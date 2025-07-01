هل يجب أن تستخدم قشور الحمضيات المتبقية في حديقة الطماطم الخاصة بك؟

هناك العديد من الأساطير المرتبطة باستخدام قشر الحمضيات حول حديقة منزلك: يمكن أن تكون حمضية للغاية بالنسبة لكومة السماد ، ولا تنهار بسهولة ، وستقتل الميكروبات المفيدة ، من بين أمور أخرى. قد تجعلك هذه الشكوك تتساءل عما إذا كانت واحدة من قصاصات الطعام التي يمكن استخدامها لتخصيب حديقتك ، ناهيك عن حديقة الطماطم الخاصة بك. الجواب ، مع ذلك ، ليس بهذه البساطة مثل نعم أو لا. يمكن أن يكون استخدام قشر الحمضيات المتبقي مفيدًا لمحاصيل الطماطم الخاصة بك عند التسميد أو استخدامه كشكل من أشكال الأسمدة. ومع ذلك ، بسبب حموضة قشور الحمضيات وعملية التحلل الطويل ، فإن ممارسة بعض الرعاية في طلبك أمر بالغ الأهمية لضمان صحة وسلامة حديقة الطماطم الخاصة بك.

تحتاج الطماطم إلى تربة حمضية قليلاً ، بين 6.2 و 6.8 درجة الحموضة ، لتنمو وتزدهر. نظرًا لمحتوى حمض الستريك ، فإن قشور الحمضيات لها قيمة حمضية عالية كبيرة بما يكفي لتغيير حموضة التربة الخاصة بك ، خاصة عند السماد. إذا كان لديك تربة قلوية غير مناسبة لنمو الطماطم ، فيمكن استخدام التقشير لتحسين حموضة التربة. ومع ذلك ، إذا كانت التربة حمضية بالفعل أو حمضية قليلاً ، فإن إضافة قشور الحمضيات سيؤثر سلبًا على نمو محاصيل الطماطم.

يمكن أن يكون تقشير الحمضيات في التسميد عملية طويلة تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر في ظروف مواتية. لحسن الحظ ، هناك طرق لتسريع العملية ، خاصة إذا كنت تعيش في منطقة ساخنة. لتسريع التحلل ، قم بقطع التقشير إلى قطع أصغر ودفنها داخل كومة السماد. يجب عليك بعد ذلك قلب الوبر مرة واحدة في الأسبوع لزيادة مستويات الأكسجين.