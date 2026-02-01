هل يجب عليك إزالة جذع شجرة قبل أن تتعفن؟ إليك ما نعرفه

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إن إزالة الشجرة هو قرار كبير. بعد التعرف على العلامات التي تشير إلى أن إزالة الشجرة هو القرار الصحيح لحديقتك، ستحتاج إما إلى استئجار شخص ما، وهو ما يكلف عادةً مئات الدولارات، أو إزالة الشجرة بأمان بنفسك. بمجرد سقوط الشجرة، لا يزال لديك الجذع الذي يجب عليك التعامل معه. يمكن إزالة جذوع الأشجار بعدة طرق، بما في ذلك الطحن والحرق والحفر والتعفن الكيميائي، على الرغم من عدم إزالة جميع الطرق للجذع بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، يرغب بعض الأشخاص في ترك جذوع الأشجار في مكانها لأسباب جمالية أو توفير المال أو توفير الوقت. قد يكون ترك جذع شجرة في منتصف حديقتك مفيدًا في بعض الحالات، اعتمادًا على أهدافك. ومع ذلك، فمن الأفضل بشكل عام إزالة جذع الشجرة قبل أن تتعفن لتجنب المشاكل المحتملة الناجمة عن تحلل الخشب.

بمجرد قطع الشجرة، سيبدأ الجذع المتبقي بالتعفن بشكل طبيعي إذا اخترت عدم إزالته أو الحفاظ عليه. عادة ما تنطوي عملية تسوس الجذع على روائح حامضة أو عفنة كريهة ونمو فطري وزيادة أعداد الآفات. ويتغير أيضًا خشب الشجرة، فيصبح ناعمًا وإسفنجيًا بدلًا من أن يكون قاسيًا وصحيًا. من الأسهل والأرخص إزالة الخشب الناعم يدويًا، ولهذا السبب يختار بعض الأشخاص التعفن الطبيعي أو المتسارع كيميائيًا قبل إزالة الجذع. ومع ذلك، فإن عملية التعفن، خاصة إذا كنت تستخدم مسرعات كيميائية، يمكن أن تشكل خطورة على حديقتك – ومحفظتك – بكل أنواع الطرق. من المهم أن تفكر في حالتك المحددة وقدرتك على تحمل المخاطر قبل اتخاذ قرار بشأن إزالة الجذع.