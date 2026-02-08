هل هناك أنابيب مقاومة للتجميد؟ ما تحتاج إلى معرفته

إن تجميد الأنابيب في الشتاء يمكن أن يجعلك تسعى جاهدة للعثور على طريقة آمنة للاستحمام وغسل الأطباق والحصول على مياه الشرب العذبة حيث تشعر بالقلق بشأن ما إذا كانت الأنابيب ستنفجر. بمجرد أن تمر بهذا، قد ترغب في القيام بأي شيء ممكن لتجنب حدوث ذلك مرة أخرى، لذلك من المغري أن يتباهى مصنعو أنظمة PEX بأن أنابيبهم مقاومة للتجمد. ولكن هل هذا الادعاء جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها؟
بدلاً من المواد التقليدية مثل الفولاذ أو النحاس، تُصنع الأنابيب في أنابيب PEX من بلاستيك قابل للتوسيع يسمى البولي إيثيلين المتقاطع والذي يُعتقد أنه أكثر مقاومة لدورة التجميد والذوبان. لسوء الحظ، لا توجد أنابيب مقاومة للتجمد حقًا؛ يمكن لأنابيب PEX أن تتحمل درجات حرارة أقل من الأنواع الأخرى، لكنها لا تزال قادرة على التجمد والانفجار عندما يحبس الماء داخلها بسبب الجليد. مثل الأنابيب الأخرى، فهي أيضًا عرضة للتدهور مع تقدم العمر. إنها ليست فكرة سيئة أن تقوم بتثبيت هذه الأنظمة، والتي يمكن أن تكون ميسورة التكلفة، ولكن لا يزال يتعين عليك حمايتها من أضرار الشتاء تمامًا مثل الأنابيب التقليدية.
بغض النظر عن مادة الأنابيب الخاصة بك، يجب ألا تفترض أبدًا أن التجميد مستحيل، ولكن يمكنك بذل قصارى جهدك لمنع الضرر عن طريق عزلها بشكل صحيح وإغلاق جميع الفجوات القريبة التي يمكن للهواء البارد أن يدخل إليها. انتبه بشكل خاص حول الأنابيب في المناطق غير المدفأة، حيث يمكن أن يساعد سد أي شقوق في الجدران في تقليل خطر التجمد. ربما تكون قد سمعت أيضًا ترك الصنبور يعمل عند قطرة طفيفة عندما تتوقع انخفاض درجات الحرارة أو الاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي المحتمل. هذه الخدعة البسيطة قد تمنع بالفعل صداع السباكة في فصل الشتاء لأنها تساعد على منع تراكم الضغط داخل الأنابيب.
لماذا لا تزال الأنابيب “المقاومة للتجمد” تنفجر
إن الطبيعة القابلة للتوسيع لأنبوب PEX تعني أنه يمكنه استيعاب الطريقة التي يتمدد بها الجليد أثناء التجميد، لكنه لا يزال غير متطابق مع السبب الحقيقي لانفجار الأنابيب: حيث ينحصر الماء تحت الجليد ويمكن أن يمارس ضغطًا مرتفعًا للغاية حتى أنه يمكن أن ينفجر PEX. ومرونة سباكة PEX التي يقول البعض إنها تجعلها محصنة ضد التجميد لن تدوم إلى الأبد. تصبح الأنابيب أقل مرونة مع مرور الوقت مع سنوات من الاستخدام المنتظم والتآكل بسبب الكلور الموجود في الماء، مما قد يؤدي إلى التشقق. مع أخذ كل هذا في الاعتبار، يمكن أن تنفجر تحت ضغط يصل إلى 475 رطلاً لكل بوصة مربعة، خاصة إذا تم تآكلها بسبب العمر أو العناصر الموجودة في المياه المعالجة.
يمكن للأنابيب المصنوعة من PEX أن تصمد حتى تصل درجة الحرارة إلى 20 درجة فهرنهايت، في حين أن الماء في الأنابيب المصنوعة من مواد أخرى يميل إلى التجمد عند 32 درجة. وهذا يعني أن الحفاظ على الحرارة الداخلية عند درجة حرارة ثابتة ودافئة يجب أن يقطع شوطا طويلا نحو منع التجمد، ولكن أي أنابيب في السندرات أو الطوابق السفلية أو مساحات الزحف لا تزال معرضة للخطر.
إن وقت مراقبة الانفجار – حتى في الأنابيب التي يُعلن عنها على أنها مقاومة للتجمد – هو بعد ذوبان الجليد. مع كل هذا الذوبان، يتغير الضغط بشكل متكرر، مما يؤدي إلى الضغط على الأنبوب. يحدث هذا عندما يحدث تمزق غالبًا في الجزء السفلي من الأنبوب، وعادةً ما يكون أسفل كتلة الجليد الفعلية.
هل لا يزال يتعين عليك تثبيت أنظمة السباكة PEX؟
على الرغم من أن سباكة PEX ليست مقاومة للتجمد بشكل معصوم، إلا أن هناك فوائد لاختيار هذا النوع من أنظمة السباكة في منزلك. بالإضافة إلى نقطة التجمد المنخفضة، يعد الشراء والتركيب أقل تكلفة مقارنة بالأنابيب النحاسية، وإذا كان عليك تركيب الأنابيب في مساحات أصغر، فستكون المرونة مفيدة. ومع ذلك، لا تستخدم هذه المادة إذا كان عليك تركيب بعض الأنابيب بالخارج ولم تتمكن من تغطيتها؛ لن يكون التجميد مصدر قلق فحسب، بل يمكن للبلاستيك أن يتفكك عندما يتعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس، ويمكن للقوارض أيضًا مضغ المادة.
إذا قررت استخدام البولي إيثيلين المتشابك، فسيكون من المهم جدًا عزل أي أطوال للأنابيب في الأماكن غير المدفأة والحفاظ على درجة الحرارة الداخلية أعلى من 55 درجة فهرنهايت. يمكنك أيضًا التنازل ومحاولة استبدال الأجزاء البالية من النحاس أو الفولاذ في مناطق منزلك التي يتم تسخينها بشكل أفضل باستخدام PEX، المتوافق مع هذه الأنظمة.