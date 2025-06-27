هل من المقبول ترك مغذيات الطيور في الخارج عندما تمطر؟

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يمكن للطيور أن تسعى إلى المأوى عندما تمطر إذا احتجت إلى ذلك ، ولكن ماذا يجب أن تفعل مع وحدة تغذية الطيور في الفناء الخاص بك؟ سواء كنت تستطيع تركها بأمان في المطر أو لا تعتمد على نمط المغذي ونوع طعام الطيور فيه. إذا كانت تغذيةك تحتوي على بذور من المحتمل أن تطرد ، فانتقل إلى بقعة محمية – وإلا ، فسيتعين عليك رمي البذور الرطبة بعد ذلك.
هناك العديد من الجوانب السلبية لترك بعض المغذيات في المطر. أولاً ، يمكن للورق المبلل أن يتجمع معًا ، مما يجعله يلتزم بالجانبين ويكون أقل سهولة للطيور. الأهم من ذلك ، أنه يمكن أن يضر بصحة الطيور. قد يطور العفن ، كما أن الرطوبة تزيد من خطر انتشار الطفيليات ، خاصة إذا كان الطقس دافئًا. يمكن أن تنبت البذور الرطبة في النهاية. من المرجح أن تتطور البذور ذات الأجسام التي تمت إزالتها عندما تكون رطبة ، وأي بذور تمزج عالية في المواد العضوية (مثل القمح أو البازلاء) تحتفظ بمزيد من الرطوبة. من ناحية أخرى ، يمكن أن تتبلل الشوكة دون مشكلة لأنها تتكون في المقام الأول من الدهون في لحوم البقر ، والتي لا تمتص الرطوبة. من غير المرجح أن تبقى المكسرات والفواكه وديدان الوجبة رطبة أو تفسد.
وبالمثل ، ليست جميع مغذيات الطيور عرضة للتساوي للمطر. إذا كان لديك سقف وفتحات قليلة ، على سبيل المثال ، قد لا يكون الطعام في الداخل رطبًا. ولكن إذا كان لديك صينية في العراء ، فهذه قصة مختلفة. إذا حصلت على الكثير من الأمطار ، فقد يكون التحول إلى نوع أقل عرضة من طعام الطيور أو المغذيات أكثر عملية. خلاف ذلك ، إليك كيفية الحفاظ على آمن تغذية الطيور أثناء العواصف.
أين تضع تغذية الطيور الخاصة بك عندما تمطر
إذا تم التنبؤ بالأمطار ، أحضر تغذية الطيور إلى الداخل أو إلى منطقة محمية ، مثل تحت شجرة أو مظلة. (يمكنك إرجاعها إلى مكانها العادي بمجرد أن يكون الساحل واضحًا.) تجنب ارتكاب أحد أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها الناس مع مغذيات الطيور: إفراط في تغذية التغذية. بدلاً من ذلك ، لا توفر سوى بذرة يوم واحد في وقت واحد وقم بتغييرها للبذور الطازجة يوميًا ، خاصةً عندما يكون الأمطار في التنبؤ. هذا يضمن أنك توفر الوقت والمال إذا كانت البذرة رطبة ويجب تجاهلها ، ويسمح لطيورك المحلية بالحصول على إمدادات ثابتة من البذور الجافة الآمنة.
عندما تعيد ملء المغذي ، تأكد من تجفيف من الداخل إذا كان رطبًا. في المناخات الممطرة الرطبة ، من الأفضل غسل وتطهير وحدة التغذية أسبوعيًا مع صحن الأطباق ومحلول التبييض. تخفيف 1 جزء التبييض إلى 10 أجزاء من الماء. لحماية بذور الطيور الخاصة بك ، فكر في إضافة منتج جديد ، وهو منتج قائم على الرمل يمتص الرطوبة وهو آمن للطيور لتناول الطعام.
يمكنك أيضًا إجراء تعديلات على إعداد تغذية الطيور الخاصة بك للحفاظ على المطر. سيكون حارس المطر أو الحواجز السنجابية في الأعلى بمثابة مظلة صغيرة للتغذية. يمكن أن تساعد إضافة أو توسيع فتحات الصرف في أي ماء يجف بسرعة أكبر. أخيرًا ، يعد نقل وحدة التغذية إلى موقع أكثر حماية بشكل دائم خيارًا للنظر فيه.