هل يجب إطفاء جهاز الإنترنت أثناء النوم أو الغياب عن المنزل؟

غالبًا ما نقارن استهلاك موزّع الإنترنت (Box) بأجهزة كهربائية منزلية مثل الثلاجات. لكن الفارق كبير. فمثلًا، يستهلك جهاز Livebox 5 نحو 57 كيلواط/ساعة في السنة، أي ما يعادل تقريبًا 10 يوروهات فقط على فاتورة الكهرباء. في المقابل، بعض الأجهزة مثل Freebox Delta قد تصل إلى 150 كيلواط/ساعة سنويًا. إذًا، ليست القصة عن مصاريف ضخمة، لكنها تظل استهلاكًا مستمرًا حتى عندما لا نستخدم الإنترنت.

هل يستحق الأمر إطفاء الجهاز ليلًا؟

الإجابة ليست واحدة. من الناحية الاقتصادية، إطفاء الجهاز قد يوفّر بضع يوروهات سنويًا، لكنه يظل توفيرًا محدودًا. مع ذلك، البعض يرى فيه خطوة بيئية رمزية للحد من استهلاك الطاقة، فيما آخرون يفضلونه لأسباب تتعلق بالأمان، خشية حدوث حادث كهربائي أو حريق.

ماذا يقول المستخدمون؟

في استطلاع للرأي، تبيّن أن أغلبية المشاركين (أكثر من 30%) لا يفكرون أصلًا في إطفاء الجهاز، بينما اعتبر 29% أن الأمر مرهق وغير عملي. أما الذين يقومون بالإطفاء بهدف توفير المال فبلغت نسبتهم حوالي 19%. آخرون (5%) يفعلون ذلك “لإنقاذ الكوكب”، بينما نسبة صغيرة جدًّا (أقل من 2%) يطفئون الجهاز بدافع الخوف من الحرائق.

الإيجابيات والسلبيات في الحياة اليومية

من التعليقات اللافتة أن كثيرًا من المستخدمين يجدون إطفاء الجهاز مزعجًا، إذ يؤثر على تحديثات البرامج التلقائية ليلًا أو يعطّل الأجهزة الذكية في المنزل. آخرون يشتكون من صعوبة إعادة تشغيل الشبكة صباحًا. بالمقابل، بعض الأصوات كانت إيجابية: أحدهم ذكر أنه يستخدم مؤقّتًا كهربائيًا ليُطفئ جهازه تلقائيًا من منتصف الليل حتى الصباح، وهو ما ساعده في تقليل الأعطال وتوفير بعض الكهرباء.

الخلاصة

إطفاء جهاز الإنترنت ليس ضرورة يومية، لكنه خيار شخصي. إذا كنت من الباحثين عن توفير الطاقة أو تهتم بالبعد البيئي، يمكنك التفكير في إطفائه ليلًا أو عند السفر. أما إذا كان منزلك مليئًا بالأجهزة الذكية أو إذا كنت تحتاج اتصالًا مستمرًا، فقد يكون تركه قيد التشغيل أكثر ملاءمة. في النهاية، هي مسألة موازنة بين الراحة والتوفير.