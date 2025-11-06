هل من المهم إطفاء مصابيح LED عند مغادرة الغرفة؟

يعتمد حساب مقدار الأموال التي تكلفك مصابيح الإضاءة LED الخاصة بك على فاتورة الكهرباء الخاصة بك على عدة عوامل، بما في ذلك مقدار تكلفة كل كيلووات في الساعة (كيلووات ساعة) التي يفرضها عليك مزود الطاقة لديك، وما هي لمبة الإضاءة الكهربائية التي تستخدمها، وما إذا كنت تقوم بتعتيم المصباح، وما هو لون المصباح لديك (على سبيل المثال، الأبيض الناعم مقابل الأضواء الدافئة). معادلة التكلفة بسيطة: التكلفة المفوترة = (قوة اللمبة × عدد الساعات المستخدمة ÷ 1000) × معدل كيلوواط ساعة، مع رقم 1000 الذي يحسب مقدار الطاقة التي تستهلكها قوة كهربائية معينة.

للتوضيح، لنفترض أنك تستخدم مصباحًا دافئًا بقدرة 10 وات ومصباح LED، ويتقاضى مزود الكهرباء لديك 0.15 دولارًا لكل كيلووات في الساعة. لتشغيل لمبة LED واحدة لمدة ثماني ساعات، فإنك تتوقع تكلفة قدرها 0.012 دولارًا أمريكيًا في اليوم. ومع ذلك، إذا قمت بتشغيل نفس المصباح طوال اليوم، فستزيد التكلفة إلى 0.036 دولارًا أمريكيًا في اليوم. لا يبدو كل هذا باهظ الثمن، أليس كذلك؟ حسنًا، إذا كنت تفكر في تشغيل عشرة مصابيح LED طوال اليوم، كل يوم لمدة شهر، فستصل فاتورتك إلى ما يزيد قليلاً عن 11 دولارًا. لمدة ثماني ساعات يوميًا، تبلغ التكلفة أقل من 4 دولارات شهريًا لتلك المصابيح العشرة.

في حين أن فاتورة الكهرباء السنوية البالغة 48 دولارًا للأضواء الخاصة بك تبدو رخيصة تمامًا، إلا أن 132 دولارًا سنويًا قد تبدأ في الشعور بالتافهة بعض الشيء، خاصة عندما يعني ذلك أنك تستخدم كهرباء غير ضرورية. حتى لو كانت التكلفة محتملة، فإن أفضل الممارسات تظل كما هي: إطفاء الأضواء عندما لا تحتاج إليها. فهو يحافظ على الطاقة، ويساعد المصابيح على الاستمرار لفترة أطول، ويمكن أن يقلل من التكاليف الإجمالية.