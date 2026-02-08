هل هناك أنابيب مقاومة للتجميد؟ ما تحتاج إلى معرفته

إن تجميد الأنابيب في الشتاء يمكن أن يجعلك تسعى جاهدة للعثور على طريقة آمنة للاستحمام وغسل الأطباق والحصول على مياه الشرب العذبة حيث تشعر بالقلق بشأن ما إذا كانت الأنابيب ستنفجر. بمجرد أن تمر بهذا، قد ترغب في القيام بأي شيء ممكن لتجنب حدوث ذلك مرة أخرى، لذلك من المغري أن يتباهى مصنعو أنظمة PEX بأن أنابيبهم مقاومة للتجمد. ولكن هل هذا الادعاء جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها؟

بدلاً من المواد التقليدية مثل الفولاذ أو النحاس، تُصنع الأنابيب في أنابيب PEX من بلاستيك قابل للتوسيع يسمى البولي إيثيلين المتقاطع والذي يُعتقد أنه أكثر مقاومة لدورة التجميد والذوبان. لسوء الحظ، لا توجد أنابيب مقاومة للتجمد حقًا؛ يمكن لأنابيب PEX أن تتحمل درجات حرارة أقل من الأنواع الأخرى، لكنها لا تزال قادرة على التجمد والانفجار عندما يحبس الماء داخلها بسبب الجليد. مثل الأنابيب الأخرى، فهي أيضًا عرضة للتدهور مع تقدم العمر. إنها ليست فكرة سيئة أن تقوم بتثبيت هذه الأنظمة، والتي يمكن أن تكون ميسورة التكلفة، ولكن لا يزال يتعين عليك حمايتها من أضرار الشتاء تمامًا مثل الأنابيب التقليدية.

بغض النظر عن مادة الأنابيب الخاصة بك، يجب ألا تفترض أبدًا أن التجميد مستحيل، ولكن يمكنك بذل قصارى جهدك لمنع الضرر عن طريق عزلها بشكل صحيح وإغلاق جميع الفجوات القريبة التي يمكن للهواء البارد أن يدخل إليها. انتبه بشكل خاص حول الأنابيب في المناطق غير المدفأة، حيث يمكن أن يساعد سد أي شقوق في الجدران في تقليل خطر التجمد. ربما تكون قد سمعت أيضًا ترك الصنبور يعمل عند قطرة طفيفة عندما تتوقع انخفاض درجات الحرارة أو الاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي المحتمل. هذه الخدعة البسيطة قد تمنع بالفعل صداع السباكة في فصل الشتاء لأنها تساعد على منع تراكم الضغط داخل الأنابيب.