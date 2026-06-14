هل يجب عليك تخزين الجيتار في علبة أم على حامل؟

وقت الاختبار: هل يصبح الكتاب غبارًا عندما تتركه على الرف؟ هل يصبح الجلد جلديًا ويتلف في النهاية إذا كنت تجلس في الشمس طوال الوقت؟ هل الحرارة والرطوبة تجعل الخشب ينتفخ وتلتصق الأبواب؟ حتى لو كانت الإجابة على سؤال واحد فقط من هذه الأسئلة “نعم”، فإن مهمتك واضحة: قم بتخزين جيتارك في حالة عدم العزف عليه. لا تتركها على الموقف.
القيثارات هي أشياء هشة، بغض النظر عن مقدار الجهد الذي بذله أمثال بيت تاونسند وكورت كوبين لنهب آلاتهم على المسرح وتقسيمها. كانت القيثارات الخاصة بهم عبارة عن كهربائيات صلبة الجسم، على الرغم من أنها ليست صوتيات مجوفة أكثر دقة. وإلى جانب ذلك، نحن نتحدث عن البلى مع مرور الوقت – التحلل البطيء الذي يأكل كل شيء. إن ترك الجيتار على حامل وعدم تخزينه في علبة يعني تعريضه لجميع العوامل التي ذكرناها أعلاه، وعلى رأسها الحرارة والضوء والرطوبة والغبار.
إذا كنت تهتم على الإطلاق بالموسيقى، وآلتك الموسيقية، والمال الذي دفعته مقابلها، وأي شيء آخر إلى جانب التعامل مع جيتارك مثل قطعة محادثة في الزاوية من المفترض أن تجعلك تبدو رائعًا بدلاً من خدمة حبك للفن، فلن تقوم فقط بإدراج جيتارك في حالة عدم استخدامه، بل ستخضع لجميع عمليات الصيانة اللازمة لإطالة عمره. بهذه الطريقة، يمكن أن يستمر حتى الجهاز الصوتي الرخيص الذي يتم تشغيله كثيرًا لمدة تصل إلى 10 سنوات، ويمكن أن يستمر الجهاز الصوتي الجيد الصنع لعدة قرون.
العناية المناسبة بالجيتار الخاص بك
الحالات ليست فقط أفضل طريقة للحفاظ على الجيتار، ولكنها الطريقة الوحيدة. لا يمكن للضوء والحرارة والرطوبة أن تشوه وتتشقق وتلحق الضرر بالجسم ولوحة الفريتس وغراب الرأس وما إلى ذلك فحسب، ولكنها قاتلة جدًا (وصعبة/مكلفة الإصلاح) لدرجة أنه يتعين عليك الحذر منها عندما يكون جيتارك في علبة. يجب أن تكون الرطوبة في منتصف الخط، لا في الغابات المطيرة ولا في الصحراء (45% إلى 55%، في الواقع)، ودرجة الحرارة حوالي منتصف السبعينيات فهرنهايت.
ثم هناك الصيانة المناسبة. وهذا يعني تفكيك الأوتار الخاصة بك إذا كنت لن تعزف عليها، مما يؤدي إلى تحرير ما يقرب من 180 رطلاً من التوتر المستمر على الرقبة. وهذا يعني مسح الجيتار بقطعة قماش مخصصة للجيتار فقط ومنتجات تنظيف مخصصة للجيتار فقط للتخلص من مدمر كبير آخر للخشب: زيت الجلد. ويعني ذلك تغيير الأوتار بانتظام، لأنها تمتص أيضًا الكثير من الأوساخ والزيوت أيضًا. افعل كل هذا، وقد لا يدوم جيتارك بقدر جيتارات القرنين السابع عشر والثامن عشر المخزنة في ظروف مثالية في متحف الفنون الجميلة في بوسطن، لكنه قد يظل يعيش بعدك. حتى القيثارات الرخيصة تستحق صنع موسيقى جميلة، مثل غيتار إلفيس الأول في طفولته بقيمة 6.95 دولار والذي غيّر الموسيقى إلى الأبد.
أيضًا، يمكن أن تحدث حوادث إذا كان جيتارك على حامل. هل سمعت من قبل عن الحيوانات الأليفة والأطفال؟ الحيوانات الأليفة ذات الشعر والقشرة والأطفال ذوي الأيدي الدهنية؟ يمين. لذا، اترك المدرجات للموسيقيين الذين يقومون بالتدريب أو في الاستوديو والذين يحتاجون إلى ترك آلاتهم جانبًا للحظة لتناول مشروب، أو الذهاب إلى الحمام، أو اختيار أنوفهم، وما إلى ذلك. دعونا نأمل فقط أن يمسحوا جيتاراتهم الثمينة أيضًا.