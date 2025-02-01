هل هذا ما سيبدو عليه العالم إذا لم يتم القبض على صدام حسين؟

تم خلط ردود الفعل بين السكان العراقيين عندما اقتحم جنود أمريكيون مع القوات البريطانية وغيرها من القوات الحلفاء بغداد في 9 أبريل 2003 ، ومزدوج تمثال ديكتاتور صدام حسين في ميدان فيردوس. كما تحدد CNN ، أصيب العديد من العراقيين بالصدمة والامتنان والبكاء. احتج بعض العراقيين الأصغر سنا على تورط القوى الأجنبية في الشؤون المحلية. ولكن بغض النظر عن كيفية قطعناها ، فإن إزالة الحسين من السلطة يعني إزالة طاغية قاتلة للغاية من المسرح العالمي.

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كان حسين في السلطة منذ عام 1979 ، و-مثل الرجل الجندي الذي تم إزالته مؤخرًا بشار الأسد-وحشي ، خطف ، احتجاز ، تعذيب ، وأعدموا مواطنيه. وكوكالة الاتحاد الأوروبية لخطوط اللجوء ، ذبح حسين ما يقدر بنحو 182،000 أكراد من 1986 إلى 1989 فيما يتأهل الكثيرون كإبادة جماعية. قام بمسح قرية هالابجا الكردية في عام 1988 ، حيث قام بترحيل 300000 أكراد إلى إيران ، وقتل 200000 مسلم شيعة في عام 1991 ، وأكثر من ذلك. في نهاية المطاف ، ألقت القوات الخاصة الأمريكية القبض على حسين في مخبأ المزرعة في 13 ديسمبر 2003. وقعت محاكمته في العراق في عام 2006 ، وتم إعدامه لجرائم الحرب في 30 ديسمبر من ذلك العام.

بالنظر إلى التوغلات المختلفة والخارقة في الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعد 11 سبتمبر ، من الصعب في بعض الأحيان أن نتذكر أن صدام حسين يستحق أن يتم خلعه. إذا بقي في السلطة ، لأي سبب من الأسباب ، فقد ننظر إلى شرق وسط مختلف تمامًا في عام 2025. بلا شك ، كان حسين قد واصل قمع مواطنيه ، ويعزز قدراته في أسلحته (خاصة بالنظر إلى جاره ، إيران) ، ، التأثير على توازن القوة في المنطقة ، وأكثر من ذلك.

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