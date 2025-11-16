هل هناك الكثير من الأوراق المتساقطة في حديقتك؟ إليك طريقة سهلة لمعرفة ذلك

في اللحظة التي يصل فيها الخريف، تنجرف الأوراق مثل مذكرات صغيرة من الأشجار، كل واحدة منها تشير إلى مرور الموسم وتطلي حديقتك بظلال من الذهب والعنبر والصدأ. إنه جميل وساحر تقريبًا، حتى تخطو إلى الخارج وتدرك أن حديقتك الخضراء التي كانت ذات يوم تختفي ببطء تحت سجادة مقرمشة من الحطام. نحن نحب الألوان الخريفية التي تزين ممتلكاتنا، ولكن هناك حدود. إذا كانت أوراق الشجر تغطي أكثر من 20% من حديقتك ولا يمكنك حتى رؤية العشب يطل من خلالها، فهذه علامتك – لديك الكثير من الأوراق وتحتاج إلى اتخاذ إجراء.

الآن، قبل البدء في جمع أوراق الشجر في حديقتك، اعلم أنها ليست العدو تمامًا. إن ترك حوالي 10٪ إلى 20٪ من التغطية عبر حديقتك أمر غير ضار بشكل عام وقد يكون في الواقع هدية. بينما يمكنك جمع الأوراق المتساقطة واستخدامها لمنح تربة الحديقة دفعة إضافية، يمكنك أيضًا تبسيط الأمور وتشغيلها باستخدام جزازة العشب الخاصة بك، مما يجعل الأوراق المقطعة بمثابة نشارة تتحلل تدريجيًا لتغذية حديقتك. ولكن عندما تتراكم أوراق الشجر خلف تلك البقعة الجميلة ويختفي العشب تحت الغطاء المورق، تنشأ المشاكل. قد تؤدي الأوراق الزائدة إلى اختناق العشب عن طريق حجب ضوء الشمس والهواء بينما تخلق ظروفًا رطبة تحتها مثالية لنمو الفطريات. الاهتمام الآن سيمنع حديقتك الخضراء من أن تصبح مستنقعًا مخفيًا من العشب البني والمصاب.