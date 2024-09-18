هل يجب عليك تجنب تناول زيت جوز الهند إذا كان لديك نسبة عالية من الكوليسترول؟

يحظى زيت جوز الهند بشعبية كبيرة. فهو يُستخدم في كل شيء بدءًا من الكريم الموضعي لمكافحة الإكزيما وحتى منتج لإصلاح الشعر التالف. ولكن هل هو خيار دهني جيد للأشخاص الذين يريدون خفض نسبة الكوليسترول لديهم؟ إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من مستويات الكوليسترول المرتفعة للغاية وتستمتع بمذاق جوز الهند، فربما تريد معرفة ما إذا كان زيت جوز الهند ينتمي إلى قائمة طعامك أم لا.
إن القلق الرئيسي بشأن تناول زيت جوز الهند هو أنه يحتوي على الكثير من الدهون المشبعة. تشرح أنجيل لوك، أخصائية التغذية المسجلة، سبب كون ذلك مشكلة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول. تقول: “يتكون زيت جوز الهند من 92% من الدهون المشبعة، مما يرفع مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL أو مستويات الكوليسترول “الرديئة”)، “يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أن يهدفوا إلى الحفاظ على تناولهم للدهون المشبعة إلى أقل من 16 جرامًا يوميًا. وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند على 10 جرامات من الدهون المشبعة، مما يجعله خيارًا غير مثالي كزيت للطهي اليومي”.
توصي جمعية القلب الأمريكية الأشخاص الذين يرغبون في خفض مستويات الكوليسترول لديهم بتناول 11 إلى 13 جرامًا فقط من الدهون المشبعة يوميًا. وبالتالي، فإن ملعقة كبيرة واحدة من زيت جوز الهند قد تغطي كمية الدهون المشبعة التي يحتاجها الجسم يوميًا.
نتائج غير متوقعة بشأن تأثيرات زيت جوز الهند في رفع الكوليسترول
انتظر! قبل التخلص من زيت جوز الهند، يجب أن تعلم أنه على الرغم من احتوائه على دهون مشبعة، إلا أنه قد يحتوي على بعض الخصائص المفيدة لخفض الكوليسترول.
كما لاحظت أنجل لوك، يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك. وتقول: “قد يرفع حمض اللوريك مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL أو مستويات الكوليسترول “الصحي”)، ومع ذلك، كانت الأبحاث حتى الآن محدودة ولم يتم تحديد جرعات موصى بها أثبتت أنها تعمل على تحسين صحة القلب”. ونتيجة لذلك، تنصح باستخدام زيت جوز الهند باعتدال، إن أمكن.
ومع ذلك، تُظهر الأبحاث المتاحة أن زيت جوز الهند قد يسبب آثارًا جانبية مرغوبة بشكل مدهش فيما يتعلق بمستويات الكوليسترول. على سبيل المثال، أشارت مراجعة نُشرت عام 2020 في مجلة Circulation إلى أنه على الرغم من أن استهلاك زيت جوز الهند يرفع مستوى الكوليسترول الضار، إلا أنه يرفع أيضًا مستوى الكوليسترول عالي الكثافة (HDL أو النسخة “الجيدة”). لذلك، قد يكون لدى مؤيدي استخدام زيت جوز الهند – حتى بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول – بعض الأدلة العلمية لصالحهم.
زيت جوز الهند له تأثيره الخاص في بعض التجارب
هذه ليست الحالة الوحيدة التي أظهر فيها زيت جوز الهند نتائج واعدة عند البحث عنه كمكون لخفض الكوليسترول. فقد بحثت دراسة أجريت عام 2019 ونُشرت في مجلة Clinical Nutrition في فعالية زيت جوز الهند مقارنة بزيت الفول السوداني. وكانت النتيجة: لا يبدو أن زيت جوز الهند له تأثير سلبي على القلب والأوعية الدموية عند تناوله من قبل الرجال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.
في دراسة أجريت عام 2017 ونشرت في مجلة الطب التكميلي والبديل القائم على الأدلة، شهد المشاركون الذين تناولوا كمية محددة من زيت جوز الهند لمدة ثمانية أسابيع ارتفاعًا في نسبة الكوليسترول الحميد لديهم. ومع ذلك، ظل الكوليسترول الضار لديهم عند نفس المستوى تقريبًا. وأسفرت دراسة أخرى أجريت عام 2018 في مجلة BMJ Open عن نتائج مماثلة. تناول المشاركون زيت جوز الهند أو الزبدة أو زيت الزيتون. ومن المثير للاهتمام أن أولئك الذين تناولوا زيت جوز الهند شهدوا ارتفاع مستويات الكوليسترول الحميد لديهم أكثر من أولئك الذين تناولوا الزبدة أو زيت الزيتون. وعلاوة على ذلك، بدا أن الزبدة ترفع نسبة الكوليسترول الضار أكثر من زيت جوز الهند أو الزبدة.
زيت جوز الهند كعلاج وليس عنصرًا أساسيًا
مرة أخرى، ما إذا كانت التجارب والدراسات المدعومة علميًا والمؤيدة لزيت جوز الهند ستصمد تحت التدقيق والتجريب المتزايدين أم لا، لا يزال يتعين علينا أن نرى. ومع ذلك، قد تجعلك هذه التجارب والدراسات ترغب في التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول تجربة زيت جوز الهند في ظل ظروف محددة وخاضعة للرقابة.
هل أنت غير متأكد من كيفية البدء في استهلاك زيت جوز الهند بطريقة مسؤولة ومحدودة؟ تقدم أنجيل لوك الإجابات. “إذا تم استخدام زيت جوز الهند، فمن الأفضل استهلاكه باعتدال، في الوصفات التي تستخدم ربما فقط في المناسبات الخاصة”، كما تنصح. “فكر في رش كمية صغيرة فوق طبق يعتمد على الكاري لتوفير رائحة استوائية مذهلة. أيضًا، قد يؤدي إضافة لمسة من زيت جوز الهند إلى الحلويات المخبوزة إلى تحسين الأطباق التي تحتوي على نكهات الشوكولاتة أو الحمضيات”.
ولكن كن حذرًا حتى لا تنجرف وراء مقولة “لا بأس من تناول زيت جوز الهند” دون النظر في كل الحقائق، وخاصة إذا كنت قلقًا بشأن الكوليسترول. نعم، تشير بعض الدراسات إلى أن زيت جوز الهند قد لا يكون سيئًا مثل الدهون المشبعة الأخرى بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول. ومع ذلك، تميل هذه الدراسات إلى تضمين أعداد متواضعة نسبيًا من المشاركين. حتى يتم إجراء تجارب أكبر، قد يكون من الأفضل لك (وجهازك القلبي الوعائي) عدم الإفراط في تناول زيت جوز الهند أو التحول إلى زيت جوز الهند كمصدر أساسي للدهون في مطبخك.