هل هذه الأسرّة غير العملية التي أحبها جيل الطفرة السكانية أكثر صحية من معظم المراتب؟

يميل جيل الطفرة السكانية إلى تقديم الكثير من نصائح النظافة التي عفا عليها الزمن والتي لا يستطيع جيل الألفية تحملها. من ممارسات التخزين في الثلاجة إلى إجراءات غسل اليدين وحتى افتتان جيل الطفرة العميق بالصابون، هناك الكثير الذي كان على الجيلين أن يتعلماه للاتفاق على الاختلاف بشأنه. كما اتضح، فإن حب جيل الطفرة المائية للأسرة المائية لا يختلف. تم اختراع الأسِرَّة المائية لأول مرة للاستخدام الشخصي في أواخر الستينيات من القرن الماضي، وهي مصنوعة من مادة غير مسامية، وفقًا لبعض جيل الطفرة السكانية، مما يجعل ما يسمى بـ “حفر المتعة” ليس فقط أسهل في الحفاظ على نظافتها، ولكنها أيضًا أقل مقاومة لعث الغبار والمواد المسببة للحساسية. ومع ذلك، لا يوجد الكثير من الأدلة الحقيقية التي تدعم هذه الفكرة.
في الواقع، يمكن أن تحتوي المراتب على بعض مسببات الحساسية الخطيرة. “بمرور الوقت، يمكن أن تتراكم المراتب العرق وخلايا الجلد الميتة والغبار والبق والعفن والمواد المسببة للحساسية ومجموعة واسعة من الجراثيم – بما في ذلك البكتيريا والفيروسات،” كيلي أ. رينولدز، أستاذ ومدير البيئة، مركز تقييم علوم التعرض والمخاطر (ESRAC) في كلية الصحة العامة بجامعة أريزونا، قال لـ TODAY. ووفقا لدراسة أجريت عام 1991 ونشرت في مجلة الحساسية السريرية والتجريبية، فإن مراتب الماء الساخن ليست أقل عرضة لتراكم المواد المسببة للحساسية لعث الغبار من نظيراتها التقليدية. (عذرا أيها الطوائف.)
ولكن هذا ليس كل شيء: تتميز الأسِرَّة المائية أيضًا باحتمالية سيئة لنمو العفن داخلها وفوقها، كما أنها عرضة للتسربات. حذر ديفيد كارتليدج، نائب رئيس قسم ابتكار المنتجات في شركة Mattress Firm، خلال مقابلة مع Better Homes and Gardens، حول الأسِرَّة المائية وعودتها المزعومة، قائلاً: “إن الأسِرَّة المائية لا تشكل خطراً على نومك فحسب؛ بل إن تسرباً واحداً قد يعني أضراراً جسيمة لمنزلك”.
هل عشاق السرير المائي مسؤولون عن مطالبات النظافة؟
إذًا، كيف بدأت في المقام الأول الإشاعة القائلة بأن الأسِرَّة المائية أكثر صحية من المراتب التقليدية؟ ربما كان جيل الطفرة السكانية قد انجرفوا كثيرًا أثناء غناء مديح قاع الماء. قال ديني بويد، الرئيس السابق لجمعية مصنعي قاع الماء، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز في عام 2024: “لقد كان جديدًا، وكان مثيرًا، وكان مختلفًا، وكان مثيرًا، وكان ممتعًا”. “لقد كان سرير جيلنا”. في الأساس، كان لدى الجميع واحدة في منزلهم في الثمانينيات (وبصراحة، مفاصلنا مرعوبة من العودة).
ولكن هذا ليس كل شيء. حتى تشارلز هول، مخترع قاع الماء في عام 1968، ادعى أن قاع الماء هو الخيار الأفضل من حيث النظافة. “إذا كنت تزن مرتبة عادية بعد استخدامها لبضع سنوات، فستكون أثقل مما كانت عليه عندما اشتريتها. وذلك لأنها ستكون مليئة بخلايا العرق والجلد، وعث الغبار وبق الفراش الذي يتغذى عليها،” هذا ما قاله هول لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2018 بينما كان يتباهى بسريره المائي الجديد المُعاد تصميمه والذي يحمل عنوان “Afloat”.
هل الأسرة المائية أفضل حقًا لظهرك؟
هناك أيضًا ادعاءات بأن الأسرة المائية أفضل لظهرك من المراتب العادية، ولكن يبدو أن هناك القليل من الأدلة التي تدعم هذه الفكرة أيضًا. وقال الدكتور نيل كاهانوفيتز، رئيس قسم جراحة الظهر في مستشفى الأمراض المشتركة في مانهاتن، لصحيفة نيويورك تايمز: “إن الأسرة المائية لن تسبب أي ضرر لأي شخص”. “لم أر قط أي شخص يقول أن آلام ظهره بدأت عندما بدأ ينام على سرير مائي، لكنني لا أعتقد أيضًا أن الأسرة المائية ستحسن حال المريض الذي يعاني من آلام الظهر.”
وفقًا للدكتور لي هانكي، طبيب فيزيائي وأستاذ مساعد في جراحة العظام السريرية في كلية الطب بجامعة ييل، فإن أفضل مرتبة لظهرك هي التي توفر أفضل دعم. “تؤثر المرتبة على كيفية دعم عمودك الفقري أثناء النوم. قال الدكتور هانكي لمجلة فوربس في عام 2021: “النوم لمدة ثماني ساعات – أي ثلث اليوم – على مرتبة سيئة (لا تقدم دعمًا كافيًا) يمكن أن يؤدي إلى وضعية نوم سيئة وآلام في الظهر لاحقة”. ولسوء الحظ، يمكن للفراش الخاطئ أن يلحق الضرر بجسمك بعدة طرق. “النوم على مرتبة خاطئة يمكن أن يعيق قدرة جسمك على الراحة والتعافي – مما قد يؤدي إلى “ديون النوم” التي يمكن أن يكون لها تأثير الدومينو مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، والمزيد من الأوجاع والآلام وضعف التمثيل الغذائي،” شارك طبيب الطب الباطني الدكتور فيفيك شيريان في نفس المقال.