هل يجب أن تستخدم قشور الحمضيات المتبقية في حديقة الطماطم الخاصة بك؟

هناك العديد من الأساطير المرتبطة باستخدام قشر الحمضيات حول حديقة منزلك: يمكن أن تكون حمضية للغاية بالنسبة لكومة السماد ، ولا تنهار بسهولة ، وستقتل الميكروبات المفيدة ، من بين أمور أخرى. قد تجعلك هذه الشكوك تتساءل عما إذا كانت واحدة من قصاصات الطعام التي يمكن استخدامها لتخصيب حديقتك ، ناهيك عن حديقة الطماطم الخاصة بك. الجواب ، مع ذلك ، ليس بهذه البساطة مثل نعم أو لا. يمكن أن يكون استخدام قشر الحمضيات المتبقي مفيدًا لمحاصيل الطماطم الخاصة بك عند التسميد أو استخدامه كشكل من أشكال الأسمدة. ومع ذلك ، بسبب حموضة قشور الحمضيات وعملية التحلل الطويل ، فإن ممارسة بعض الرعاية في طلبك أمر بالغ الأهمية لضمان صحة وسلامة حديقة الطماطم الخاصة بك.
تحتاج الطماطم إلى تربة حمضية قليلاً ، بين 6.2 و 6.8 درجة الحموضة ، لتنمو وتزدهر. نظرًا لمحتوى حمض الستريك ، فإن قشور الحمضيات لها قيمة حمضية عالية كبيرة بما يكفي لتغيير حموضة التربة الخاصة بك ، خاصة عند السماد. إذا كان لديك تربة قلوية غير مناسبة لنمو الطماطم ، فيمكن استخدام التقشير لتحسين حموضة التربة. ومع ذلك ، إذا كانت التربة حمضية بالفعل أو حمضية قليلاً ، فإن إضافة قشور الحمضيات سيؤثر سلبًا على نمو محاصيل الطماطم.
يمكن أن يكون تقشير الحمضيات في التسميد عملية طويلة تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر في ظروف مواتية. لحسن الحظ ، هناك طرق لتسريع العملية ، خاصة إذا كنت تعيش في منطقة ساخنة. لتسريع التحلل ، قم بقطع التقشير إلى قطع أصغر ودفنها داخل كومة السماد. يجب عليك بعد ذلك قلب الوبر مرة واحدة في الأسبوع لزيادة مستويات الأكسجين.
قشور الحمضيات كسماد ومبيدات طبيعية
تتطلب الطماطم كمية كبيرة من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم لتزدهر خلال المراحل المختلفة من تطورها. بينما تتحلل قشور الحمضيات ، وخاصة قشور البرتقال ، فإنها تطلق كمية كبيرة من تلك العناصر الغذائية في التربة. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي قشور البرتقال على الليمونين ، وهو مركب طبيعي يستخدم في العديد من المبيدات لمكافحة النمل والمن ، والتي تعد من أكثر الآفات ثباتًا في حديقة الطماطم. ومع ذلك ، نظرًا لأن قشور الحمضيات لا يمكن أن تسمح لها بالتحلل الحيوي بسهولة ، فإن السماح لهم بالكذب حول حديقة الطماطم قد تجذب آفات أخرى مثل الرخويات والقواقع. إذا كنت ترغب في استخدام قشور البرتقال للحفاظ على الآفات خارج نباتاتك والمساعدة في إطعام الطماطم ، فكر في سماد سائل DIY.
للحصول على دفعة كبيرة ، نقع التقشير من حوالي 12 برتقال في 2 أو 3 جالون من الماء لمدة ثلاثة أيام. صرف الماء ، وري النباتات الطماطم الخاصة بك مع الخليط الناتج. لكمية أصغر واستخدام كل جزء من التقشير ، امزج جلد اثنين من البرتقال بكمية صغيرة من الماء لمدة دقيقة واحدة. بعد ذلك ، أضف ملعقة صغيرة من الماء بعد الخلط لضمان أن المنتج سائل يمكن استخدامه لسقي حديقة الطماطم الخاصة بك. هذا فعال بشكل خاص ضد الإصابة بالحشرات. هذه مجرد بضعة أسمدة طماطم DIY العديدة لمساعدة النباتات الخاصة بك على الازدهار وإعادة عرض قصاصات الحمضيات الخاصة بك.