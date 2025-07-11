هل يجب أن تعلق قمصان في الخزانة أو طيها؟

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بعد غسل القمصان القذرة وتجفيفها ، يجب عليك تحديد أفضل طريقة لتخزينها. هذا يثير السؤال: هل يجب أن تتبع خدعة قابلة للطي سهلة للعثور على المحملات الرسومية المفضلة لديك؟ أو ، هل يجب أن تبرز الشماعات الفارغة لتعليقها؟ لحسن الحظ ، لا يوجد نهج صحيح أو خاطئ هنا. لذلك ، يمكنك تعليقها أو طيها بناءً على تفضيلاتك وسعة تخزين خزانة ملابسك. ومع ذلك ، فإن كلتا الطريقتين لها حصتها العادلة من إيجابيات وسلبيات ، لذلك يجب عليك اختيار واحدة بعد النظر بعناية.
لتوضيح ، قد يمتد تعليق قمصانك على خطوط العنق ويجعلها تبدو محرجة عندما ترتديها. على الجانب الآخر ، ستقلل الشماعات من التجاعيد على ملابسك وتبقيها جاهزة. من ناحية أخرى ، سيساعدك طي المحملات على توفير مساحة في خزانتك. بعد كل شيء ، يمكنك تكديسهم واحدًا فوق الآخر وبناء برج Jenga الخاص بك. لكن هذه الطريقة يمكن أن تؤدي إلى تجاعيد قبيحة. لذلك ، سيتعين عليك تسوية قمصانك قبل أن ترتديها في الخارج ، أو قد تبدو قذرة. تريد أيضًا التحقق من مادة الملابس الخاصة بك قبل تعليقها أو طيها لإطالة عمرها. من الأفضل النظر في إيجابيات وسلبيات كل طريقة قبل الاستقرار على طريقة واحدة ، وتحديد ما هو أكثر أهمية بالنسبة لك. إذا كان توفير المساحة ضروريًا ، فقد يكون المحملات القابلة للطي أفضل. إذا كان توفير الوقت في الكي أولوية ، فإن التسكع هو الطريق للذهاب. إذا لم تتمكن من تحديد أو امتلاك مجموعة متنوعة من المحملات ، فقم بطي قلة مختارة وشنق الآخرين.
إيجابيات وسلبيات تعليق قمصانك في الخزانة
واحدة من المزايا الرئيسية لتعليق قمصانك في الخزانة هي أنه يمكنك الوصول إليها دون جهد كبير. ما عليك سوى البحث في مجموعتك وإخراج تلك التي ترغب في ارتدائها. سيوفر هذا أيضًا الوقت لأنك لن تضطر إلى البحث عن القطعة التي تريدها من مجموعة ضخمة. وإذا قمت بتعليق المحملات بعد الكي ، فلن تضطر إلى القلق بشأن تطوير التجاعيد مع مرور الوقت. سيحافظ هذا النهج أيضًا على مواد تي شيرت حساسة وعضوية ومكلفة ، مثل الحرير والقطن والشعوذة ، من فقدان شكلها أو أسلوبها. ستحتفظ بالترتر والخرز التي تتجول في ملابسك المزينة من السقوط. بالإضافة إلى ذلك ، سوف يمنع تلك المطبوعة من الحصير مع الجزء السفلي العادي.
ومع ذلك ، سيتعين عليك تخصيص مساحة كبيرة في خزانتك إذا كنت ترغب في تعليق كل المحملات. ستشمل الشماعات مساحة كبيرة وقد تترك القليل من ملابسك الأخرى ، مثل القمصان الرسمية ، والسراويل باهظة الثمن ، وفساتين المصممين. في حال كنت تكافح مع منطقة صغيرة ، جرب اختراق قضيب التوتر الذكي لتخزين الخزانة والتنظيم. علاوة على ذلك ، يمكن أن يمتد اختيار الشماعات الخاطئة عن رقبة المحملات. ولكن إذا كان لديك مساحة لتجنيبها ، فهناك طريقة للتغلب على هذا الخداع. تخلص من السلك الخاص بك ، أو شماعات ضيقة ، أو مشوهة. بدلاً من ذلك ، اختر تلك المبطنة التي تكون واسعة ويمكن أن تستوعب الملابس جيدًا. تأتي شماعات Whitmor White Canvas المبطنة في مجموعة من ستة وخيار جيد.
إيجابيات وسلبيات طي القمصان الخاصة بك في الخزانة
يعد طي القمصان في الخزانة طريقة رائعة لتحقيق أقصى استفادة من المساحة المتاحة. يمكنك طيها في مربعات صغيرة وإدخالها في أي زاوية أو كراني يمكنك وضعها فيها. في حال كان لديك مساحة مثالية في خزانة ملابسك ، يمكنك فرزها كما تريد. على سبيل المثال ، يمكنك متابعة اختراق الخزانة الذكية وتصنيفها بناءً على لونها أو موادها. استخدم مقسم الرف ، مثل منظمي الأكريليك من 6 عبوات من HBLife ، للحفاظ على قمصانك المتميزة منفصلة عن القمصان العادية.
بالإضافة إلى ذلك ، لن تضطر إلى القلق بشأن خط العنق أو الكتف المظهر المتزعزع عندما تخرجهم. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأقمشة التي تمتد قليلاً. إن المحملات المكتنزة التي تدفرك خلال الطقس البارد تستفيد من طيها أيضًا. سيؤدي ذلك أيضًا إلى تسهيل تخزينها عندما ترتفع درجة الحرارة وتبرز مجموعتك الصيفية.
فيما يتعلق بسلبيات القمصان القابلة للطي ، عليك أن تتعامل باستمرار مع التجاعيد. قد لا تكون هذه صفقة كبيرة لقمصانك المريحة التي تتضاعف مثل بيجاما. لكنك لن تحب حدوث ذلك لمكتبك أو المحملات التي تمر بتاريخك. علاوة على ذلك ، فإن هذا النهج سيحد من وصولك. بمعنى آخر ، يمكن أن يكون العمل روتينيًا لسحب واحد من المكدس ، خاصة إذا كنت بحاجة إلى تي شيرت من أسفل أو الوسط. والأسوأ من ذلك ، أن هذا يمكن أن يفسد أرففك ، والتراجع عن عملك الشاق في أي وقت من الأوقات.