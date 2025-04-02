هل يجب أن تحل محل شجرة مريضة بنفس النوع؟

الإسكان
هل يجب أن تحل محل شجرة مريضة بنفس النوع؟

إذا كنت قد عشت في منزلك لسنوات عديدة ، فمن السهل أن تشعر بالعاطفة تجاه فناءك: القيقب الياباني الذي قدمه لك والداك كهدية منزل ، الزنبق التي تظهر في عيد ميلادك ، صعد أطفالك عندما كانوا أصغر سناً. على الرغم من أن الذكريات ستبقى إلى الأبد ، فإن النباتات لن تفعل ذلك. يمكن أن تكون الأشجار عرضة للعدوى ، وإذا حددت علامات المرض هذه ، فقد تحتاج إلى إزالة الشجرة. (في بعض الحالات ، يمكنك أن تطلب من المدينة إزالتها مجانًا). والسؤال إذن هو: هل تستبدل الشجرة بنفس النوع من أجل الحنين؟

وقال ألين تيت ، أخصائي صحة الأشجار ، أخصائي صحة الأشجار وأرجور معتمد مع خبراء بلوا تري ومقره سياتل ، في مقابلة حصرية مع House Digest. “من المحتمل أن يصيب الممرض الذي تسبب في المرض الشجرة الجديدة من نفس الأنواع بسهولة. ومع ذلك ، إذا تم اتخاذ خطوات مناسبة لتخفيف هذا الممرض في التربة المحيطة … فمن الممكن زراعة نفس النوع مع النجاح”.

اختيار شجرة بديلة

وفقًا لـ Tate ، يجب أن تفكر فقط في شجرة من نفس النوع إذا كنت تخطط لعلاج التربة أولاً ، إما مع مبيدات الفطريات الكيميائية ، مثل بيروكسيد الهيدروجين ، أو بالبكتيريا المفيدة. “إذا كان العامل الممرض المعين عدوانيًا أو يصعب القضاء عليه ، فمن الأفضل اختيار شجرة من جنس مختلف ، وليس مجرد نوع مختلف” ، أوضح في مقابلته الحصرية مع House Digest ، مضيفًا أن “اختيار شجرة في جنس مختلف سيجعل الأمر أكثر صعوبة على المرض”.

على سبيل المثال ، يشمل جنس Pinus (أو الصنوبر) الشامل – فئة من النباتات ذات الصلة – حوالي 115 نوعًا أو أصنافًا محددة ، مثل Ponderosa Pine and Lodgepole Pine. بناءً على نصيحة Tate ، إذا كان Ponderosa Pine مصابًا والمرض واسع الانتشار ، فلا تذهب مع الصنوبر الأخرى. اختر بديلاً من جنس آخر ، مثل شجرة التنوب النرويجية من جنس Picea ، أو Douglas Fir من جنس Pseudotsuga.

حذر Tate أيضًا أنه في بعض الحالات ، يجب عليك تجنب استبدال الشجرة تمامًا. وقال تيت “غالبًا ما تستسلم الأشجار للمرض بسبب ظروف الموقع”. “إذا كانت التربة دائمًا رطبة جدًا أو تفتقر إلى بنية التربة المناسبة ، ولا يمكن علاج هذه المشكلات ، فمن الأفضل تجنب زراعة (شجرة أخرى) في هذه المنطقة.”

نصائح لمنع أمراض الأشجار الشائعة

بالإضافة إلى استبدال الشجرة الأصلية بأنواع مختلفة أو جنسًا ، هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها عند اختيار شجرة للبناء الأمامي ، بما في ذلك التفضيلات المتزايدة. بمجرد أن يكون لديك شجرة جديدة في الأرض ، يجب أن تبذل قصارى جهدك لمنع التهابات الأشجار في المستقبل. قد تختلف هذه وفقًا لأجناس الأشجار والأنواع ، ولكن بعض الأمراض الشائعة تشمل الدردار الهولندي ، والآلاف من القضور ، وموت البلوط المفاجئ ، والتي يمكن أن تكون جميعها قاتلة.

وقال ألين تيت لـ House Digest حصريًا: “تبدأ أفضل ممارسة وقائية بالمصنع المناسب في المكان المناسب ، ثم الرعاية المناسبة”. “تتكون الرعاية المناسبة من الري العميق والنادر ، وتجديد الطبقات العضوية على السطح ((هذا) يحمي الجذور/التربة ويعزز الميكروبات الجيدة) ، وتغذية شاملة ، ومعرفة كيف ومتى تقليم شجرتك.” سيكون عليك تحديد ما إذا كان القطع أو التقليم هو الأفضل لشجرتك ، وتجنب أخطاء الصيانة ، وفهم ما إذا كانت الأخطاء أو الظروف التي تمنع شجرتك من الحصول على كمية كافية من الماء.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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