هل من الضروري سقي نباتاتك في الخريف؟ هذا ما يجب معرفته

غالبًا ما يبدو السقوط وكأنه استراحة لكل من النباتات والبستانيين. تتوقف النباتات عن دفع نمو جديد ، ويأخذ بعض البستانيين كعلامة لحزم خراطيمهم. ومع ذلك ، صدق أو لا تصدق ، حتى في الخريف ، تظل جذور النبات نشطة ، ويمكن أن تجف إذا كان الماء متاحًا منخفضًا جدًا. إن السقوط أكثر أهمية ، خاصة بالنسبة للشباب المعمرة والشجيرات والأشجار المزروعة حديثًا. تستمر جذورهم في النمو جيدًا في أشهر الخريف. يمكن أن تستفيد أيضًا من المياه الإضافية عندما تقصر هطول الأمطار الطبيعية.

أما بالنسبة للنباتات المعروفة ذات الجذور العميقة ، فإن جدولة شاملة للرياح السقوط هي في أغلب الأحيان غير ضرورية ومضيعة للمياه. في النهاية ، تحتاج إلى اتخاذ قرارات بناءً على قياسات لسقي النباتات بعمق بدلاً من التقويم. تحقق من رطوبة التربة من 12 إلى 18 بوصة تحت الأشجار و 6 إلى 9 بوصات تحت السطح للأسرة. وإذا كانت التربة في هذه الأعماق جافة ، فالمياه وفقًا لذلك.

إذا كان لديك عداد الرطوبة ، فاستخدمه ، ولكن ضع في اعتبارك أن عدادات الرطوبة ليست موثوقة دائمًا. لكن لا يهم كيفية فحص محتوى مياه التربة. الشيء الأكثر أهمية هو أنك ري ببطء وعميق خلال الخريف. يمكنك استخدام خطوط التنقيط أو خرطوم Soaker ، بحيث يصل الماء إلى الجذور العميقة. في نهاية اليوم ، ما إذا كان يجب عليك سقي نباتاتك في الخريف أو لا تنخفض إلى بعض العوامل: رطوبة التربة ، وهطول الأمطار ، ونوع النبات ، والطقس.