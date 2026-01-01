هل هذا كونترتوب الحجر الأملس DIY باستخدام MDF صديق للميزانية حقًا أو كثير من المتاعب؟

إن اختيار سطح العمل له تأثير كبير ليس فقط على مظهر مطبخك ولكن أيضًا على وظائفه اليومية. من الواضح أنك تريد أن يبدو رائعًا، لكن المطبخ غالبًا ما يكون محور الحياة العائلية، لذلك يجب أن تكون أسطح العمل سهلة العناية. يعتبر الحجر الأملس من بين المواد الأكثر جاذبية منخفضة الصيانة المستخدمة في أسطح المطبخ، ولكن هناك عيبًا فيه. يتكلف من 70 دولارًا إلى 120 دولارًا للقدم المربع، وربما ضعف ذلك لتركيبه.

لذا فإن أخذ بعض MDF (عادةً أقل من 3 دولارات للقدم المربع) وإنشاء سطح عمل خاص بك من الحجر الأملس قد يبدو فكرة رائعة. سينتهي بك الأمر بمظهر فريد من نوعه حقًا، وستوفر ثروة صغيرة. ومع ذلك، في حين أنك لا تحتاج إلى مجموعة واسعة من الأدوات، فأنت تحتاج إلى مجموعة متنوعة من المواد المختلفة، وتحتاج أيضًا إلى مساحة عمل كبيرة يمكن تركها دون إزعاج لمدة أسبوع على الأقل.

لدي أكثر من 20 عامًا من الخبرة كنجار ومُعيد تصميم، وأعتقد أن الأمر يتطلب الكثير من المتاعب. تعتبر اللامينيت واحدة من أكثر مواد كونترتوب بأسعار معقولة، وهذا سيكون خياري. إنه متوفر في العديد من التأثيرات الحجرية، وعلى الرغم من أنه أغلى من MDF، إلا أنه بحلول الوقت الذي تشتري فيه الطلاء التمهيدي والإيبوكسي، سيكون الفرق أقل مما قد تعتقد. ومع ذلك، إذا كنت شخصًا يحب التحدي، فإن صنع سطح عمل من الحجر الأملس يمكن أن يكون شيئًا ستستمتع به، لذلك دعونا نلقي نظرة على هذه العملية.