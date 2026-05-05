هل نباتات الكوبية الربيعية لديك تالفة؟ قد تكون آفات الحديقة هي المسؤولة

الربيع هو الوقت الذي تنبض فيه الحدائق بالحياة – بالبراعم والأوراق والبراعم والأزهار والحشرات (في بعض الأحيان، مما يثير استياءنا التام). بعد البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء البارد، كبيض أو يرقات أو بالغين، تسعى الآفات إلى نمو ربيعي رقيق لملء بطونها وأماكن تكاثرها. على الرغم من أن نباتات الكوبية ليست معرضة بشدة للآفات، إلا أنها تقدم حلويات لذيذة. إذا كانوا متوترين بالفعل بسبب أضرار الشتاء، أو أشعة الشمس المفرطة، أو تحت الماء، أو الإفراط في الإخصاب، فقد تضعف دفاعاتهم. يؤدي ذلك إلى تمكين آفات حديقة الربيع مثل المن وعث العنكبوت واليرقات الورقية الكوبية وحشرات النباتات والرخويات والقواقع من التسبب في الضرر.
نظرًا لأن فقدان أزهار الكوبية لهذا الموسم ليس بالتأكيد جزءًا من خطتك، فإن مراقبة حركة الآفات والحد منها تصبح ذات صلة. عادةً ما يؤدي قضاء بعض الوقت كل يوم لتتبع الآفات وغسلها بالخراطيم أو سحقها أو غمرها في الماء والصابون إلى تقليل ضغطها. قد تطردهم الخنافس وغيرها من الحشرات الجيدة من حديقتك أيضًا إذا وجدت البيئة مواتية. في الحالات الشديدة، يمكن أن يساعد الصابون والزيوت المبيدة للحشرات، على الرغم من أنها يمكن أن تؤذي بعض الحشرات المفيدة.
تحديد ومعالجة آفات الحديقة ذات الأجسام الرخوة
إذا تحولت أوراق الكوبية إلى اللون الأصفر أو تشوهت أو تجعدت أو أصبحت لزجة عند اللمس، فقد يكون حشرات المن هي السبب. حشرات المن ذات الجسم الرخو هي حشرات صغيرة على شكل كمثرى، ذات لون أخضر أو أصفر أو أسود، تتجمع على براعم صغيرة وجوانب سفلية مورقة. فهي تفرز الندوة العسلية – ومن ثم اللزوجة – والتي قد تجذب النمل وتشجع نمو العفن السخامي على الأوراق. نظرًا لأن العفن يحجب ضوء الشمس، فقد تصبح أوراق الشجر باهتة، مما يقلل من نمو النبات بشكل عام. عادة ما يمكن التخلص من حشرات المن برذاذ الماء القوي.
على النقيض من ذلك، إذا لاحظت أي نمش أصفر أحمر أو برونزي وحزام ناعم على طول السطح السفلي للورقة، فقد تكون تحارب سوس العنكبوت. نظرًا لأنها صغيرة جدًا، فستحتاج إلى عدسة يدوية للتحقق من وجودها. يمكن أن يحافظ سوس العنكبوت على وجوده على مدار العام في المناخات الجنوبية، لكنه يصبح نشطًا في الشمال خلال فصل الربيع. إذا تركت دون رادع، فإنها يمكن أن تتضاعف إلى مستويات لا يمكن السيطرة عليها في ظروف الصيف الجافة والحارة والمتربة التي تفضلها، مما قد يؤدي إلى إتلاف النباتات القريبة.
إذا لم ينجح رشها بالخراطيم، استخدم زيت النيم والصابون المبيد للحشرات. كرر العلاج لعدة أسابيع، حسب الضرورة. إذا ظلت حديقتك رطبة، فقد تتسبب القواقع والرخويات في إزعاج نباتات الكوبية. تترك هذه الكائنات ذات الحركة البطيئة ذات الجسم البني وراءها أثرًا من الوحل الفضي والثقوب الخشنة على الأوراق. قم باصطيادها أثناء المساء عندما تكون أكثر نشاطًا أو استخدم مصائد البيرة أو الشريط النحاسي لإبعاد القواقع والرخويات عن حديقتك.
كشف وإدارة اليرقات وحشرات النبات
في الربيع، قد ترى عددًا قليلًا من أوراق الكوبية مخيطة معًا بخيوط حريرية لتكوين هياكل عقدية أو تشبه المحفظة أو المرارة. إنها العلامة الكلاسيكية لليرقات الورقية الكوبية. أوراق الشجر عبارة عن عثات بيضاء بنية اللون تضع بيضها على سيقان الكوبية بعد ظهورها في الربيع. عند الفقس، يطلق هذا البيض يرقات خضراء تشكل هذه العبوات على الأوراق الناشئة حديثًا. على الرغم من أن الإزهار قد يتأثر، إلا أن الضرر عادة ما يكون بسيطًا وشكليًا، لذا يمكنك تركها بمفردها. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاسحق اليرقات بين أصابعك بعد كسر الهياكل الورقية الفردية، أو اقطع الأجزاء التالفة ودمرها.
هناك نوعان من حشرات النبات – ذات الخطوط الأربعة والمشوهة – تؤثر أيضًا على الكوبية الربيعية، خاصة في مناطق شرق ووسط الولايات المتحدة. في حالتهم، يمكن الخلط بين الأعراض والمرض، لأنها تترك ثقوبًا غائرة في أوراق الشجر. يظهر الضرر الأولي على شكل وخزات داكنة مستديرة تتحول إلى اللون البني وتنخر (الأنسجة الميتة) قبل أن تسقط. علاوة على ذلك، يجب عليك أيضًا مراقبة الحوريات، لأنها تسبب أكبر قدر من الضرر. يفتقرون إلى الأجنحة، وقد يظهرون باللون الأصفر أو البرتقالي المحمر أو البني، مع وجود علامات سوداء منقوشة على ظهورهم، اعتمادًا على النوع. بأعداد صغيرة، يمكنك قطفها بشكل فردي أو النقر على الأوراق لتحريرها في الماء والصابون. يمكن استخدام الزيوت البستانية والصابون المبيد للحشرات في أسوأ الحالات.