هل يأكل JD Vance اللحم؟ إليك ما ستجده في نظامه الغذائي اليومي

في مقابلة خلال حملته الرئاسية لعام 2024 ، شارك JD Vance أنه على مدار عامين ، حلق بنجاح 30 رطلاً. لقد عزا قراره بالذهاب في رحلة فقدان الوزن – والتي شملت تخطي وجبة الإفطار ، والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ، والركض ، وتقليل كمية الطعام التي أكلها عمومًا – إلى حقيقة أنه وجد نفسه في السابق من التنفس بعد اللعب مع أطفاله. كان أيضًا مصمماً على أن عقاقير فقدان الوزن لم تكن جزءًا من طريقه إلى شخصية أنحف.
مما لا يثير الدهشة ، أن هذا أثار فضول العديد من الأشخاص الذين أرادوا معرفة المزيد حول ما يأكله فانس على أساس يومي ، ومدى تشابه – أو اختلاف خياراته للوجبات من رئيسه ، دونالد ترامب. (بالمناسبة ، إليك كل ما ستجده في نظام دونالد ترامب اليومي.) من المقابلات والمظاهر العامة ، من السهل تجميع رسمًا تقريبيًا لما يأكله فانس في يوم واحد – أو على الأقل ، ما يحب تناوله. بالنسبة للجزء الأكبر ، يبدو أنه يتمتع بأطعمة صحية عمومًا (بما في ذلك الأطباق القائمة على الخضار في المطبخ الهندي) مختلطة مع القليل من الأشياء اللذيذة ولكن غير غير المرغوب فيها.
مع ذلك ، من غير المرجح أن تجده على صحنه هو “لحم مزيف” ، والذي أطلق عليه “مثير للاشمئزاز” خلال ظهور ضيفه على بودكاست جو روغان.
JD Vance يقدر الأطباق الهندية والأطباق النباتية (ولكن لا يزال يأكل اللحوم)
خلال مقابلة البودكاست المذكورة أعلاه ، دخل JD Vance في مزيد من التفاصيل حول تقديره للطعام الهندي ، والذي ، كما أوضح بوضوح ، كان يتأثر إلى حد كبير بالطهي “الاستثنائي” لزوجته ، Usha. وصفت فانس أطباقها الهندية النباتية بأنها “لذيذة” و “لذيذة” ، وأشادت بتنوعها وكيف أنها “الصفقة الحقيقية” ، وحتى المذكورة بانير (نوع من الجبن) والحمص كبعض المكونات النجوم التي ترفع أطباق أوشا. كما اتضح ، كان فانس يحتضن نظامه الغذائي الذي عزز رابطته مع والدة أوشا ، حتى أن VEEP حتى يتعلم كيفية طهي الأجرة الهندية التقليدية من حمته.
على الرغم من كونه من عشاق الطعام النباتي الأصيل ، إلا أنه يبدو أن فانس لم يمتد تمامًا بعد. (هذا هو السبب في أن النظام الغذائي القائم على النبات يختلف عن الذهاب النباتي) هناك أيضًا حقيقة أنه في عام 2022 ، انضم فانس إلى مسابقة تناول الضلع في ولاية أوهايو (التي بدأت في وقت قريب من سعيه فقدان الوزن).
يستمتع JD Vance أيضًا بالآيس كريم والسلع المخبوزة والكثير من البيرة
في حين أن JD Vance يعلن عن اتخاذ خيارات غذائية أكثر ذكاءً وأكثر صحة ، فإن هذا لا يعني أنه قام بإلغاء الوجبات الخفيفة والمشروبات المتناسقة تمامًا من نظامه الغذائي. بالنسبة للمبتدئين ، يبدو أنه متحمس للآيس كريم ، وكذلك النكهات المحددة التي ينبغي العثور عليها – أو لا ينبغي – على مخروط. رداً على الأخبار التي تفيد بأن شركة الآيس كريم في أوهايو كانت Graeter’s تخرج بنكهة الفلفل الحار ، تويت فانس بأنه وترامب “سيوقفون هذا”. انطلاقًا من هذا وحقيقة أنه يستمتع بالخبز لفائف القرفة ، وكعك رقائق الشوكولاتة ، ولفولسي دي ليتشي في المنزل ، يمكن استنتاج أن فانس لديه الأسنان الحلوة تمامًا.
نائب الرئيس هو أيضًا من محبي البيرة ولا يبدو أنه يفوت الفرص لمشاركة واحدة باردة مع الزملاء ، خاصة عندما تكون متعلقة بالعمل. في أبريل 2025 ، خلال زيارة رسمية ، أعطى فانس نخبًا – واستمتع ببعض البيرة مع – أعضاء الخدمة الأمريكية في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا. وبالطبع ، كانت هناك لحظة سيئة السمعة خلال حملته لعام 2024 عندما قال فانس إن الأشخاص في ويسكونسن يرغبون في الحصول على بيرة معه ببساطة لأنه “في الواقع) يحب شرب البيرة ،” ربما “حتى” كثيرًا “. (هذا ما تفعله حقًا لجسمك إذا كنت تشرب البيرة كل ليلة.)