هل هذا ما سيبدو عليه العالم إذا لم يتم القبض على صدام حسين؟

تم خلط ردود الفعل بين السكان العراقيين عندما اقتحم جنود أمريكيون مع القوات البريطانية وغيرها من القوات الحلفاء بغداد في 9 أبريل 2003 ، ومزدوج تمثال ديكتاتور صدام حسين في ميدان فيردوس. كما تحدد CNN ، أصيب العديد من العراقيين بالصدمة والامتنان والبكاء. احتج بعض العراقيين الأصغر سنا على تورط القوى الأجنبية في الشؤون المحلية. ولكن بغض النظر عن كيفية قطعناها ، فإن إزالة الحسين من السلطة يعني إزالة طاغية قاتلة للغاية من المسرح العالمي.
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كان حسين في السلطة منذ عام 1979 ، و-مثل الرجل الجندي الذي تم إزالته مؤخرًا بشار الأسد-وحشي ، خطف ، احتجاز ، تعذيب ، وأعدموا مواطنيه. وكوكالة الاتحاد الأوروبية لخطوط اللجوء ، ذبح حسين ما يقدر بنحو 182،000 أكراد من 1986 إلى 1989 فيما يتأهل الكثيرون كإبادة جماعية. قام بمسح قرية هالابجا الكردية في عام 1988 ، حيث قام بترحيل 300000 أكراد إلى إيران ، وقتل 200000 مسلم شيعة في عام 1991 ، وأكثر من ذلك. في نهاية المطاف ، ألقت القوات الخاصة الأمريكية القبض على حسين في مخبأ المزرعة في 13 ديسمبر 2003. وقعت محاكمته في العراق في عام 2006 ، وتم إعدامه لجرائم الحرب في 30 ديسمبر من ذلك العام.
بالنظر إلى التوغلات المختلفة والخارقة في الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعد 11 سبتمبر ، من الصعب في بعض الأحيان أن نتذكر أن صدام حسين يستحق أن يتم خلعه. إذا بقي في السلطة ، لأي سبب من الأسباب ، فقد ننظر إلى شرق وسط مختلف تمامًا في عام 2025. بلا شك ، كان حسين قد واصل قمع مواطنيه ، ويعزز قدراته في أسلحته (خاصة بالنظر إلى جاره ، إيران) ، ، التأثير على توازن القوة في المنطقة ، وأكثر من ذلك.
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مزيد من الاضطهاد ، المزيد من الوحشية ، المزيد من الموت
قد يذهب دون أن يقول ، لكن العراق سيكون مكانًا مختلفًا تمامًا إذا بقي صدام حسين في السلطة. قبل أن نتطلع إلى العواقب في مكان آخر ، علينا أن ننظر إلى العالم من خلال تلك العدسة.
يكفي أن أقول: شعب العراق يحتقر حسين. لكل سي إن إن ، قال زيد ريدها ، البالغ من العمر 23 عامًا ، “لقد شعرت أبي ، عائلتي أن صدام حسين لم يعاقب بما فيه الكفاية على جرائمه. لديه الكثير من الجرائم الرهيبة. ليس فقط للعراق ، ولكن أيضًا لبلداننا المجاورة ” قالت أمينة أحمد ، 27 عامًا ، عن الحياة في ظل ديكتاتور ، “كنا خائفين من شخص واحد فقط ، (حسين). إذا كنت لا تتحدث بشكل سيء عنه أو لعائلته ، فأنت آمن”. كما كتبت صحيفة نيويورك تايمز في عام 2006 ، عندما تم إعدام حسين الناس ، “يضحك ، الغناء ، البكاء ، ويحمل صور لأحبائهم القتلى في صناديقهم”. قال أشخاص مثل العراق محمد حسين علي: “أشعر بالرضا لأن دمه (شقيق علي القتلى) لم يذهب إلى شيء”. ومع ذلك ، قام بعض الناس بتأوي مشاعر مختلطة بشأن عدم وفاة حسين ، ولكن حول كيفية تنفيذ إعدامه على شاشات التلفزيون ، وما يمثله سقوطه من السلطة عن العراق.
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ولكن في النهاية ، من الواضح إلى حد كبير ما كان سيتخذه تاك حسين تجاه شعبه إذا لم يتم القبض عليه أو القبض عليه وإعدامه – باستثناء بعض التغييرات المعجزة في شخصه. كان هناك قمع ، ومزيد من الوحشية ، والمزيد من الخوف ، والمزيد من التعذيب ، والمزيد من الموت. إن إزالة صدام حسين من السلطة أنقذ بلا شك الآلاف من حياة العراق ، وربما حتى مئات الآلاف.
