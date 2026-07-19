هل هذه الأسرّة غير العملية التي أحبها جيل الطفرة السكانية أكثر صحية من معظم المراتب؟

يميل جيل الطفرة السكانية إلى تقديم الكثير من نصائح النظافة التي عفا عليها الزمن والتي لا يستطيع جيل الألفية تحملها. من ممارسات التخزين في الثلاجة إلى إجراءات غسل اليدين وحتى افتتان جيل الطفرة العميق بالصابون، هناك الكثير الذي كان على الجيلين أن يتعلماه للاتفاق على الاختلاف بشأنه. كما اتضح، فإن حب جيل الطفرة المائية للأسرة المائية لا يختلف. تم اختراع الأسِرَّة المائية لأول مرة للاستخدام الشخصي في أواخر الستينيات من القرن الماضي، وهي مصنوعة من مادة غير مسامية، وفقًا لبعض جيل الطفرة السكانية، مما يجعل ما يسمى بـ “حفر المتعة” ليس فقط أسهل في الحفاظ على نظافتها، ولكنها أيضًا أقل مقاومة لعث الغبار والمواد المسببة للحساسية. ومع ذلك، لا يوجد الكثير من الأدلة الحقيقية التي تدعم هذه الفكرة.

في الواقع، يمكن أن تحتوي المراتب على بعض مسببات الحساسية الخطيرة. “بمرور الوقت، يمكن أن تتراكم المراتب العرق وخلايا الجلد الميتة والغبار والبق والعفن والمواد المسببة للحساسية ومجموعة واسعة من الجراثيم – بما في ذلك البكتيريا والفيروسات،” كيلي أ. رينولدز، أستاذ ومدير البيئة، مركز تقييم علوم التعرض والمخاطر (ESRAC) في كلية الصحة العامة بجامعة أريزونا، قال لـ TODAY. ووفقا لدراسة أجريت عام 1991 ونشرت في مجلة الحساسية السريرية والتجريبية، فإن مراتب الماء الساخن ليست أقل عرضة لتراكم المواد المسببة للحساسية لعث الغبار من نظيراتها التقليدية. (عذرا أيها الطوائف.)

ولكن هذا ليس كل شيء: تتميز الأسِرَّة المائية أيضًا باحتمالية سيئة لنمو العفن داخلها وفوقها، كما أنها عرضة للتسربات. حذر ديفيد كارتليدج، نائب رئيس قسم ابتكار المنتجات في شركة Mattress Firm، خلال مقابلة مع Better Homes and Gardens، حول الأسِرَّة المائية وعودتها المزعومة، قائلاً: “إن الأسِرَّة المائية لا تشكل خطراً على نومك فحسب؛ بل إن تسرباً واحداً قد يعني أضراراً جسيمة لمنزلك”.