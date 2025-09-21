هل هذه هي نهاية الطبقة الوسطى التي توفر تجديدات المنزل؟

سوق الإسكان الأمريكي هو التبريد. المقاولون يؤخرون المشاريع. إن طفرة DIY التي تعود إلى عصر الوباء والتي غذت مبيعات تحسين المنازل وجعلت تجديدات عطلة نهاية الأسبوع تشعر أن التسلية الوطنية الجديدة قد جفت. آخر مؤشر رائد لإعادة عرض دراسة (LIRA) من مركز هارفارد المشترك لدراسات الإسكان يتوقع تباطؤ أكثر حدة في الإنفاق على التجديد منذ الأزمة المالية لعام 2008. لسنوات ، قام أصحاب المنازل بترقية المطابخ ، والطوافقات الطبية المحولة ، والفناء الخلفيين المزيفين حيث قضت عائلاتهم المزيد من الوقت في المنزل. لكن ليرة لا تظهر فقط بريقًا في الإنفاق. إنها تشير إلى نقطة تحول ، خاصة بالنسبة للطبقة الوسطى. مع بقاء تكاليف الاقتراض المرتفعة والتضخم التي تضغط على العديد من ميزانيات الأسرة ، من المحتمل أن تكون نهاية عصر إعادة التصميم.

وقال آبي ويل ، مدير المشروع المساعد لبرنامج إعادة تشكيل العقود الآجلة ، “إن الإنفاق السنوي على تحسينات أصحاب المنازل والإصلاحات يتناقص من 486 مليار دولار حتى الربع الثاني من هذا العام إلى 457 مليار دولار خلال الأرباع الأربعة المقبلة”. على الرغم من أن تثبيت الأسعار وارتفاع المخزون من بين اتجاهات الإسكان التي تعد أخبارًا رائعة لأي شخص يشتري في عام 2025 ، ستستمر في توضيح أن تليين مبيعات المنازل بشكل عام هي جزء من سبب انخفاض الإنفاق على تجديد المنازل. “إن التخفيضات المستمرة في التحركات المنزلية ستؤدي إلى انخفاض في نشاط إعادة التصميم والإصلاح الذي يحدث عادةً في وقت بيع المنزل” ، أوضحت. في حين أن ليرة تقدم فقط نظرة قصيرة الأجل ، وكانت التوقعات السابقة أسوأ بكثير ، فإن أحدث الأرقام واقعية. بالنسبة للعديد من الأسر من الطبقة المتوسطة ، على الرغم من أن اتجاهات الديكور لا تزال تهيمن على خلاصاتنا على Instagram ، إلا أن إعادة عرضها أصبحت بعيدة المنال بشكل متزايد في الحياة الحقيقية.