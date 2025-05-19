هل يأكل JD Vance اللحم؟ إليك ما ستجده في نظامه الغذائي اليومي

في مقابلة خلال حملته الرئاسية لعام 2024 ، شارك JD Vance أنه على مدار عامين ، حلق بنجاح 30 رطلاً. لقد عزا قراره بالذهاب في رحلة فقدان الوزن – والتي شملت تخطي وجبة الإفطار ، والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ، والركض ، وتقليل كمية الطعام التي أكلها عمومًا – إلى حقيقة أنه وجد نفسه في السابق من التنفس بعد اللعب مع أطفاله. كان أيضًا مصمماً على أن عقاقير فقدان الوزن لم تكن جزءًا من طريقه إلى شخصية أنحف.

مما لا يثير الدهشة ، أن هذا أثار فضول العديد من الأشخاص الذين أرادوا معرفة المزيد حول ما يأكله فانس على أساس يومي ، ومدى تشابه – أو اختلاف خياراته للوجبات من رئيسه ، دونالد ترامب. (بالمناسبة ، إليك كل ما ستجده في نظام دونالد ترامب اليومي.) من المقابلات والمظاهر العامة ، من السهل تجميع رسمًا تقريبيًا لما يأكله فانس في يوم واحد – أو على الأقل ، ما يحب تناوله. بالنسبة للجزء الأكبر ، يبدو أنه يتمتع بأطعمة صحية عمومًا (بما في ذلك الأطباق القائمة على الخضار في المطبخ الهندي) مختلطة مع القليل من الأشياء اللذيذة ولكن غير غير المرغوب فيها.

مع ذلك ، من غير المرجح أن تجده على صحنه هو “لحم مزيف” ، والذي أطلق عليه “مثير للاشمئزاز” خلال ظهور ضيفه على بودكاست جو روغان.