هل يجب عليك إزالة جذع شجرة قبل أن تتعفن؟ إليك ما نعرفه

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
إن إزالة الشجرة هو قرار كبير. بعد التعرف على العلامات التي تشير إلى أن إزالة الشجرة هو القرار الصحيح لحديقتك، ستحتاج إما إلى استئجار شخص ما، وهو ما يكلف عادةً مئات الدولارات، أو إزالة الشجرة بأمان بنفسك. بمجرد سقوط الشجرة، لا يزال لديك الجذع الذي يجب عليك التعامل معه. يمكن إزالة جذوع الأشجار بعدة طرق، بما في ذلك الطحن والحرق والحفر والتعفن الكيميائي، على الرغم من عدم إزالة جميع الطرق للجذع بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، يرغب بعض الأشخاص في ترك جذوع الأشجار في مكانها لأسباب جمالية أو توفير المال أو توفير الوقت. قد يكون ترك جذع شجرة في منتصف حديقتك مفيدًا في بعض الحالات، اعتمادًا على أهدافك. ومع ذلك، فمن الأفضل بشكل عام إزالة جذع الشجرة قبل أن تتعفن لتجنب المشاكل المحتملة الناجمة عن تحلل الخشب.
بمجرد قطع الشجرة، سيبدأ الجذع المتبقي بالتعفن بشكل طبيعي إذا اخترت عدم إزالته أو الحفاظ عليه. عادة ما تنطوي عملية تسوس الجذع على روائح حامضة أو عفنة كريهة ونمو فطري وزيادة أعداد الآفات. ويتغير أيضًا خشب الشجرة، فيصبح ناعمًا وإسفنجيًا بدلًا من أن يكون قاسيًا وصحيًا. من الأسهل والأرخص إزالة الخشب الناعم يدويًا، ولهذا السبب يختار بعض الأشخاص التعفن الطبيعي أو المتسارع كيميائيًا قبل إزالة الجذع. ومع ذلك، فإن عملية التعفن، خاصة إذا كنت تستخدم مسرعات كيميائية، يمكن أن تشكل خطورة على حديقتك – ومحفظتك – بكل أنواع الطرق. من المهم أن تفكر في حالتك المحددة وقدرتك على تحمل المخاطر قبل اتخاذ قرار بشأن إزالة الجذع.
لماذا قد ترغب في إزالة جذع شجرة قبل أن تتعفن
الروائح الغريبة والفطريات والمزيد من الآفات تبدو مزعجة بالفعل. إن التعرف على العواقب الأخرى طويلة المدى لترك جذع شجرة يتعفن في حديقتك سيوفر رؤية أفضل للمخاطر التي تنطوي عليها. عندما تتحلل الجذور الموجودة أسفل الجذع، تترهل التربة المحيطة بها وتكون أكثر عرضة للتآكل. يمكن أن تؤدي البقع الناعمة والأرض غير المستوية الناتجة إلى تعطيل نمو النباتات القريبة، والإضرار بالمناظر الطبيعية، وتصبح خطرًا على التعثر. يمكن أن تنتشر العدوى الميكروبية، الشائعة في الجذوع المتحللة، إلى التربة المحيطة. كما ذكرنا سابقًا، يمكن للآفات أيضًا أن تشكل مشكلة، ولكن ما هي المخلوقات التي يجب أن تقلق بشأنها؟ تجتذب الجذوع المتعفنة النمل الأبيض والنمل والخنافس وغيرها من الحشرات المحبة للخشب والتي يمكن أن تنتقل إلى الأشجار أو الهياكل القريبة، بما في ذلك منزلك. بمجرد حصولهم على مكان الإقامة، يمكن أن يكون الضرر الذي يسببونه شديدًا.
حتى إذا اتبعت الاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها حول منزلك وساحتك لمنع غزو النمل الأبيض، فقد تجد نفسك تدفع تكاليف مكافحة الآفات، أو علاج عدوى فطرية على مستوى الفناء، أو محاولة ملء البقع الغارقة في الأرض على مدى 3 إلى 10 سنوات التي تستغرقها معظم الأشجار لتتحلل. غالبًا ما يتكلف علاج النمل الأبيض ما بين 200 إلى 900 دولار، وتكلف مكافحة فطريات العشب عادةً ما بين 50 إلى 200 دولار للعلاج الأولي وحده. هذا يعني أنه إذا واجه جذعك المتعفن أي مشكلات، فسوف تدفع مقابل الإزالة المهنية، والتي تتراوح من حوالي 150 دولارًا إلى 300 دولارًا في المتوسط - بالنسبة للوظائف المعقدة، قد يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 600 دولار. بالإضافة إلى ذلك، ستظل بحاجة إلى التعامل مع المشكلات الطرفية بمجرد اختفاء الجذع.
لماذا قد تفكر في ترك جذع شجرة يتعفن في مكانه
أحد الأسباب الرئيسية للتفكير في السماح للجذع بالتعفن في مكانه هو أن إزالة الخشب اللين أسهل وبالتالي أرخص. إذا كانت شركة إزالة الأشجار المحلية الخاصة بك تتقاضى أجرًا بالساعة مقابل العمل، فيمكنها إزالة الأخشاب المتحللة بشكل أسرع، مما يوفر لك المال. إذا كنت تخطط لإزالة الجذع بنفسك، فإن إعطاء الطبيعة بعض الوقت لتفكيكه يجعل عملك أقل إرهاقًا بكثير.
يستغرق التعفن الطبيعي سنوات ويمنح المشاكل وقتًا كافيًا للظهور. يمكنك تسريع العملية باستخدام طرق غير جراحية تجعل إزالة جذع الشجرة أسهل. يمكنك وضع مواد غنية بالنيتروجين أو مسرعات تجارية (مثل حبيبات Bonide Stump-Out) على الجذع، أو حفر ثقوب فيه، أو إبقاء الجذع رطبًا ومغطى – كل الخيارات التي تزيد من معدلات التعفن. بيع منزلك قريبا؟ إن إخراج هذا الشيء القبيح من حديقتك الأصلية بسرعة يعد أمرًا جيدًا لقيمة العقار.
بشكل عام، إذا كانت لديك ميزانية صارمة، أو تريد تجنب تلف الممتلكات، أو تريد ببساطة إزالة جذع الشجرة من حديقتك بسرعة، فمن الأفضل إزالة الجذع قبل أن يتعفن. إذا كان جذع الشجرة يقع بعيدًا عن الهياكل وأسرة الحديقة وكنت موافقًا على ميزانية العلاج غير المحدودة، فيمكنك ترك الجذع في مكانه ليتعفن بشكل طبيعي. ستوفر بضع مئات من الدولارات وبضع ساعات من العمل البدني الشاق، على المدى القصير على الأقل.