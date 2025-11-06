هل من المهم إطفاء مصابيح LED عند مغادرة الغرفة؟

مصابيح LED (الثنائيات الباعثة للضوء) هي خيار إضاءة حديث وموفر للطاقة ويمكن أن يستخدم طاقة أقل بنسبة تصل إلى 90% ويدوم لفترة أطول من المصابيح المتوهجة التقليدية بمقدار 25 إلى 50 مرة. باستخدام التكنولوجيا التي تركز الضوء بطرق أكثر تركيزًا، وبالتالي تستخدم طاقة أقل، فإن مصابيح LED هي مصادر إضاءة منخفضة الحرارة ومنخفضة الأشعة فوق البنفسجية. خالية من المواد الملوثة التي تشتهر الطرازات القديمة من المصابيح الكهربائية بتصنيعها، بشكل عام، تعتبر مصابيح LED أكثر صداقة للبيئة. هذه الصفات ليست سوى عدد قليل من بين العديد من الصفات التي تجعل مصابيح LED خيارًا أفضل من مصابيح الإضاءة العادية في المنزل الحديث.
ومع ذلك، لا يزال مصباح LED يستهلك الكهرباء عند تشغيله، وعلى الرغم من أنه ينتج الكهرباء بطرق أكثر كفاءة، إلا أن لمبة LED التي تظل مضاءة لفترات طويلة من الوقت يمكن أن تقلل من عمر المصباح. قد يكون هذا أحد أسباب عدم استمرار مصابيح LED الخاصة بك طوال المدة المعلن عنها. بالإضافة إلى المصابيح “المحترقة”، فإن إبقاء مصابيح LED مضاءة يؤدي أيضًا إلى حرق الكهرباء غير الضرورية. في حين أن الطاقة التي يستهلكها مصباح LED واحد تكون ضئيلة على الأرجح، وترك مصباح LED لفترة من الوقت قد لا يكلفك البنك، فإن ترك العديد من المصابيح مضاءة لفترات طويلة من الوقت في جميع أنحاء منزلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء على مدار الأشهر والسنوات. في حين أن الأرقام قد تبدو ضئيلة، على المدى الطويل، فإن البنسات سوف تتراكم. يعد إطفاء مصابيح LED عند عدم الحاجة إليها طريقة بسيطة لتقليل استخدام الطاقة وخفض التكاليف.
ما المبلغ الذي ستوفره فعليًا عند إطفاء مصابيح LED؟
يعتمد حساب مقدار الأموال التي تكلفك مصابيح الإضاءة LED الخاصة بك على فاتورة الكهرباء الخاصة بك على عدة عوامل، بما في ذلك مقدار تكلفة كل كيلووات في الساعة (كيلووات ساعة) التي يفرضها عليك مزود الطاقة لديك، وما هي لمبة الإضاءة الكهربائية التي تستخدمها، وما إذا كنت تقوم بتعتيم المصباح، وما هو لون المصباح لديك (على سبيل المثال، الأبيض الناعم مقابل الأضواء الدافئة). معادلة التكلفة بسيطة: التكلفة المفوترة = (قوة اللمبة × عدد الساعات المستخدمة ÷ 1000) × معدل كيلوواط ساعة، مع رقم 1000 الذي يحسب مقدار الطاقة التي تستهلكها قوة كهربائية معينة.
للتوضيح، لنفترض أنك تستخدم مصباحًا دافئًا بقدرة 10 وات ومصباح LED، ويتقاضى مزود الكهرباء لديك 0.15 دولارًا لكل كيلووات في الساعة. لتشغيل لمبة LED واحدة لمدة ثماني ساعات، فإنك تتوقع تكلفة قدرها 0.012 دولارًا أمريكيًا في اليوم. ومع ذلك، إذا قمت بتشغيل نفس المصباح طوال اليوم، فستزيد التكلفة إلى 0.036 دولارًا أمريكيًا في اليوم. لا يبدو كل هذا باهظ الثمن، أليس كذلك؟ حسنًا، إذا كنت تفكر في تشغيل عشرة مصابيح LED طوال اليوم، كل يوم لمدة شهر، فستصل فاتورتك إلى ما يزيد قليلاً عن 11 دولارًا. لمدة ثماني ساعات يوميًا، تبلغ التكلفة أقل من 4 دولارات شهريًا لتلك المصابيح العشرة.
في حين أن فاتورة الكهرباء السنوية البالغة 48 دولارًا للأضواء الخاصة بك تبدو رخيصة تمامًا، إلا أن 132 دولارًا سنويًا قد تبدأ في الشعور بالتافهة بعض الشيء، خاصة عندما يعني ذلك أنك تستخدم كهرباء غير ضرورية. حتى لو كانت التكلفة محتملة، فإن أفضل الممارسات تظل كما هي: إطفاء الأضواء عندما لا تحتاج إليها. فهو يحافظ على الطاقة، ويساعد المصابيح على الاستمرار لفترة أطول، ويمكن أن يقلل من التكاليف الإجمالية.