فراغ الطاقة في نهاية المطاف
على الرغم من أننا نستطيع أن نفترض بأمان أن صدام حسين كان سيواصل قمع المواطنين العراقيين إذا كان قد عاش ، فقد مات في النهاية. كان حسين في السادسة والستين من عمره عندما تم إعدامه في عام 2006. أشارت تقارير في عام 2003 إلى أن هيث كان “جيدًا عمومًا” ، وفقًا للوصي. ومع ذلك ، فقد تعرض لضغط الدم المرتفع ، وأخذ المضادات الحيوية لالتهابات البروستاتا ، ورفض عروض السرطان. إنه ليس امتدادًا للاعتقاد بأنه ربما مات لأسباب طبيعية الآن ، في عام 2025.
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لكن حتى لو كان حسين قد عاش ، لم يتم القبض عليه ، وتوفي في وقت لاحق ، فإن أبنائه كانوا قد ماتوا ، على أي حال. توفي كل من Uday و Qusay Hussein في يونيو 2003 ، قبل ستة أشهر من القبض على القوات الأمريكية Hussein وبعد شهرين من استولى بغداد. كان Qusay ، الأخ الأصغر ، الخلف المفضل لدى حسين لأن عدي كان “مختل عقليا للغاية” حتى بالنسبة لهوسين ، في كل وقت. وكان حسين أيضا ثلاث بنات ، راجاد ، رنا ، وهلا. اعتبارًا من عام 2023 ، كان راجاد ورنا يعيشون في الأردن ، وفقًا لـ VOA ، وعلى الرغم من أن رنا اعتبر حسين “عطوفًا” ، كما كتب الوصي ، قتل حسين أيضًا زوجها. لا توجد طريقة على الإطلاق لمعرفة ما إذا كانت هي أو شقيقاتها ستتولى أو كان يمكن أن تتولى السلطة من والدهم ، وإذا كانوا سيحكمون بنفس الطريقة التي يحكم بها.
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خلاصة القول هي: بدون خليفة واضح ، فإن الموت الطبيعي في حسين في نهاية المطاف كان سيترك فراغ القوة في العراق. كان هذا من شأنه أن يخلق صراعًا من أجل السلطة كقائد مختلف أو حزب سياسي أو حكومة بأكملها إلى القمة.
التشابكات السياسية بين البلدان المجاورة
قبل وفاة صدام حسين في النهاية لو لم يتم إعدامه ، كانت قيادته المستمرة قد غيرت شكل الشرق الأوسط. حتى فقط النظر إلى الأحداث في البلدان المجاورة في السنوات الأخيرة-هجمات حماس الإرهابية على إسرائيل ، وتمويل إيران للحماس وزملائه الإرهابيين الإسلاميين ، حزب الله ، والانتقام الإسرائيلي ضد جميع الأطراف ، والسقوط غير ذي الصلة والأخير للديكتاتور السوري ، بشار الأسد ، ، وما إلى ذلك – يمكن أن يكون وجود حسين في المنطقة توجيه الأشياء في اتجاه مختلف تمامًا.
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ولكن على الرغم من أنه من المغري الاعتقاد بأن إضافة حسين إلى هذا المزيج كان من شأنه أن يجعل الأمور أكثر خطورة بالنسبة لبلدان مثل إسرائيل وبقية العالم ، فإن هذا ليس هو الحال بالضرورة. يشترك العراق – المحصور بين المملكة العربية السعودية وسوريا وإيران – في تاريخ متشابك ومرير مع إيران. دخل حسين في السلطة في عام 1979 ، في نفس العام الذي غيرت فيه الثورة الإيرانية البلاد بعد أن سقطت في أيدي ثيوقراطية قمعية. قام حسين في العام المقبل بإيران ، حيث بدأ حربًا مدتها ثماني سنوات والتي قُتل فيها أكثر من مليون شخص أو جرحى ، مما دفع كلا البلدين إلى كره بعضهما البعض.
من المستحيل أن نقول ما إذا كان عهد حسين المستمر سيضعف إيران أم لا ، الأمر الذي كان من شأنه أن يتسبب في تموجات حتى حاضر حماس وربما حزب الله ، بدوره ، ولكن هذا احتمال. هذا مجرد مثال واحد على كيفية انخفاض المنطقة إلى التشابك إذا لم يتم القبض على حسين. هذا صحيح بشكل خاص لأننا نأخذ القدرات النووية المحتملة في العراق وإيران في الاعتبار.
