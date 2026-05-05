هل نباتات الكوبية الربيعية لديك تالفة؟ قد تكون آفات الحديقة هي المسؤولة

إذا تحولت أوراق الكوبية إلى اللون الأصفر أو تشوهت أو تجعدت أو أصبحت لزجة عند اللمس، فقد يكون حشرات المن هي السبب. حشرات المن ذات الجسم الرخو هي حشرات صغيرة على شكل كمثرى، ذات لون أخضر أو ​​أصفر أو أسود، تتجمع على براعم صغيرة وجوانب سفلية مورقة. فهي تفرز الندوة العسلية – ومن ثم اللزوجة – والتي قد تجذب النمل وتشجع نمو العفن السخامي على الأوراق. نظرًا لأن العفن يحجب ضوء الشمس، فقد تصبح أوراق الشجر باهتة، مما يقلل من نمو النبات بشكل عام. عادة ما يمكن التخلص من حشرات المن برذاذ الماء القوي.

على النقيض من ذلك، إذا لاحظت أي نمش ​​أصفر أحمر أو برونزي وحزام ناعم على طول السطح السفلي للورقة، فقد تكون تحارب سوس العنكبوت. نظرًا لأنها صغيرة جدًا، فستحتاج إلى عدسة يدوية للتحقق من وجودها. يمكن أن يحافظ سوس العنكبوت على وجوده على مدار العام في المناخات الجنوبية، لكنه يصبح نشطًا في الشمال خلال فصل الربيع. إذا تركت دون رادع، فإنها يمكن أن تتضاعف إلى مستويات لا يمكن السيطرة عليها في ظروف الصيف الجافة والحارة والمتربة التي تفضلها، مما قد يؤدي إلى إتلاف النباتات القريبة.

إذا لم ينجح رشها بالخراطيم، استخدم زيت النيم والصابون المبيد للحشرات. كرر العلاج لعدة أسابيع، حسب الضرورة. إذا ظلت حديقتك رطبة، فقد تتسبب القواقع والرخويات في إزعاج نباتات الكوبية. تترك هذه الكائنات ذات الحركة البطيئة ذات الجسم البني وراءها أثرًا من الوحل الفضي والثقوب الخشنة على الأوراق. قم باصطيادها أثناء المساء عندما تكون أكثر نشاطًا أو استخدم مصائد البيرة أو الشريط النحاسي لإبعاد القواقع والرخويات عن حديقتك.