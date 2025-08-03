هل من الممكن زراعة شجرتك من أفوكادو متجر البقالة؟

كان غواكامولي لذيذًا ، والآن بعد تناول الفاكهة الكريمية الزبدانية ، كنت تحدق في البذور الزلقة والمستطيل (يشير العديد من الناس إلى مركز الفاكهة على أنها حفرة ، لكنها في الحقيقة بذرة) وتتساءل عما إذا كان من الممكن زراعة شجرتك الخاصة من أفوكادو بقالة. الإجابة المختصرة هي نعم ، لكنها لن تكون أسهل نبات حاولت نموه على الإطلاق. حتى أنه بمجرد أن يبرزك يتراوح طوله بين 8 و 80 قدمًا ، اعتمادًا على الأنواع ، ليس هناك ما يضمن أنه سوف يكافئك بالأفوكادو اللذيذة. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في محاولة تنمية شجرة الخاصة بك من الأفوكادو الذي تم شراؤه من المتجر ، فيمكن القيام بذلك. تحتاج فقط إلى اتباع بضع خطوات ، التحلي بالصبر ، واحترس من المزالق (“Pit”-درجات-انظر ماذا فعلنا هناك؟).

إذا كنت تخطط لزراعة شجرة الأفوكادو من بذرة ، فاحرص على قطع الفاكهة. أفضل فرصتك في الحصول على نقطة انتقائية للنمو من بذرة الأفوكادو هي الحفاظ على صحة تلك البذور ، لذلك تجنب ذلك بسكينك. ربما تكون عمتك قد تدفقت حول كيفية ضربها سكينها في الحفرة (أو البذرة ، كما تعلمون الآن) ، أعطتها ربع الدور ولفت الشيء الزلقة. ثم أسقطته في بعض الأوساخ ، والآن يبلغ طوله 7 أقدام. إذا كان الأمر كذلك ، فهي جيدة بالنسبة لها ، لكن هذا لا يحدث عادة ، ولهذا السبب تريد أن تعرف الطرق الأكثر موثوقية لتنمية شجرة الأفوكادو من بذورها.