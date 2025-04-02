هل يجب أن تحل محل شجرة مريضة بنفس النوع؟

وفقًا لـ Tate ، يجب أن تفكر فقط في شجرة من نفس النوع إذا كنت تخطط لعلاج التربة أولاً ، إما مع مبيدات الفطريات الكيميائية ، مثل بيروكسيد الهيدروجين ، أو بالبكتيريا المفيدة. “إذا كان العامل الممرض المعين عدوانيًا أو يصعب القضاء عليه ، فمن الأفضل اختيار شجرة من جنس مختلف ، وليس مجرد نوع مختلف” ، أوضح في مقابلته الحصرية مع House Digest ، مضيفًا أن “اختيار شجرة في جنس مختلف سيجعل الأمر أكثر صعوبة على المرض”.

على سبيل المثال ، يشمل جنس Pinus (أو الصنوبر) الشامل – فئة من النباتات ذات الصلة – حوالي 115 نوعًا أو أصنافًا محددة ، مثل Ponderosa Pine and Lodgepole Pine. بناءً على نصيحة Tate ، إذا كان Ponderosa Pine مصابًا والمرض واسع الانتشار ، فلا تذهب مع الصنوبر الأخرى. اختر بديلاً من جنس آخر ، مثل شجرة التنوب النرويجية من جنس Picea ، أو Douglas Fir من جنس Pseudotsuga.

حذر Tate أيضًا أنه في بعض الحالات ، يجب عليك تجنب استبدال الشجرة تمامًا. وقال تيت “غالبًا ما تستسلم الأشجار للمرض بسبب ظروف الموقع”. “إذا كانت التربة دائمًا رطبة جدًا أو تفتقر إلى بنية التربة المناسبة ، ولا يمكن علاج هذه المشكلات ، فمن الأفضل تجنب زراعة (شجرة أخرى) في هذه المنطقة.”