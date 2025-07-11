هل يجب أن تعلق قمصان في الخزانة أو طيها؟

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بعد غسل القمصان القذرة وتجفيفها ، يجب عليك تحديد أفضل طريقة لتخزينها. هذا يثير السؤال: هل يجب أن تتبع خدعة قابلة للطي سهلة للعثور على المحملات الرسومية المفضلة لديك؟ أو ، هل يجب أن تبرز الشماعات الفارغة لتعليقها؟ لحسن الحظ ، لا يوجد نهج صحيح أو خاطئ هنا. لذلك ، يمكنك تعليقها أو طيها بناءً على تفضيلاتك وسعة تخزين خزانة ملابسك. ومع ذلك ، فإن كلتا الطريقتين لها حصتها العادلة من إيجابيات وسلبيات ، لذلك يجب عليك اختيار واحدة بعد النظر بعناية.

لتوضيح ، قد يمتد تعليق قمصانك على خطوط العنق ويجعلها تبدو محرجة عندما ترتديها. على الجانب الآخر ، ستقلل الشماعات من التجاعيد على ملابسك وتبقيها جاهزة. من ناحية أخرى ، سيساعدك طي المحملات على توفير مساحة في خزانتك. بعد كل شيء ، يمكنك تكديسهم واحدًا فوق الآخر وبناء برج Jenga الخاص بك. لكن هذه الطريقة يمكن أن تؤدي إلى تجاعيد قبيحة. لذلك ، سيتعين عليك تسوية قمصانك قبل أن ترتديها في الخارج ، أو قد تبدو قذرة. تريد أيضًا التحقق من مادة الملابس الخاصة بك قبل تعليقها أو طيها لإطالة عمرها. من الأفضل النظر في إيجابيات وسلبيات كل طريقة قبل الاستقرار على طريقة واحدة ، وتحديد ما هو أكثر أهمية بالنسبة لك. إذا كان توفير المساحة ضروريًا ، فقد يكون المحملات القابلة للطي أفضل. إذا كان توفير الوقت في الكي أولوية ، فإن التسكع هو الطريق للذهاب. إذا لم تتمكن من تحديد أو امتلاك مجموعة متنوعة من المحملات ، فقم بطي قلة مختارة وشنق الآخرين.