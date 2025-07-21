هل يجب أن تزرع الورود في الأرض أو في حاويات؟ إيجابيات وسلبيات للنظر فيها

إن زراعة الورود في الأرض لها فوائد للصحة طويلة الأجل لنباتاتك. عندما يتم زراعة الورود في تربة الحديقة ، فإن جذورها لديها مساحة أكبر للتوسع والنمو والحصول على المزيد من العناصر الغذائية. ونتيجة لذلك ، فإن الورود المزروعة في الأرض لها عمر أطول مقارنة بتلك المزروعة في حدائق الحاويات.

بالنظر إلى فوائد الصحة وطول العمر ، قد يبدو الزراعة داخل الأرض هو الخيار الأفضل ، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا. لن تزدهر الورود في وسيط متزايد يتم تسلقه بسهولة ، وسيكونون أكثر عرضة للأمراض وعفن الجذر. لذا ، إذا لم تكن تربة حديقتك تستنزف جيدًا ، فقد لا تكون الزراعة في الأرض فكرة رائعة. وبالمثل ، إذا لم يكن لدى الفناء موقع مشمس ، فلن تزدهر أي الورود التي تزرعها هناك ، وإبقائها محفوظًا وفي بقعة مضاءة بشكل جيد. أخيرًا ، إذا كان لديك مساحة حديقة محدودة أو تفضل زراعة الزهور على الفناء أو سطح السفينة أو الشرفة ، فمن الواضح أن زرعها في الأرض غير ممكن.

إذا كنت قد قررت زراعة الورود في الحديقة ، فابحث أولاً أفضل مكان لزرعها. حدد مساحة من الحديقة تحصل على ما لا يقل عن ست ساعات من الشمس مع تربة حمضية غنية بالغذاء إلى حد ما. حفر حفرة في الأرض والتي يبلغ حجمها ضعف الكرة الجذرية في نباتك. تملأ الفتحة ، ثم سقي الوردة. أضف طبقة من المهاد حول قاعدة النباتات.