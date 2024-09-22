هل يجب أن تشعر بالقلق بشأن رؤية فضلات العنكبوت في منزلك؟

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من رهاب العناكب، فإن أي دليل على وجود العناكب في منازلهم أمر مبالغ فيه – ولكن عدم الرغبة في الإصابة لا يقتصر على الأشخاص الذين يخافون العناكب. هناك بعض العلامات الواضحة التي تشير إلى تسلل العناكب إلى مكان المعيشة، بما في ذلك شبكات العنكبوت المنسوجة حديثًا، وأكياس البيض، ومشاهدات المتطفلين ذوي الأرجل الثمانية أنفسهم. ومع ذلك، ربما يكون من الأقل وضوحًا مجموعات من فضلات العناكب في أو حول المكان الذي تعيش فيه المجموعة وتتغذى وتتكاثر فيه.

على عكس القوارض والصراصير والآفات المنزلية الأخرى، يمكن بسهولة التعرف على فضلات العناكب بشكل خاطئ أو تجاهلها تمامًا كمواد متنوعة. تعكس فضلاتها تسييل ما تأكله العناكب، ولكن بشكل عام، تبدو فضلات العناكب مثل بقع الحبر الصغيرة بظلال من الأسود والبني والرمادي مع الأبيض العرضي وقد توجد في الزوايا أو بالقرب من شبكات العنكبوت أو على الأثاث والأرضيات. كلما زاد عدد العناكب، كلما كانت المسارات غير السعيدة أكثر وضوحًا. الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه، هل لديك أي مخاوف صحية بشأن رؤية فضلات العناكب في منزلك؟ الإجابة المختصرة هي لا. إليك السبب.