هل يجب على كبار السن الحصول على مزيد من النوم؟ قد تكون ساعات النوم الخمس التي يقضيها دونالد ترامب مشكلة

كما يكشف مقال في مجلة نيويورك، أثارت صحة الرئيس دونالد ترامب العديد من المخاوف خلال عامه الأول في المكتب البيضاوي، بما في ذلك المخاوف بشأن عادات نومه. كثيرا ما يلتقط المصورون الرئيس وهو نائم أثناء الاجتماعات. تشير المقالة أيضًا إلى أن ترامب يواصل الحفاظ على جدول أعماله المحموم، وغالبًا ما يظل مستيقظًا طوال الليل، مثلما حدث عندما تم القبض على الرئيس الفنزويلي مادورو. وهو معروف أيضًا بالبقاء مستيقظًا أثناء الرحلات الجوية لمسافات طويلة، حتى بينما يسعى فريقه للاختباء منه خشية أن يحتاج إلى شخص ما للدردشة معه عندما يفضلون التقاط بعض Zs.
ومع ذلك، فإن السياسي نفسه يقول إنه لا يحتاج إلى الكثير من النوم. وقال للمحاور: “أعتقد أن خمس ساعات كافية”. “أجد أنه عندما أستمتع بنفسي حقًا، فإنني أنام أقل.” لكن موظفيه يفكرون بطريقة مختلفة. وقال أحد كبار الموظفين: “سوف ينهار”، في إشارة إلى حاجته المتكررة للقيلولة في عطلات نهاية الأسبوع.
إذن، ما هي الحقيقة؟ فهل ترامب محق في قوله إنه قادر على مواكبة هذه الوتيرة المحمومة، متجنبا كل شيء باستثناء الحد الأدنى من النوم، أو هل ينبغي لرجل في مثل عمره أن يتباطأ قليلا ويحصل على قسط أكبر من النوم؟
كيف يؤثر التقدم في السن على نومك؟
يوضح المعهد الوطني للشيخوخة (NIA) أن الناس يميلون إلى تطوير نمط نوم مختلف مع تقدمهم في السن، حيث ينامون في وقت مبكر ويستيقظون في وقت مبكر عما كانوا عليه من قبل. كما أنهم يميلون أيضًا إلى الحصول على نوعية نوم رديئة، حيث يقضون وقتًا أقل في كل نوع من أنواع النوم، وخاصة النوم العميق الذي لا يتضمن حركة العين السريعة (REM) اللازم لتشعر براحة جيدة في صباح اليوم التالي. قد يجد الأفراد الأكبر سنًا أنفسهم أيضًا يستيقظون أكثر أثناء الليل.
وتكتب وكالة الاستخبارات الوطنية أيضًا أنهم أكثر عرضة للإصابة بعوامل مثل الأدوية والحالات الطبية واضطرابات الصحة العقلية والألم التي تؤثر على جودة النوم. بالإضافة إلى ذلك، يكون كبار السن أكثر عرضة لاضطرابات النوم مثل الأرق، وانقطاع التنفس أثناء النوم، ومتلازمة تململ الساقين.
لكن الشيء الوحيد الذي لا يفعلونه هو أنهم يحتاجون إلى قدر أقل من النوم. تقول وكالة NIA أن مقدار النوم الذي يحتاجه كبار السن هو نفس ما يحتاجه الشباب: حوالي سبع إلى تسع ساعات في الليلة.
تجنب المشاكل الصحية المرتبطة بقلة النوم
إذا كان ترامب يحصل على خمس ساعات فقط من النوم، فمن المحتمل أن عادات نومه لا تفيد صحته. وفي حديثها إلى مركز UT Southwestern الطبي، قالت ديبورا فريلاند، دكتوراه في الطب، أستاذ مساعد في الطب الباطني، وكذلك عضو في قسم طب الشيخوخة، إن قلة النوم يمكن أن تساهم في مجموعة كاملة من المشاكل الصحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكتة الدماغية والنوبات القلبية والسكري والمشاكل المعرفية وزيادة خطر الوفاة.
إذا كنت تعاني من صعوبات في النوم، ينصحونك بمراجعة طبيبك لإجراء تقييم. يمكنهم تحديد ما إذا كان لديك سبب قابل للعلاج يتعارض مع نومك أو إجراء تغييرات في نظام الدواء الخاص بك إذا كان هذا هو مصدر المشكلة. يضيف UT Southwestern أن الميلاتونين هو وسيلة مساعدة آمنة على النوم دون وصفة طبية. ومع ذلك، من الأفضل تجنب الأدوية مثل ديفينهيدرامين بسبب الآثار الجانبية مثل الارتباك والسقوط ومشاكل الذاكرة والإمساك وجفاف الفم. هناك أيضًا أدلة تربط استخدامه بزيادة خطر الإصابة بالخرف.