات الطرق لبث رائحة القرفة الحلوة في غرفتك دون مخاطرة. بدلاً من إشعال النار في العصي، املأ منزلك بهذه الرائحة الموسمية مع زيت القرفة العطري. شاهد كيف يمكنك استخدامه لجعل رائحة منزلك كالقرفة بمجرد تشغيل الأضواء.
إذا كان لديك عدد قليل من أعواد القرفة، قم بوضعهما في قدر من الماء المغلي للحصول على معطر جو منزلي. اصنعي مزيجًا مخصصًا عن طريق إضافة بعض جوزة الطيب وتوابل فطيرة اليقطين والقرنفل وقشور البرتقال المجففة. ليست هناك حاجة لتشغيل الموقد الخاص بك باستخدام تركيبة معطر الهواء TikToker @Mrrice1976. انقع سبعة أو ثمانية أعواد من القرفة في إبريق سعة غالون واحد من الخل الأبيض لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. قم بتصفية الخليط في موزع روائح القصب، ودع التوابل تملأ غرفتك.
يمكنك أيضًا استخدام القرفة في روتينك للحصول على منزل أنظف. إلى جانب إنجاز المهام الضرورية بشكل جيد، فإنه يترك وراءه رائحته اللطيفة. بينما نستمتع بالرائحة، هناك أيضًا عدد قليل من الآفات الشائعة التي ليس لديها فرصة ضد القرفة.