هل يجب أن تضع أوراق الخليج في الغسالة الخاصة بك؟

إذا قمت بفتح أي تطبيق لوسائل التواصل الاجتماعي ، فستجد اختراقات الغسيل مثل شطف الخل أو تعزيزات صودا الخبز التي تقوم بجولات. واحدة من أكثرها إثارة مفاجأة تشمل أركان أوراق الغسالة في الغسالة. يقسم دعاة الخدعة أن عنصر المطبخ المتواضع لا يزيد عن حساء النكهة. يزعمون أن أوراق الغرب تطلق مركبات تقتل البكتيريا ، وتنشيط الملابس العفنة ، وحتى تساعد في تنظيف غسالة غسالة معرضة للعفن. وفقًا لمنطق هذه الخدعة الفيروسية ، يمكن أن يكون عدد قليل من الأوراق هو الاختراق السري لترك ملابسك رائحة طازجة دون المنظفات الثقيلة الكيميائية. ومع ذلك ، نظرًا لعدم وجود أدلة علمية على أن أوراق Bay تقوم بأي من هذا ، من الأفضل تخطي إضافتها إلى مغسلاتك.
ومع ذلك ، فإن هذا لم يمنع الناس من المحاولة. انتشر الاختراق على نطاق واسع عبر بكرات Instagram وتوصيات كلمة الفم من أولئك الذين يعتقدون أنها تعمل. بعد كل شيء ، تعد الغسيل واحدة من تلك المنزلية التي يبحث فيها الجميع عن اختصارات ، سواء كانت تجعل رائحة الملابس طالبة ، أو الحفاظ على البيض مشرقًا ، أو التخلص من رائحة العفن. تبدو أوراق باي وكأنها نوع من العلاج في العالم القديم الذي قد يحمل الحكمة الخفية. ولكن على الرغم من أن الفكرة ساحرة ، فإن فصل الحقيقة عن الخيال أمر مهم عندما يتعلق الأمر بشيء عملي مثل غسالة الملابس.
الحقيقة عن أوراق الخليج للغسيل أعداء
لقد وجدت الدراسات أن أوراق الغار تحمل زيوتًا أساسية مثل تيربين ، الأوكالبتول ، والميثيليوجينول. تساهم هذه المركبات في الرائحة المميزة للنبات ، ومزيج من الكافور ، والأعشاب الدقيقة ، وتلميح من الفاكهة. في الطهي ، تضيف تلك الرائحة الثراء إلى الحساء والتبطين. بصفتها عشبًا جافًا ، تُطلق أوراق الخليج عطرًا حارًا عند سحقه ، ولهذا السبب غالبًا ما يتم وصفهم على أنهم عطريون للغاية. لكن في حين يدعم العلم أن يترك BANE رائحة ممتعة ، لا يوجد دليل على أن رميهم إلى غسالة ملابس يفعل أي شيء للحفاظ على رائحة الغسيل الرائحة الطازجة. في أحسن الأحوال ، قد تلاحظ رائحة الأوراق نفسها ، لكن من غير المرجح أن ينتقل العطر إلى ملابسك أو تطهير طبل جهازك بطريقة أو بأخرى. تبدو الفكرة جذابة من الناحية النظرية ، لكنها تنهار تحت التدقيق.
يظل الخبراء مشكوكين في النصيحة لأن النصيحة غير دقيقة. تشير العديد من المصادر بشكل غامض إلى إلقاء “بضع أوراق قليلة” ، لكن هذا يثير أسئلة واضحة: كم عدد الأوراق التي تعتبرها قليلة؟ هل يجب أن تكون كبيرة أم صغيرة؟ مع هذا الاختلاف في الحجم والقوة ، تشعر التوصية غير العلمية في أحسن الأحوال. لا يبدو أن هناك جانبًا سلبيًا نشطًا لتجربته ، ولكن لا يوجد أيضًا دليل على أنه يعمل. بدون الاختبار الخاضع للرقابة أو الأبحاث الموثوقة ، يبدو أن اختراق Leaf Bay يشبه علاجًا منزليًا معاد تدويره أكثر من طريقة التنظيف المثبتة.