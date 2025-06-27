هل من المقبول ترك مغذيات الطيور في الخارج عندما تمطر؟

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يمكن للطيور أن تسعى إلى المأوى عندما تمطر إذا احتجت إلى ذلك ، ولكن ماذا يجب أن تفعل مع وحدة تغذية الطيور في الفناء الخاص بك؟ سواء كنت تستطيع تركها بأمان في المطر أو لا تعتمد على نمط المغذي ونوع طعام الطيور فيه. إذا كانت تغذيةك تحتوي على بذور من المحتمل أن تطرد ، فانتقل إلى بقعة محمية – وإلا ، فسيتعين عليك رمي البذور الرطبة بعد ذلك.

هناك العديد من الجوانب السلبية لترك بعض المغذيات في المطر. أولاً ، يمكن للورق المبلل أن يتجمع معًا ، مما يجعله يلتزم بالجانبين ويكون أقل سهولة للطيور. الأهم من ذلك ، أنه يمكن أن يضر بصحة الطيور. قد يطور العفن ، كما أن الرطوبة تزيد من خطر انتشار الطفيليات ، خاصة إذا كان الطقس دافئًا. يمكن أن تنبت البذور الرطبة في النهاية. من المرجح أن تتطور البذور ذات الأجسام التي تمت إزالتها عندما تكون رطبة ، وأي بذور تمزج عالية في المواد العضوية (مثل القمح أو البازلاء) تحتفظ بمزيد من الرطوبة. من ناحية أخرى ، يمكن أن تتبلل الشوكة دون مشكلة لأنها تتكون في المقام الأول من الدهون في لحوم البقر ، والتي لا تمتص الرطوبة. من غير المرجح أن تبقى المكسرات والفواكه وديدان الوجبة رطبة أو تفسد.

وبالمثل ، ليست جميع مغذيات الطيور عرضة للتساوي للمطر. إذا كان لديك سقف وفتحات قليلة ، على سبيل المثال ، قد لا يكون الطعام في الداخل رطبًا. ولكن إذا كان لديك صينية في العراء ، فهذه قصة مختلفة. إذا حصلت على الكثير من الأمطار ، فقد يكون التحول إلى نوع أقل عرضة من طعام الطيور أو المغذيات أكثر عملية. خلاف ذلك ، إليك كيفية الحفاظ على آمن تغذية الطيور أثناء العواصف.