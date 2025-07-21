هل يجب أن تزرع الورود في الأرض أو في حاويات؟ إيجابيات وسلبيات للنظر فيها

الورود الرائعة العطرية مرغوبة للغاية ومفضلة بين البستانيين. على الرغم من أن شجيرات الورد الصحية يمكن أن توفر أزهارًا جميلة لسنوات ، إلا أنها غالبًا ما تكون صعبة للنمو. تتمثل الحيلة في الحصول على الورود النابضة بالحياة والجذابة في تحديد الموقع المثالي وزرعها بشكل صحيح. إذا كنت تتساءل عما إذا كان يجب عليك زراعة الورود في الأرض أو في الحاويات ، فهناك إيجابيات وسلبيات يجب مراعاتها فيما يتعلق بكل طريقة زراعة.
عند تحديد أفضل مكان لزراعة الورود الخاصة بك ، من المهم النظر في كمية المساحة المتاحة ، وجودة التربة في حديقتك ، والمدة التي تريد أن تستمر فيها الورود. إذا كنت ترغب في الاستمتاع بشجيرات الورد الصحية لسنوات عديدة ، فإن زراعتها في الأرض ستكون الخيار الأفضل. ومع ذلك ، إذا كان لديك مساحة محدودة وتربة ثقيلة لا تستنزف جيدًا ، فقد تكون حديقة الحاويات هي الخيار المثالي. بمجرد أن تعرف أين سيتم زرعها ، تتوفر مئات الأنواع والأصناف في جنس Rosa ، لذلك لديك الكثير من الخيارات لتنمية الورود المذهلة في الحديقة.
زراعة الورود في الأرض
إن زراعة الورود في الأرض لها فوائد للصحة طويلة الأجل لنباتاتك. عندما يتم زراعة الورود في تربة الحديقة ، فإن جذورها لديها مساحة أكبر للتوسع والنمو والحصول على المزيد من العناصر الغذائية. ونتيجة لذلك ، فإن الورود المزروعة في الأرض لها عمر أطول مقارنة بتلك المزروعة في حدائق الحاويات.
بالنظر إلى فوائد الصحة وطول العمر ، قد يبدو الزراعة داخل الأرض هو الخيار الأفضل ، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا. لن تزدهر الورود في وسيط متزايد يتم تسلقه بسهولة ، وسيكونون أكثر عرضة للأمراض وعفن الجذر. لذا ، إذا لم تكن تربة حديقتك تستنزف جيدًا ، فقد لا تكون الزراعة في الأرض فكرة رائعة. وبالمثل ، إذا لم يكن لدى الفناء موقع مشمس ، فلن تزدهر أي الورود التي تزرعها هناك ، وإبقائها محفوظًا وفي بقعة مضاءة بشكل جيد. أخيرًا ، إذا كان لديك مساحة حديقة محدودة أو تفضل زراعة الزهور على الفناء أو سطح السفينة أو الشرفة ، فمن الواضح أن زرعها في الأرض غير ممكن.
إذا كنت قد قررت زراعة الورود في الحديقة ، فابحث أولاً أفضل مكان لزرعها. حدد مساحة من الحديقة تحصل على ما لا يقل عن ست ساعات من الشمس مع تربة حمضية غنية بالغذاء إلى حد ما. حفر حفرة في الأرض والتي يبلغ حجمها ضعف الكرة الجذرية في نباتك. تملأ الفتحة ، ثم سقي الوردة. أضف طبقة من المهاد حول قاعدة النباتات.
الورود المتنامية في الحاويات
هناك بعض الفوائد لزراعة الورود في الحاويات. يمكن وضع الورود المزروعة في الحاويات في أي مكان على الممتلكات الخاصة بك ، مما يجعل من السهل العثور على بقعة مناسبة تمامًا للنباتات. بفضل طبيعتها المحمولة ، من الأسهل حماية ورود الحاويات من أشعة الشمس المفرطة والظروف الجوية القاسية. كما أنهم يحصلون على تداول هواء أفضل من نظرائهم داخل الأرض ، مما يجعلهم أقل عرضة للأمراض (باستثناء تعفن الجذر).
ومع ذلك ، تتطلب الورود المحفوظة بوعاء المزيد من الاهتمام والصيانة. لا يمكنهم الوصول إلى الرطوبة والمواد الغذائية الموجودة بشكل طبيعي في تربة الحديقة ، لذلك سيتعين عليك توفير ماء وتخصيب كافيين. مع نضوج النباتات وتتفوق جذورها على حاوياتها ، ستحتاج إلى إعادة تجهيزها. هناك عيب رئيسي آخر من الورود المتنامية في الحاويات وهو أنها تنتج إزهار أقل من تلك التي تنمو في سرير الحديقة.
لزراعة الورود في حاوية ، حدد وعاءًا به ثقوب تصريف في القاع وملء حوالي ثلثيها بمزيج من السماد والتربة. ضع المصنع في الحاوية وضربه مع الوسط إلى حوالي بوصة أو نحو ذلك من الأعلى. ضغوط بوتينج وسيط وماء النبات. سواء كنت تزرع في الأرض أو في حاويات ، تجنب أخطاء البستنة هذه للحصول على المزيد من الإزهار من الورود.