هل من الممكن زراعة شجرتك من أفوكادو متجر البقالة؟

كان غواكامولي لذيذًا ، والآن بعد تناول الفاكهة الكريمية الزبدانية ، كنت تحدق في البذور الزلقة والمستطيل (يشير العديد من الناس إلى مركز الفاكهة على أنها حفرة ، لكنها في الحقيقة بذرة) وتتساءل عما إذا كان من الممكن زراعة شجرتك الخاصة من أفوكادو بقالة. الإجابة المختصرة هي نعم ، لكنها لن تكون أسهل نبات حاولت نموه على الإطلاق. حتى أنه بمجرد أن يبرزك يتراوح طوله بين 8 و 80 قدمًا ، اعتمادًا على الأنواع ، ليس هناك ما يضمن أنه سوف يكافئك بالأفوكادو اللذيذة. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في محاولة تنمية شجرة الخاصة بك من الأفوكادو الذي تم شراؤه من المتجر ، فيمكن القيام بذلك. تحتاج فقط إلى اتباع بضع خطوات ، التحلي بالصبر ، واحترس من المزالق (“Pit”-درجات-انظر ماذا فعلنا هناك؟).
إذا كنت تخطط لزراعة شجرة الأفوكادو من بذرة ، فاحرص على قطع الفاكهة. أفضل فرصتك في الحصول على نقطة انتقائية للنمو من بذرة الأفوكادو هي الحفاظ على صحة تلك البذور ، لذلك تجنب ذلك بسكينك. ربما تكون عمتك قد تدفقت حول كيفية ضربها سكينها في الحفرة (أو البذرة ، كما تعلمون الآن) ، أعطتها ربع الدور ولفت الشيء الزلقة. ثم أسقطته في بعض الأوساخ ، والآن يبلغ طوله 7 أقدام. إذا كان الأمر كذلك ، فهي جيدة بالنسبة لها ، لكن هذا لا يحدث عادة ، ولهذا السبب تريد أن تعرف الطرق الأكثر موثوقية لتنمية شجرة الأفوكادو من بذورها.
زراعة الأفوكادو من بذورهم
ذاقت متجر البقالة التي تذوقها الأفوكادو ، والبذور تبدو صحية. من المؤكد أنه يمكنك زراعتها إلى شجرة ، فأنت تفكر. ربما تكون قد سمعت أن تنمو ورعاية شجرة الأفوكادو ، يجب أن تبدأ العملية عن طريق التمسك بالمسواة في البذور والسماح لها بالتحريك فوق كوب من الماء. يمين؟ خطأ. في عام 2023 ، شارك Tiktok طريقة مختلفة لتنمية أشجار الأفوكادو ، وكنا مهووسًا. قام مؤثر وسائل التواصل الاجتماعي الذي ابتكر هذه العملية بمراجعة طريقته قليلاً منذ ذلك الحين ، لكن الأمر لا يزال سهلاً إلى حد ما ويبدو أنه يعمل. أيًا كانت الطريقة التي تستخدمها ، يوصي بعض مزارعي الأفوكادو بإزالة تلك الطبقة البنية قبل اتخاذ أي خطوات أخرى. هذه كلها نصائح جيدة ، ولكن الحقيقة هي أن زراعة شجرة الأفوكادو من البذرة لا تزال مشكلة.
بالنسبة للأصناف الأكثر موثوقية ، فإن أفضل طريقة للانتشار والطريقة التي يستخدمها المهنيون هي التطعيم. هذه هي عملية الحصول على فرع من شجرة واحدة (تسمى السليل) لتنمو لتصبح جذور شجرة أخرى. إذا لم تكن قد جربتها ، فابدأ مع دليل المبتدئين لتطعيم أشجار الفاكهة (والأخطاء الشائعة لتجنبها). سيساعدك ذلك على تحديد موعد تناول قصاصات شجرة الأفوكادو التي ستصبح سليثين ، ربما من شجرة أحد أفراد الأسرة أو الجار أو الصديق الذي تنتج شجرته فاكهة تحبها. استثمر في كتاب جيد أو اقرأ “نشر الأفوكادو: مبادئ وتقنيات الحضانة والتطعيم الميداني” ، مجانًا لتعلم كيفية إعداد المتحدث الجذر ، جزء أساسي آخر من العملية.
الاستمتاع بشجرة الأفوكادو المحلية مع أو بدون الأفوكادو
من الممكن أن تأخذ بذرة الأفوكادو التي يتم شراؤها من المتجر ، وتغذيها بحيث تنمو إلى شجرة. لكن النمو والإثمار هما عمليتان مختلفتان. تتطلب جميع النباتات الحاملة للبذور على الأرض تقريبًا ملقحًا (مثل النحل أو الفراشات) أو عملية التلقيح ، وهناك هو المكان الذي يحصل فيه أفوكادو الهواة في كثير من الأحيان. قم ببعض الأبحاث ، وسوف تكتشف أنه عندما تزهر أشجار الأفوكادو ، فإنها تحتوي على أجزاء من الذكور والإناث ، وبالتالي يمكن أن تلتئم ذاتيًا ، لكن هذا لا يعني أنه أمر سهل.
يتم تصنيف الأفوكادو حسب النوع. تفتح الزهور الأنثوية في الصباح والذكور في فترة ما بعد الظهر لنباتات الأفوكادو من النوع A ، مع عكس ذلك في أشجار النوع B. هذا يعني أنه قد يكون من الصعب على الاثنين “ربط!” الملقحات مثل النحل أو حتى الرياح تساعد الأشجار في الهواء الطلق. إذا كان لك في الداخل ، فهل يهز شجرة الأفوكادو الداخلية الخاصة بك في نمو الفاكهة؟ فقط قليلا إن التلقيح اليدوي عن طريق لمس زهرة الذكور والإناث معًا أفضل ، وكذلك استخدام فرش صغيرة أو مسحات.
إذا كان كل ما تريده هو شجرة منزلية أو في الهواء الطلق لا توفر الفاكهة ، رائعة! الأفوكادو هي شجرة جميلة ، وقد تحصل أو لا تحصل على الفاكهة. متى يمكنك أن تتوقع رؤية الفاكهة على شجرة الأفوكادو الخاصة بك؟ عندما تبدأ شجرة من بذرة ، يستغرق الزهرة سنوات (وبالتالي إلى الفاكهة). يعتمد عدد السنوات على عوامل مثل نوع شجرة الأفوكادو التي زرعتها ، وما هي الظروف المتنامية (أشعة الشمس ، التربة ، الماء ، الإخصاب ، وما إلى ذلك) ، وما إذا كنت قد نمت في الهواء الطلق أو في الداخل.