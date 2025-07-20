هل من الممكن أن تصل إلى Deadhead زهورك كثيرًا؟

الرؤوس المميتة هي إما عمل روتيني أو مرضية بشكل كبير ، اعتمادًا على من تسأل. وإذا سألتني ، فلا شيء يجلب متعة أكبر من القناصة ، والتحول ، والضرب ، وكرر إيقاع هذا النشاط الذي يعمل العجائب للحفاظ على أزهارك تبدو طازجة ومشرقة. ولكن إذا حصلت على فرحة مماثلة من إزالة الزهور القديمة ، فلدينا بعض الأخبار السيئة المحتملة: يمكن أن تبالغ في ذلك.
إذن ما الذي يموت في الحديقة ، على أي حال؟ ببساطة ، فإن فعل خلع الزهور هو الذي اجتاز تاريخ البيع حتى يضع المصنع طاقته في إنتاج المزيد من الإزهار وليس فقط وضع البذور. وهو يعمل بشكل جيد للغاية بالنسبة للعديد من الحولية مثل Petunias و Zinnias ، ولكن لا يوجد مقاربة واحدة تناسب الجميع في الرؤوس. في الواقع ، يمكنك أن تأخذ الأمر عن طريق الخطأ عن طريق إزالة الكثير من النباتات الصحيات ، أو قطع الجذع بعيدًا ، أو القطع بالمقص القذر ، وكل ذلك لن يضعف النبات مع مرور الوقت. قد يؤدي الضغط عن الكثير من الرؤوس المميتة إلى إبطاء نمو النبات.
وهناك أيضًا حقيقة أنه لا يحتاج كل نبات حتى على الرؤوس. في الواقع ، فإن العديد من الزهور مثل Impatiens و Aster ستعمل بشكل أفضل على تركها بمفردها بعد أن تبدأ أزهارها في التدل. بالإضافة إلى ذلك ، بمجرد أن تبدأ البذور في الظهور ، ستفعل الطيور ، مما يساهم في الترتيب الطبيعي للأشياء في حديقتك. لذا ، إذا كنت تتساءل عن مكان البدء ، تحقق من قائمة النباتات هذه التي يجب عليك دائمًا Deadhead لمعرفة أيها التي تحتاج حقًا إلى الاهتمام الإضافي.
اتضح ، لا تحتاج كل زهرة إلى طريق مسدود
عندما يتعلق الأمر بالموت ، فإن الأمر يتعلق حقًا بالتوازن بين الإفراط في الصيانة والصيانة الأساسية. على سبيل المثال ، في حين أن الورود المميتة يمكن أن تؤدي بالتأكيد إلى المزيد من الإزهار (وليس الرؤوس المميتة هي واحدة من أخطاء البستنة التي يجب تجنبها مع الورود) ، فهناك حالات ليست كذلك. في الواقع ، فإن بعض أنواع الورد تيرل مرة واحدة فقط ، لذا فإن قطعها مرة أخرى لا يمكن أن تعني أي روز للطيور ولا تتمتع بزهر جديد – وهو موقف يخسر فيه الجميع. ويمكن لبعض النباتات في الواقع أن تنفد ذاتيًا ، مثل Begonias و Coneflowers ، مما يعني أنها ستسقط بشكل طبيعي وتتخلص من أزهارها الميتة بأنفسهم. القيام بذلك من أجلهم ، ثم يصبح الوقت الذي يمكن أن تقضيه في فعل شيء أكثر إنتاجية في فناءك.
إذا كان لديك نباتات وزهور تستجيب جيدًا لقطعة صغيرة ، فما عليك سوى الحذر. من المحتمل أن يتسبب ملاحقتهم في كثير من الأحيان في ضرر أكثر من النفع. تحتاج النباتات مثل الخزامى إلى تقليم مرة واحدة في السنة ، على سبيل المثال. تعرف على كيفية الحفاظ على الأمر بسيطًا عندما يتعلق الأمر بالموت – لاحظ دائمًا نباتاتك واحصل على القرصنة فقط عندما تبدو الأمور تنفق بشكل خاص أو تنفق. يمكن أن يساعد قطع الزهور المستهلكة وترك أوراق الشجر خلف النبات على التعافي بشكل أسرع. خلاف ذلك ، فقط دع النباتات تفعل الشيء الخاص بها. الطبيعة تعرف ماذا تفعل.