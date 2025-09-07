هل يجب أن تضع أوراق الخليج في الغسالة الخاصة بك؟

إذا قمت بفتح أي تطبيق لوسائل التواصل الاجتماعي ، فستجد اختراقات الغسيل مثل شطف الخل أو تعزيزات صودا الخبز التي تقوم بجولات. واحدة من أكثرها إثارة مفاجأة تشمل أركان أوراق الغسالة في الغسالة. يقسم دعاة الخدعة أن عنصر المطبخ المتواضع لا يزيد عن حساء النكهة. يزعمون أن أوراق الغرب تطلق مركبات تقتل البكتيريا ، وتنشيط الملابس العفنة ، وحتى تساعد في تنظيف غسالة غسالة معرضة للعفن. وفقًا لمنطق هذه الخدعة الفيروسية ، يمكن أن يكون عدد قليل من الأوراق هو الاختراق السري لترك ملابسك رائحة طازجة دون المنظفات الثقيلة الكيميائية. ومع ذلك ، نظرًا لعدم وجود أدلة علمية على أن أوراق Bay تقوم بأي من هذا ، من الأفضل تخطي إضافتها إلى مغسلاتك.

ومع ذلك ، فإن هذا لم يمنع الناس من المحاولة. انتشر الاختراق على نطاق واسع عبر بكرات Instagram وتوصيات كلمة الفم من أولئك الذين يعتقدون أنها تعمل. بعد كل شيء ، تعد الغسيل واحدة من تلك المنزلية التي يبحث فيها الجميع عن اختصارات ، سواء كانت تجعل رائحة الملابس طالبة ، أو الحفاظ على البيض مشرقًا ، أو التخلص من رائحة العفن. تبدو أوراق باي وكأنها نوع من العلاج في العالم القديم الذي قد يحمل الحكمة الخفية. ولكن على الرغم من أن الفكرة ساحرة ، فإن فصل الحقيقة عن الخيال أمر مهم عندما يتعلق الأمر بشيء عملي مثل غسالة الملابس.