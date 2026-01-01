هل هذا كونترتوب الحجر الأملس DIY باستخدام MDF صديق للميزانية حقًا أو كثير من المتاعب؟

إن اختيار سطح العمل له تأثير كبير ليس فقط على مظهر مطبخك ولكن أيضًا على وظائفه اليومية. من الواضح أنك تريد أن يبدو رائعًا، لكن المطبخ غالبًا ما يكون محور الحياة العائلية، لذلك يجب أن تكون أسطح العمل سهلة العناية. يعتبر الحجر الأملس من بين المواد الأكثر جاذبية منخفضة الصيانة المستخدمة في أسطح المطبخ، ولكن هناك عيبًا فيه. يتكلف من 70 دولارًا إلى 120 دولارًا للقدم المربع، وربما ضعف ذلك لتركيبه.
لذا فإن أخذ بعض MDF (عادةً أقل من 3 دولارات للقدم المربع) وإنشاء سطح عمل خاص بك من الحجر الأملس قد يبدو فكرة رائعة. سينتهي بك الأمر بمظهر فريد من نوعه حقًا، وستوفر ثروة صغيرة. ومع ذلك، في حين أنك لا تحتاج إلى مجموعة واسعة من الأدوات، فأنت تحتاج إلى مجموعة متنوعة من المواد المختلفة، وتحتاج أيضًا إلى مساحة عمل كبيرة يمكن تركها دون إزعاج لمدة أسبوع على الأقل.
لدي أكثر من 20 عامًا من الخبرة كنجار ومُعيد تصميم، وأعتقد أن الأمر يتطلب الكثير من المتاعب. تعتبر اللامينيت واحدة من أكثر مواد كونترتوب بأسعار معقولة، وهذا سيكون خياري. إنه متوفر في العديد من التأثيرات الحجرية، وعلى الرغم من أنه أغلى من MDF، إلا أنه بحلول الوقت الذي تشتري فيه الطلاء التمهيدي والإيبوكسي، سيكون الفرق أقل مما قد تعتقد. ومع ذلك، إذا كنت شخصًا يحب التحدي، فإن صنع سطح عمل من الحجر الأملس يمكن أن يكون شيئًا ستستمتع به، لذلك دعونا نلقي نظرة على هذه العملية.
كيفية صنع كونترتوب من الحجر الأملس خطوة بخطوة
ستحتاج أولاً إلى إنشاء قالب من الورق أو البطاقة، ونقل شكل سطح العمل إلى MDF الخاص بك، ثم قصه. المنشار مفيد جدًا للمنحنيات وفتحات الحوض. غبار MDF غير سار، لذا قم دائمًا بارتداء قناع ونظارات واقية. سوف تتشقق المقاطع الطويلة، خاصة القطع الضيقة المستخدمة في دفقة الماء، بسهولة إذا انثنت، لذا تأكد من دعمها جيدًا دائمًا.
تحتاج إلى طلاء MDF لإنشاء لون أساسي لتأثير الحجر الأملس. قبل القيام بذلك، أوصي باستخدام برايمر MDF مناسب. ضع طبقتين، ثم قم بالصنفرة بخفة باستخدام ورق صنفرة بحبيبات 120 أو 150 بينهما. قم بتنظيف الغبار وتنظيفه بالمكنسة الكهربائية جيدًا بعد الصنفرة، وإلا ستلتصق جزيئات الغبار بالسطح. يمكنك بعد ذلك استخدام أي طلاء منزلي للون.
إذا كنت ترغب في التجربة، يمكنك مزج بضع قطرات من الأكريليك الأسود والأبيض في زجاجة رذاذ مع بعض الماء لإنشاء نسيج الحجر الأملس في الخلفية. لا توجد قواعد لذلك، لذا من الجيد أن يكون لديك الكثير من الخردة لتجربتها. بمجرد أن تصبح راضيًا عن التأثير، اتركه حتى يجف، ثم قم بإنهاء سطح العمل بالإيبوكسي الشفاف (Stone Coat شائع جدًا)، وأضف العروق. هناك بعض الأفكار الرائعة لأسطح كونترتوب الإيبوكسي، وأحد الاختصارات التي تزيل التخمين من العملية هو شراء مجموعة راتنجات إيبوكسي كونترتوب ستون كوت بدلاً من ذلك.
سلبيات DIYing كونترتوب الحجر الأملس من MDF
هناك العديد من الأشياء التي يجب التفكير فيها عند التفكير في هذا DIY. من المهم أن نفهم أن MDF ليس مقاومًا للماء. إذا أصبح رطبًا، فسوف ينتفخ ويبقى هكذا حتى عندما يجف مرة أخرى، مما يؤدي إلى إتلاف سطح العمل. من الضروري إغلاق المناطق غير المغطاة بالإيبوكسي، حتى لو لم تكن مرئية. طبقتان أو ثلاث طبقات من ورنيش الخشب ستفعل ذلك.
تختلف سماكة معظم أسطح العمل التي يتم شراؤها من المتاجر من ¾ بوصة إلى 1¼ بوصة. الحد الأقصى لسمك MDF في أماكن مثل Home Depot وLowe’s هو ¾ بوصة، لذلك إذا كنت تريد سطحًا أكثر سمكًا، فستحتاج إلى العثور على مورد متخصص. أيضًا، غالبًا ما يتفاجأ الناس بوزن MDF. يبلغ وزن الورقة القياسية مقاس 8 أقدام × 4 أقدام حوالي 100 رطل.
وأخيرا، هناك الوقت الذي يستغرقه كل شيء. سوف يستغرق التمهيدي عدة ساعات قبل أن يتم تطبيق الطبقة الثانية. ثم هناك طلاء وتطبيق الايبوكسي. يجب أن يبقى StoneCoat فوق 65 درجة فهرنهايت لمدة ثلاثة أيام حتى يتصلب بشكل صحيح. ثم تحتاج إلى تلميع الأسطح المكشوفة المتبقية. بشكل عام، سيستغرق الأمر أسبوعًا على الأقل، وأي غبار عالق في السطح أثناء التجفيف قد يؤدي إلى إتلافه. قد لا يكون سطح العمل المصفح فريدًا تمامًا، ولكن من السهل قطعه وملاءمته مثل MDF وأقل قدرًا من المتاعب.