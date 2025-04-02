هل يجب أن تحل محل شجرة مريضة بنفس النوع؟

إذا كنت قد عشت في منزلك لسنوات عديدة ، فمن السهل أن تشعر بالعاطفة تجاه فناءك: القيقب الياباني الذي قدمه لك والداك كهدية منزل ، الزنبق التي تظهر في عيد ميلادك ، صعد أطفالك عندما كانوا أصغر سناً. على الرغم من أن الذكريات ستبقى إلى الأبد ، فإن النباتات لن تفعل ذلك. يمكن أن تكون الأشجار عرضة للعدوى ، وإذا حددت علامات المرض هذه ، فقد تحتاج إلى إزالة الشجرة. (في بعض الحالات ، يمكنك أن تطلب من المدينة إزالتها مجانًا). والسؤال إذن هو: هل تستبدل الشجرة بنفس النوع من أجل الحنين؟
وقال ألين تيت ، أخصائي صحة الأشجار ، أخصائي صحة الأشجار وأرجور معتمد مع خبراء بلوا تري ومقره سياتل ، في مقابلة حصرية مع House Digest. “من المحتمل أن يصيب الممرض الذي تسبب في المرض الشجرة الجديدة من نفس الأنواع بسهولة. ومع ذلك ، إذا تم اتخاذ خطوات مناسبة لتخفيف هذا الممرض في التربة المحيطة … فمن الممكن زراعة نفس النوع مع النجاح”.
اختيار شجرة بديلة
وفقًا لـ Tate ، يجب أن تفكر فقط في شجرة من نفس النوع إذا كنت تخطط لعلاج التربة أولاً ، إما مع مبيدات الفطريات الكيميائية ، مثل بيروكسيد الهيدروجين ، أو بالبكتيريا المفيدة. “إذا كان العامل الممرض المعين عدوانيًا أو يصعب القضاء عليه ، فمن الأفضل اختيار شجرة من جنس مختلف ، وليس مجرد نوع مختلف” ، أوضح في مقابلته الحصرية مع House Digest ، مضيفًا أن “اختيار شجرة في جنس مختلف سيجعل الأمر أكثر صعوبة على المرض”.
على سبيل المثال ، يشمل جنس Pinus (أو الصنوبر) الشامل – فئة من النباتات ذات الصلة – حوالي 115 نوعًا أو أصنافًا محددة ، مثل Ponderosa Pine and Lodgepole Pine. بناءً على نصيحة Tate ، إذا كان Ponderosa Pine مصابًا والمرض واسع الانتشار ، فلا تذهب مع الصنوبر الأخرى. اختر بديلاً من جنس آخر ، مثل شجرة التنوب النرويجية من جنس Picea ، أو Douglas Fir من جنس Pseudotsuga.
حذر Tate أيضًا أنه في بعض الحالات ، يجب عليك تجنب استبدال الشجرة تمامًا. وقال تيت “غالبًا ما تستسلم الأشجار للمرض بسبب ظروف الموقع”. “إذا كانت التربة دائمًا رطبة جدًا أو تفتقر إلى بنية التربة المناسبة ، ولا يمكن علاج هذه المشكلات ، فمن الأفضل تجنب زراعة (شجرة أخرى) في هذه المنطقة.”
نصائح لمنع أمراض الأشجار الشائعة
بالإضافة إلى استبدال الشجرة الأصلية بأنواع مختلفة أو جنسًا ، هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها عند اختيار شجرة للبناء الأمامي ، بما في ذلك التفضيلات المتزايدة. بمجرد أن يكون لديك شجرة جديدة في الأرض ، يجب أن تبذل قصارى جهدك لمنع التهابات الأشجار في المستقبل. قد تختلف هذه وفقًا لأجناس الأشجار والأنواع ، ولكن بعض الأمراض الشائعة تشمل الدردار الهولندي ، والآلاف من القضور ، وموت البلوط المفاجئ ، والتي يمكن أن تكون جميعها قاتلة.
وقال ألين تيت لـ House Digest حصريًا: “تبدأ أفضل ممارسة وقائية بالمصنع المناسب في المكان المناسب ، ثم الرعاية المناسبة”. “تتكون الرعاية المناسبة من الري العميق والنادر ، وتجديد الطبقات العضوية على السطح ((هذا) يحمي الجذور/التربة ويعزز الميكروبات الجيدة) ، وتغذية شاملة ، ومعرفة كيف ومتى تقليم شجرتك.” سيكون عليك تحديد ما إذا كان القطع أو التقليم هو الأفضل لشجرتك ، وتجنب أخطاء الصيانة ، وفهم ما إذا كانت الأخطاء أو الظروف التي تمنع شجرتك من الحصول على كمية كافية من الماء.