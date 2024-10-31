هل يجب عليك استخدام العلاج بالأشعة فوق البنفسجية لقتل العفن القبيح في المنزل؟

نظرًا لأن ما يقرب من 50% من المنازل تحتوي على شكل من أشكال العفن، فمن المؤكد أنك ستضطر إلى محاربة هذا التهديد الزاحف في مرحلة أو أخرى. لحسن الحظ، ليس هناك نقص في الحلول اليدوية أو الاحترافية لمكافحة العفن، بدءًا من الخل إلى المبيضات والأشعة فوق البنفسجية. يعد UV-C، وهو طول موجي معين من الأشعة فوق البنفسجية، طريقة تحكم فعالة بشكل ملحوظ تعمل على تعطيل الحمض النووي للعفن وتمنع التكاثر. فهو لا يؤدي إلى تحلل العديد من المواد المنزلية الشائعة مثل الخل، كما أنه لا يضع مواد كيميائية خطرة في الهواء، وهي إحدى المشاكل الرئيسية في استخدام مواد التبييض. بعيدًا عن العفن، تقتل الأشعة فوق البنفسجية البكتيريا والميكروبات الخطيرة الأخرى بشكل فعال. في الواقع، تعتبر الأشعة فوق البنفسجية (UV-C) فعالة للغاية، لدرجة أن باحثين من كولومبيا وبريطانيا اكتشفوا مؤخرًا أن تركيبات الإضاءة فوق البنفسجية البعيدة يمكنها تعطيل ما يصل إلى 98٪ من الميكروبات البكتيرية والفيروسية المحمولة جواً في 5 دقائق فقط.

لكن UV-C لا يخلو من مشاكله. قد يؤدي ضوء الأشعة فوق البنفسجية إلى تحلل المواد البلاستيكية بمرور الوقت، كما أن الأشعة فوق البنفسجية الضارة ضارة بالبشر بقدر ضررها على الميكروبات التي تستهدفها، مما يعرض أي شخص يتعرض لها لتأثيرات تراكمية، بما في ذلك سرطان الجلد وإعتام عدسة العين. عند مكافحة العفن، تكون الأشعة فوق البنفسجية أيضًا فعالة فقط ضد أي شيء يمكن أن يلمع عليه. أي نمو مخفي عن الضوء في الزوايا والزوايا المظلمة يظل غير متأثر إلى حد كبير. عند وضع هذه الاعتبارات معًا، يكون ضوء الأشعة فوق البنفسجية مناسبًا فقط في حالات معينة، ومن المحتمل أنك ستحتاج إلى طرق علاج إضافية لإصلاح مشكلات العفن لديك.