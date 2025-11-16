هل هناك الكثير من الأوراق المتساقطة في حديقتك؟ إليك طريقة سهلة لمعرفة ذلك

في اللحظة التي يصل فيها الخريف، تنجرف الأوراق مثل مذكرات صغيرة من الأشجار، كل واحدة منها تشير إلى مرور الموسم وتطلي حديقتك بظلال من الذهب والعنبر والصدأ. إنه جميل وساحر تقريبًا، حتى تخطو إلى الخارج وتدرك أن حديقتك الخضراء التي كانت ذات يوم تختفي ببطء تحت سجادة مقرمشة من الحطام. نحن نحب الألوان الخريفية التي تزين ممتلكاتنا، ولكن هناك حدود. إذا كانت أوراق الشجر تغطي أكثر من 20% من حديقتك ولا يمكنك حتى رؤية العشب يطل من خلالها، فهذه علامتك – لديك الكثير من الأوراق وتحتاج إلى اتخاذ إجراء.
الآن، قبل البدء في جمع أوراق الشجر في حديقتك، اعلم أنها ليست العدو تمامًا. إن ترك حوالي 10٪ إلى 20٪ من التغطية عبر حديقتك أمر غير ضار بشكل عام وقد يكون في الواقع هدية. بينما يمكنك جمع الأوراق المتساقطة واستخدامها لمنح تربة الحديقة دفعة إضافية، يمكنك أيضًا تبسيط الأمور وتشغيلها باستخدام جزازة العشب الخاصة بك، مما يجعل الأوراق المقطعة بمثابة نشارة تتحلل تدريجيًا لتغذية حديقتك. ولكن عندما تتراكم أوراق الشجر خلف تلك البقعة الجميلة ويختفي العشب تحت الغطاء المورق، تنشأ المشاكل. قد تؤدي الأوراق الزائدة إلى اختناق العشب عن طريق حجب ضوء الشمس والهواء بينما تخلق ظروفًا رطبة تحتها مثالية لنمو الفطريات. الاهتمام الآن سيمنع حديقتك الخضراء من أن تصبح مستنقعًا مخفيًا من العشب البني والمصاب.
ماذا تفعل بشأن الأوراق الزائدة في حديقتك
عندما يتم دفن حديقتك تحت أوراق الشجر، فمن المحتمل أن تكون غريزتك الأولى هي تجميعها بالكامل، ووضعها في كيس، وإرسالها بعيدًا. ولكن ما لا يعرفه معظمنا هو أن هذا الحل السريع يؤدي في النهاية إلى تدمير الموائل التي تعتبرها الحياة البرية المحلية موطنًا لنا. وفي الوقت نفسه، تسلط وكالة حماية البيئة الضوء على أن أوراق الشجر وغيرها من حطام الفناء تشكل حوالي 12٪ من النفايات الصلبة في البلاد. الأوراق المهملة في مدافن النفايات التي لا تحصل على ما يكفي من الأكسجين تطلق غاز الميثان، وهو غاز دفيئة يؤثر على ظاهرة الاحتباس الحراري بشكل أسرع بكثير من ثاني أكسيد الكربون. لذا، فإن نقلهم لا ينقذ الكوكب تمامًا. ما يمكنك فعله بدلاً من ذلك هو الاستيلاء على جزازة التغطية وتقطيع تلك الأوراق إلى قطع صغيرة لإنشاء نشارة تضيف العناصر الغذائية إلى تربتك. حتى لو كان نصف حديقتك مغطى بأوراق الشجر، فإن التغطية ستكسرها بما يكفي لكشف المزيد من العشب وتجعلك أقل من عتبة التغطية البالغة 20٪ دون الحاجة إلى أي تجريف أو إزالة. قد تحتاج فقط إلى القيام ببعض التمريرات لتفريقهم حتى يسقطوا بالقرب من شفرات العشب.
إذا كان لديك الكثير من الأوراق (عادة أكثر من 50٪ تغطية) لدرجة أن التغطية لن تفتح ما يكفي من العشب، فسيتعين عليك إزالة بعضها وإعادة استخدامه. قم بإعداد السماد لحديقتك الربيعية عن طريق خلط الأوراق الغنية بالمغذيات الزائدة مع قصاصات خضراء وبقايا الخضروات، أو نشر الأوراق المقطعة على أسرة الحديقة لتغذية التربة والسيطرة على الأعشاب الضارة. قم بتقديم الإضافات الخاصة بك إلى الجيران أو برامج التسميد المحلية لتحويل مشكلة الفناء الخلفي الخاص بك إلى ذهب حديقة شخص آخر. هناك أيضًا بعض الطرق الإبداعية لاستخدام أوراق الخريف في ديكور منزلك، مثل صنع إكليل من الزهور أو وضعها في مزهرية. الاحتمالات محدودة فقط بالخيال!