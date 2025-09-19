هل من الضروري سقي نباتاتك في الخريف؟ هذا ما يجب معرفته

غالبًا ما يبدو السقوط وكأنه استراحة لكل من النباتات والبستانيين. تتوقف النباتات عن دفع نمو جديد ، ويأخذ بعض البستانيين كعلامة لحزم خراطيمهم. ومع ذلك ، صدق أو لا تصدق ، حتى في الخريف ، تظل جذور النبات نشطة ، ويمكن أن تجف إذا كان الماء متاحًا منخفضًا جدًا. إن السقوط أكثر أهمية ، خاصة بالنسبة للشباب المعمرة والشجيرات والأشجار المزروعة حديثًا. تستمر جذورهم في النمو جيدًا في أشهر الخريف. يمكن أن تستفيد أيضًا من المياه الإضافية عندما تقصر هطول الأمطار الطبيعية.
أما بالنسبة للنباتات المعروفة ذات الجذور العميقة ، فإن جدولة شاملة للرياح السقوط هي في أغلب الأحيان غير ضرورية ومضيعة للمياه. في النهاية ، تحتاج إلى اتخاذ قرارات بناءً على قياسات لسقي النباتات بعمق بدلاً من التقويم. تحقق من رطوبة التربة من 12 إلى 18 بوصة تحت الأشجار و 6 إلى 9 بوصات تحت السطح للأسرة. وإذا كانت التربة في هذه الأعماق جافة ، فالمياه وفقًا لذلك.
إذا كان لديك عداد الرطوبة ، فاستخدمه ، ولكن ضع في اعتبارك أن عدادات الرطوبة ليست موثوقة دائمًا. لكن لا يهم كيفية فحص محتوى مياه التربة. الشيء الأكثر أهمية هو أنك ري ببطء وعميق خلال الخريف. يمكنك استخدام خطوط التنقيط أو خرطوم Soaker ، بحيث يصل الماء إلى الجذور العميقة. في نهاية اليوم ، ما إذا كان يجب عليك سقي نباتاتك في الخريف أو لا تنخفض إلى بعض العوامل: رطوبة التربة ، وهطول الأمطار ، ونوع النبات ، والطقس.
اعتبارات السق للسقوط
على الرغم من أن الري أثناء الخريف يعتمد على المياه المتاحة في التربة ، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى القيام ببعض التخطيط. على سبيل المثال ، يجب ألا سقي نباتاتك مباشرة قبل أو أثناء التجميد الصعب. لا يمكن أن يتسلل الماء إلى التربة المجمدة ، ويمكن أن تشكل الثلج الضار حول الجذور والتيجان. أيضا ، يضمن السقي جيدًا أثناء السقوط أن الجذور مروية جيدًا قبل فصل الشتاء الصعب. تحتاج إلى اختيار أيام الري بحكمة. الأيام المثالية هي عندما تبقى درجات حرارة التربة والهواء فوق 40 درجة فهرنهايت لعدة أيام. سوف يسمح للجذور بالاستمتاع واستخدام الماء فعليًا.
في الخريف ، يهم نوع التربة أيضًا كثيرًا عند تحديد مقدار سقي النباتات الخاصة بك. سوف تتطلب التربة الرملية عمومًا سقيًا متكررًا لاستبدال الرطوبة المفقودة. بينما ، في التربة الطينية الثقيلة ، تحتاج إلى تطبيق المياه بمعدل لا يؤدي إلى البرك أو الجريان السطحي. ومع ذلك ، فإن قاعدة جيدة في معظم المناظر الطبيعية حوالي 1 بوصة من الماء في الأسبوع.
أيضا ، فكر مرتين قبل سقي النباتات في الليل في أشهر الخريف. إذا بقيت التربة رطبة لفترات طويلة ، فإنها تزيد من فرصة الإصابة بالفطريات. السقي أثناء الصباح يقلل بشكل كبير من طول الوقت الذي تظل فيه التربة رطبة ، مما يقلل من خطر الهجوم الفطري. أخيرًا ، إذا كنت تعيش في منطقة عرضة لقيود إمدادات المياه ، فإن النباتات الجماعية عن طريق الحاجة للري وتحديد أولويات تلك النباتات الأكثر عرضة للإجهاد المائي أثناء السقوط.