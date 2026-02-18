هل يجب على كبار السن الحصول على مزيد من النوم؟ قد تكون ساعات النوم الخمس التي يقضيها دونالد ترامب مشكلة

كما يكشف مقال في مجلة نيويورك، أثارت صحة الرئيس دونالد ترامب العديد من المخاوف خلال عامه الأول في المكتب البيضاوي، بما في ذلك المخاوف بشأن عادات نومه. كثيرا ما يلتقط المصورون الرئيس وهو نائم أثناء الاجتماعات. تشير المقالة أيضًا إلى أن ترامب يواصل الحفاظ على جدول أعماله المحموم، وغالبًا ما يظل مستيقظًا طوال الليل، مثلما حدث عندما تم القبض على الرئيس الفنزويلي مادورو. وهو معروف أيضًا بالبقاء مستيقظًا أثناء الرحلات الجوية لمسافات طويلة، حتى بينما يسعى فريقه للاختباء منه خشية أن يحتاج إلى شخص ما للدردشة معه عندما يفضلون التقاط بعض Zs.

ومع ذلك، فإن السياسي نفسه يقول إنه لا يحتاج إلى الكثير من النوم. وقال للمحاور: “أعتقد أن خمس ساعات كافية”. “أجد أنه عندما أستمتع بنفسي حقًا، فإنني أنام أقل.” لكن موظفيه يفكرون بطريقة مختلفة. وقال أحد كبار الموظفين: “سوف ينهار”، في إشارة إلى حاجته المتكررة للقيلولة في عطلات نهاية الأسبوع.

إذن، ما هي الحقيقة؟ فهل ترامب محق في قوله إنه قادر على مواكبة هذه الوتيرة المحمومة، متجنبا كل شيء باستثناء الحد الأدنى من النوم، أو هل ينبغي لرجل في مثل عمره أن يتباطأ قليلا ويحصل على قسط أكبر من النوم؟