هل من الممكن أن تصل إلى Deadhead زهورك كثيرًا؟

الرؤوس المميتة هي إما عمل روتيني أو مرضية بشكل كبير ، اعتمادًا على من تسأل. وإذا سألتني ، فلا شيء يجلب متعة أكبر من القناصة ، والتحول ، والضرب ، وكرر إيقاع هذا النشاط الذي يعمل العجائب للحفاظ على أزهارك تبدو طازجة ومشرقة. ولكن إذا حصلت على فرحة مماثلة من إزالة الزهور القديمة ، فلدينا بعض الأخبار السيئة المحتملة: يمكن أن تبالغ في ذلك.

إذن ما الذي يموت في الحديقة ، على أي حال؟ ببساطة ، فإن فعل خلع الزهور هو الذي اجتاز تاريخ البيع حتى يضع المصنع طاقته في إنتاج المزيد من الإزهار وليس فقط وضع البذور. وهو يعمل بشكل جيد للغاية بالنسبة للعديد من الحولية مثل Petunias و Zinnias ، ولكن لا يوجد مقاربة واحدة تناسب الجميع في الرؤوس. في الواقع ، يمكنك أن تأخذ الأمر عن طريق الخطأ عن طريق إزالة الكثير من النباتات الصحيات ، أو قطع الجذع بعيدًا ، أو القطع بالمقص القذر ، وكل ذلك لن يضعف النبات مع مرور الوقت. قد يؤدي الضغط عن الكثير من الرؤوس المميتة إلى إبطاء نمو النبات.

وهناك أيضًا حقيقة أنه لا يحتاج كل نبات حتى على الرؤوس. في الواقع ، فإن العديد من الزهور مثل Impatiens و Aster ستعمل بشكل أفضل على تركها بمفردها بعد أن تبدأ أزهارها في التدل. بالإضافة إلى ذلك ، بمجرد أن تبدأ البذور في الظهور ، ستفعل الطيور ، مما يساهم في الترتيب الطبيعي للأشياء في حديقتك. لذا ، إذا كنت تتساءل عن مكان البدء ، تحقق من قائمة النباتات هذه التي يجب عليك دائمًا Deadhead لمعرفة أيها التي تحتاج حقًا إلى الاهتمام الإضافي.