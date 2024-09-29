هل من الجيد حرق أعواد القرفة في منزلك للحصول على رائحة الخريف؟

كان الدخان المعطر الذي يعطر الهواء ذا معنى لآلاف السنين. يعد حرق البخور ممارسة قوية للعديد من الديانات، وقد استخدم الرومان أعواد القرفة في الواقع للبخور وليس لأغراض الطهي. كان حرق هذا اللحاء اللاذع جزءًا مقدسًا من طقوس الجنازة. اليوم، من الصعب أن نخطئ في تناول القرفة؛ تنقلنا هذه التوابل ذات الرائحة الحلوة إلى مشاهد الخريف المريحة بشم واحد فقط.

هناك كمية مذهلة من الاستخدامات غير المتوقعة للقرفة في جميع أنحاء المنزل. لكن هل حرقها فكرة جيدة؟ يعد إشعال أعواد القرفة مثل البخور جزءًا من الطقوس في العديد من الثقافات، ولكن بعيدًا عن أي فوائد روحية، هل يمكن أن يكون الدخان ضارًا إذا تم استنشاقه؟ ليس هناك الكثير من البيانات العلمية المتاحة حول ما إذا كانت هذه الممارسة تشكل خطرا على صحتنا، ولكن قد يكون لدينا ما يكفي من المعلومات لنقرر أن هناك طرق أخرى أكثر أمانا لتعطير منزلنا بهذه التوابل المحبوبة. إن ما نعرفه عن استنشاق الدخان بشكل عام قد يكون كافيًا لإبعادنا عن تجربة هذه الخدعة.

وجدت دراسة أجريت عام 2008 في مجلة الحساسية السريرية والجزيئية أن حرق البخور ينتج جسيمات أكثر من دخان السجائر، والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الجهاز التنفسي. على الرغم من أن تركيبة أعواد القرفة وخليط البخور ليسا متماثلين، إلا أن هذا قد يكون سببًا كافيًا للتخلي عن حرق الأعواد. بالإضافة إلى ذلك، حصلت القرفة على تنويه خاص من رجال الإطفاء المحترفين في FireFighterNow – حيث ينصحون بعدم حرق الأعواد شديدة الاشتعال. إذا تم استخدامه للبخور، فيجب اتخاذ المزيد من الحذر.