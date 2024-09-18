هل يجب عليك تجنب تناول زيت جوز الهند إذا كان لديك نسبة عالية من الكوليسترول؟

يحظى زيت جوز الهند بشعبية كبيرة. فهو يُستخدم في كل شيء بدءًا من الكريم الموضعي لمكافحة الإكزيما وحتى منتج لإصلاح الشعر التالف. ولكن هل هو خيار دهني جيد للأشخاص الذين يريدون خفض نسبة الكوليسترول لديهم؟ إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من مستويات الكوليسترول المرتفعة للغاية وتستمتع بمذاق جوز الهند، فربما تريد معرفة ما إذا كان زيت جوز الهند ينتمي إلى قائمة طعامك أم لا.

إن القلق الرئيسي بشأن تناول زيت جوز الهند هو أنه يحتوي على الكثير من الدهون المشبعة. تشرح أنجيل لوك، أخصائية التغذية المسجلة، سبب كون ذلك مشكلة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول. تقول: “يتكون زيت جوز الهند من 92% من الدهون المشبعة، مما يرفع مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL أو مستويات الكوليسترول “الرديئة”)، “يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أن يهدفوا إلى الحفاظ على تناولهم للدهون المشبعة إلى أقل من 16 جرامًا يوميًا. وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند على 10 جرامات من الدهون المشبعة، مما يجعله خيارًا غير مثالي كزيت للطهي اليومي”.

توصي جمعية القلب الأمريكية الأشخاص الذين يرغبون في خفض مستويات الكوليسترول لديهم بتناول 11 إلى 13 جرامًا فقط من الدهون المشبعة يوميًا. وبالتالي، فإن ملعقة كبيرة واحدة من زيت جوز الهند قد تغطي كمية الدهون المشبعة التي يحتاجها الجسم يوميًا.