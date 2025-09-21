هل هذه هي نهاية الطبقة الوسطى التي توفر تجديدات المنزل؟

سوق الإسكان الأمريكي هو التبريد. المقاولون يؤخرون المشاريع. إن طفرة DIY التي تعود إلى عصر الوباء والتي غذت مبيعات تحسين المنازل وجعلت تجديدات عطلة نهاية الأسبوع تشعر أن التسلية الوطنية الجديدة قد جفت. آخر مؤشر رائد لإعادة عرض دراسة (LIRA) من مركز هارفارد المشترك لدراسات الإسكان يتوقع تباطؤ أكثر حدة في الإنفاق على التجديد منذ الأزمة المالية لعام 2008. لسنوات ، قام أصحاب المنازل بترقية المطابخ ، والطوافقات الطبية المحولة ، والفناء الخلفيين المزيفين حيث قضت عائلاتهم المزيد من الوقت في المنزل. لكن ليرة لا تظهر فقط بريقًا في الإنفاق. إنها تشير إلى نقطة تحول ، خاصة بالنسبة للطبقة الوسطى. مع بقاء تكاليف الاقتراض المرتفعة والتضخم التي تضغط على العديد من ميزانيات الأسرة ، من المحتمل أن تكون نهاية عصر إعادة التصميم.
وقال آبي ويل ، مدير المشروع المساعد لبرنامج إعادة تشكيل العقود الآجلة ، “إن الإنفاق السنوي على تحسينات أصحاب المنازل والإصلاحات يتناقص من 486 مليار دولار حتى الربع الثاني من هذا العام إلى 457 مليار دولار خلال الأرباع الأربعة المقبلة”. على الرغم من أن تثبيت الأسعار وارتفاع المخزون من بين اتجاهات الإسكان التي تعد أخبارًا رائعة لأي شخص يشتري في عام 2025 ، ستستمر في توضيح أن تليين مبيعات المنازل بشكل عام هي جزء من سبب انخفاض الإنفاق على تجديد المنازل. “إن التخفيضات المستمرة في التحركات المنزلية ستؤدي إلى انخفاض في نشاط إعادة التصميم والإصلاح الذي يحدث عادةً في وقت بيع المنزل” ، أوضحت. في حين أن ليرة تقدم فقط نظرة قصيرة الأجل ، وكانت التوقعات السابقة أسوأ بكثير ، فإن أحدث الأرقام واقعية. بالنسبة للعديد من الأسر من الطبقة المتوسطة ، على الرغم من أن اتجاهات الديكور لا تزال تهيمن على خلاصاتنا على Instagram ، إلا أن إعادة عرضها أصبحت بعيدة المنال بشكل متزايد في الحياة الحقيقية.
تعريفة التعريفات وميزانيات تشديدها تعمل على تحويل الجداول الزمنية للتجديد
لم يستسلم أصحاب المنازل من الطبقة المتوسطة تمامًا لتحويل مساحاتهم ، لكنهم يأخذون تقلبات أقل. مع تشديد الميزانيات ، تكون المشاريع التي يتم إنجازها أصغر وأكثر نفعية وأقل تواتراً. تُظهر بيانات البيع بالتجزئة بعض فئات تحسين المنازل ، مثل الإضاءة الفعالة ، والتي تحمل ثابتًا نسبيًا وحتى تناقص في ضوء تكاليف الطاقة المتزايدة وبرامج الحكومة والمرافق المحفزة المصممة لمساعدة الأسر التي تكافح على توفير المال. يتم إعطاء ترقيات أخرى الأولوية بدافع الضرورة. على سبيل المثال ، على الرغم من أن بدائل HVAC أصبحت باهظة الثمن ، فإن تقلبات الطقس القاسية والدرجة البرية تجعل المساحات التي يسيطر عليها المناخ غير قابلة للتفاوض. عندما يموت الفرن أو يعطي تكييف الهواء ، لا تزال عائلات الطبقة المتوسطة تجد طرقًا لتغطية هذه التكاليف ، حتى لو كان ذلك يعني الحفاظ على هذه الترقيات الجمالية المغطاة بلوحة مزاجية.
بالنسبة لأصحاب المنازل من كل مستوى دخل ، فإن التعريفة الجمركية تضع التجديدات الرئيسية بعيدة المنال. قد يرغب الكثيرون في ترقية الخزانات والأرضيات تحسباً للتعريفات ، ولكن مع بدء الشركاء التجاريين الرئيسيين في البلاد ، فقد فات الأوان بالفعل. تعتبر ألواح بلاط الفينيل الفاخرة المستوردة والبلاط السيراميك عرضة بشكل خاص لارتفاع الأسعار التي تعتمد على التعريفة الجمركية ، وحتى المصطلحات المنتجة محليًا ، والأخشاب الصلبة ، والسجاد ليست محصنة تمامًا ضد التكاليف المتزايدة في جميع أنحاء سلسلة التوريد. تظل تجديدات المطبخ كاملة بعيدة عن متناول اليد ، حيث أن مواد كونترتوب الحجر الطبيعية المستوردة والخشب المستخدمة للخزانات تتصاعد. لطالما كانت التجديدات طرقًا مثالية لبناء الأسهم وضمان عائد كبير على الاستثمار ، ولكن الآن أكثر من أي وقت مضى ، تجد عائلات الطبقة المتوسطة أنفسهم تدفعون المزيد مقابل أقل بكثير.