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مسألة القدرة النووية
في حالة حاجة الناس إلى التذكير ، كان التهديد المفترض بـ “أسلحة الدمار الشامل” (WMDS) هو سطر الوصف الأصلي المعروف للولايات المتحدة وحلفائها الذين يغزو العراق في عام 2003. و “جلب الديمقراطية” إلى أ البلد الذي لم يطلب ذلك ولا يشارك أي من التاريخ الاجتماعي السياسي للغرب ، كما يقول الجزيرة.
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ولكن كما نعلم جميعًا الآن ، لم تكن هناك أسلحة من الدمار الشامل في العراق. لقد ذكرنا أن مواطني الحسين الأكراد ، وصراع عراقي أخبرنا الذكاء في عام 2001 أن حسين يؤوي 20 منشآت مختلفة “كيميائية وبيولوجية ونووية” في جميع أنحاء البلاد ، وفقًا للبيت الأبيض. ولكن كما أوضحت إذاعة أوروبا الحرة ، قام حسين بملاءمة من WMDs لمحاولة تخويف جيرانه المكروهين في إيران. تحقيقًا لهذه الغاية ، قام أيضًا بتضليل مفتشو الأسلحة وحظرهم ، مما جعل الولايات المتحدة فقط ترغب في ملاحقته أكثر.
كل هذا يعني: ماذا كان يمكن أن يحدث على جبهة WMD إذا بقي حسين في السلطة ولم يتم القبض عليه؟ هناك سيناريوهات لا حصر لها ، ولا شيء جيد. إذا دخل العراق وإيران في سباق التسلح النووي الساخن ، لكان ذلك قد يكون كارثيا. كانت إيران ، وحدها ، تتجه نحو القدرات النووية منذ عقود الآن ، وهي حقيقة مقلقة للغاية للغرب والبلدان القريبة – خاصة بالنظر إلى تمويلها للمنظمات الإرهابية. هل كان من الممكن أن يدفع هذا العراق إلى تطوير WMDs بالفعل ، وهل كانت دول العالم قد حاولت إغلاق حسين مرة أخرى؟ وبهذه الطريقة ، أزال حسين من السلطة تهديدًا نوويًا محتملًا من الخريطة.
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إضعاف لنا والسلطة الغربية
كان من الممكن أن تكون هناك نتيجة نهائية واحدة غير مباشرة لبقاء صدام حسين في السلطة وعدم القبض عليها: تقلص الولايات المتحدة وحلفائها في أعين العالم. في الوقت الحاضر ، فإن فشل الولايات المتحدة الذي استمر 20 عامًا في الشرق الأوسط بعد 11 سبتمبر-بما في ذلك غزو العراق عام 2003-قد قلل بالفعل من قوة ومصداقية الولايات المتحدة في نظر معظم العالم. بالنسبة للكثيرين ، لقد خفضت الولايات المتحدة إلى وضع الفتوة العالمية ، أو “الهيمنة العالمية” ، كما يكتب الجارديان.
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لذا ، إذا غزت الولايات المتحدة العراق في عام 2003 ، وصلت إلى أبعد من إطالة تمثال صدام حسين في ميدان فيردوس ، وأخذت بعض الصور المميزة التي رأيناها جميعًا ، ثم بحثوا عن الريف ولكن لم نتمكن من العثور على حسين في مزرعته Hidy-Hole؟ ثم ذيل الجيش الأمريكي مدسوس وغادر العراق مع IOU يوضح “ديكتاتور واحد غير معلوم” ، علاوة على نقص متميز في WMDs؟ كان هذا من شأنه أن يصل إلى حد الإحراج على قمة الإهانة والإصابة ، خاصةً إذا كشفت رحلة منح الولايات المتحدة التي تمنح الديمقراطية إلى حد كبير كما فعلت. ويمكنك أن تتأكد من أن تورط الولايات المتحدة في العراق والمنطقة قد ولدت أكثر من رد فعل سياسي محلي ودولي ، بالإضافة إلى بعض الصلاح من جانب الحسين غير الموقوف.
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من غير المعروف كيف أن هذا التقليل من القوة الأمريكية – والسلطة الغربية ، بالامتداد – كان من شأنه أن يؤثر على العلاقات والأحداث الدولية في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين. لكن التأثير كان بلا شك ، وربما حتى شديد.