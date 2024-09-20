هل يجب عليك فتح نوافذ سيارتك للشرطة أثناء توقف حركة المرور؟ الأمر معقد

تُجرى ملايين عمليات إيقاف حركة المرور في جميع أنحاء الولايات المتحدة كل عام، ولا تتحول معظمها إلى عناوين رئيسية، ولكن عندما يحدث ذلك، فإنها تنطوي عادةً على شخص من ذوي البشرة الملونة وضابط قانون متهم بإساءة استخدام سلطته. نشأت قضية أخرى مثيرة للجدل في 8 سبتمبر 2004، عندما تم إيقاف لاعب ميامي دولفينز تايريك هيل بسبب السرعة أثناء توجهه إلى ملعب هارد روك للعب ضد جاكسونفيل جاغوارز. تم الكشف عن المشاجرة بعد أن أخرجه ضباط شرطة ميامي ديد من سيارته قبل إجباره على النزول على الأرض وتقييده بالأصفاد.

لحسن الحظ، تحسنت الأمور بعد فترة من الوقت، وسجل هدفًا من مسافة 80 ياردة ضد فريق جاغوارز في ذلك اليوم، لكن الحادث ألقى الضوء على قضية مألوفة للغاية الآن وهي إيقاف الشرطة للأشخاص السود وتصاعد الأمور. في حالة هيل، يظهر مقطع فيديو لكاميرا مثبتة على جسد الشرطة نُشر على X (تويتر سابقًا) أن المشاجرة بين هيل والشرطة نشأت عن رفض هيل خفض نافذته بعد التفاعل الأولي مع الشرطة.

تحدث جرونج مع المحامي تراي جوبر، الشريك الإداري في شركة المحاماة لي جوبر آند رينا ومقرها أوستن بولاية تكساس، لمعرفة المزيد عن القانون المتعلق بإبقاء نافذتك مفتوحة أثناء توقف حركة المرور. ووفقًا لجوبر، “بشكل عام، أثناء توقف حركة المرور، يُطلب من السائقين فتح نوافذهم بما يكفي لتسهيل التواصل الواضح مع ضابط الشرطة. وهذا ضروري لكلا الطرفين لتبادل المعلومات والوثائق بأمان وفعالية. ومع ذلك، لا توجد قاعدة عالمية تلزم بفتح النافذة بالكامل”.