هل يجب عليك تخزين الجيتار في علبة أم على حامل؟

وقت الاختبار: هل يصبح الكتاب غبارًا عندما تتركه على الرف؟ هل يصبح الجلد جلديًا ويتلف في النهاية إذا كنت تجلس في الشمس طوال الوقت؟ هل الحرارة والرطوبة تجعل الخشب ينتفخ وتلتصق الأبواب؟ حتى لو كانت الإجابة على سؤال واحد فقط من هذه الأسئلة “نعم”، فإن مهمتك واضحة: قم بتخزين جيتارك في حالة عدم العزف عليه. لا تتركها على الموقف.

القيثارات هي أشياء هشة، بغض النظر عن مقدار الجهد الذي بذله أمثال بيت تاونسند وكورت كوبين لنهب آلاتهم على المسرح وتقسيمها. كانت القيثارات الخاصة بهم عبارة عن كهربائيات صلبة الجسم، على الرغم من أنها ليست صوتيات مجوفة أكثر دقة. وإلى جانب ذلك، نحن نتحدث عن البلى مع مرور الوقت – التحلل البطيء الذي يأكل كل شيء. إن ترك الجيتار على حامل وعدم تخزينه في علبة يعني تعريضه لجميع العوامل التي ذكرناها أعلاه، وعلى رأسها الحرارة والضوء والرطوبة والغبار.

إذا كنت تهتم على الإطلاق بالموسيقى، وآلتك الموسيقية، والمال الذي دفعته مقابلها، وأي شيء آخر إلى جانب التعامل مع جيتارك مثل قطعة محادثة في الزاوية من المفترض أن تجعلك تبدو رائعًا بدلاً من خدمة حبك للفن، فلن تقوم فقط بإدراج جيتارك في حالة عدم استخدامه، بل ستخضع لجميع عمليات الصيانة اللازمة لإطالة عمره. بهذه الطريقة، يمكن أن يستمر حتى الجهاز الصوتي الرخيص الذي يتم تشغيله كثيرًا لمدة تصل إلى 10 سنوات، ويمكن أن يستمر الجهاز الصوتي الجيد الصنع لعدة قرون.