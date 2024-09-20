هل يجب عليك فتح نوافذ سيارتك للشرطة أثناء توقف حركة المرور؟ الأمر معقد

تُجرى ملايين عمليات إيقاف حركة المرور في جميع أنحاء الولايات المتحدة كل عام، ولا تتحول معظمها إلى عناوين رئيسية، ولكن عندما يحدث ذلك، فإنها تنطوي عادةً على شخص من ذوي البشرة الملونة وضابط قانون متهم بإساءة استخدام سلطته. نشأت قضية أخرى مثيرة للجدل في 8 سبتمبر 2004، عندما تم إيقاف لاعب ميامي دولفينز تايريك هيل بسبب السرعة أثناء توجهه إلى ملعب هارد روك للعب ضد جاكسونفيل جاغوارز. تم الكشف عن المشاجرة بعد أن أخرجه ضباط شرطة ميامي ديد من سيارته قبل إجباره على النزول على الأرض وتقييده بالأصفاد.
لحسن الحظ، تحسنت الأمور بعد فترة من الوقت، وسجل هدفًا من مسافة 80 ياردة ضد فريق جاغوارز في ذلك اليوم، لكن الحادث ألقى الضوء على قضية مألوفة للغاية الآن وهي إيقاف الشرطة للأشخاص السود وتصاعد الأمور. في حالة هيل، يظهر مقطع فيديو لكاميرا مثبتة على جسد الشرطة نُشر على X (تويتر سابقًا) أن المشاجرة بين هيل والشرطة نشأت عن رفض هيل خفض نافذته بعد التفاعل الأولي مع الشرطة.
تحدث جرونج مع المحامي تراي جوبر، الشريك الإداري في شركة المحاماة لي جوبر آند رينا ومقرها أوستن بولاية تكساس، لمعرفة المزيد عن القانون المتعلق بإبقاء نافذتك مفتوحة أثناء توقف حركة المرور. ووفقًا لجوبر، “بشكل عام، أثناء توقف حركة المرور، يُطلب من السائقين فتح نوافذهم بما يكفي لتسهيل التواصل الواضح مع ضابط الشرطة. وهذا ضروري لكلا الطرفين لتبادل المعلومات والوثائق بأمان وفعالية. ومع ذلك، لا توجد قاعدة عالمية تلزم بفتح النافذة بالكامل”.
القوانين المتعلقة بإبقاء النافذة مفتوحة غير واضحة
ومع ذلك، فإن القواعد سوف تختلف قليلاً حسب المكان الذي يتم إيقافك فيه. قال تراي جوبر: “تختلف الولايات والمناطق فيما يتعلق بما تتطلبه عندما يتعلق الأمر بالنوافذ وإيقاف حركة المرور”. تم إيقاف تايريك هيل في فلوريدا حيث يتطلب القانون من الناس فتح نوافذ سياراتهم أثناء إيقاف حركة المرور. ومع ذلك، فإن ما إذا كان عليك إبقاء نافذتك مفتوحة طوال المدة أم لا أمر غامض بعض الشيء.
في مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا مثبتة على جسد الشرطة، يخفض هيل في البداية نافذة سيارته للضابط ويسلمه ما يُفترض أنه رخصة القيادة وتسجيل السيارة. يقول الضابط، “لماذا لا تضع حزام الأمان؟” يرد هيل، “لا تطرق على نافذتي بهذه الطريقة”. يستمر الاثنان في تبادل الحديث بهدوء كافٍ، ولكن في النهاية، يقول هيل، “افعل ما يجب عليك فعله”، ويرفع نافذته مرة أخرى. ثم يطرق الضابط النافذة عدة مرات ويطلب من هيل إبقاء نافذته مفتوحة، ومن هناك، تتصاعد الأمور بسرعة. لكن من المعقول أن هيل لم يعتقد أنه كان يفعل أي شيء خاطئ لأنه أعطى الضابط بالفعل مستنداته القانونية.
وقال جوبر “بمجرد تبادل الوثائق اللازمة، لن يكون هناك متطلب قانوني لإبقاء النافذة مفتوحة بالكامل. ويمكن لسائقي السيارات رفع النافذة جزئيًا من أجل الراحة الشخصية مع ضمان استمرارهم في الامتثال لتعليمات الضابط والحفاظ على التواصل الواضح”.
ومع ذلك، أشار جوبر إلى أنه إذا كانت هناك صبغة داكنة على النوافذ، فإن الضابط سيرغب في إغلاق النوافذ “لضمان الرؤية والسلامة أثناء التفاعل”. وإذا كان الوقت ليلاً، فمن المرجح أن يتوقع الضابط أن تظل النوافذ مفتوحة لأسباب مماثلة.
لون داكن ونافذة ملفوفة بالكامل
ورغم أن الحادث وقع في صباح مشمس، إلا أن لون زجاج السيارة كان داكنا بعض الشيء، وكان مغلقا بالكامل وليس جزئيا. ولم يقم تايريك هيل بخفض زجاج نافذته على الفور عندما أمره الضابط بذلك. ومرت بضع ثوان وكرر الضابط الأمر، مضيفا أنه إذا لم يمتثل فسوف “يخرجه” من السيارة. وبعد لحظات قال: “في الواقع اخرج من السيارة الآن”.
مرة أخرى، كان هيل بطيئًا في الامتثال لأمر ضابطين يطلبان منه مرارًا وتكرارًا الخروج قبل أن يفتحا الباب ويسحباه جسديًا للخارج، مما أجبره على السقوط على الأرض. كان هيل على الهاتف مع مدير أمن فريق دولفينز في ذلك الوقت، درو بروكس، وأخبره أنه “سيتم القبض عليه”. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، قال هيل إن السبب وراء رفعه للنافذة في المقام الأول كان الاتصال ببروكس.
وقال تراي جوبر إن هيل والضابط الذي ألقى القبض على الرجل تعاملا مع الأمر بشكل سيئ. وأضاف: “بعد مشاهدة لقطات فيديو لإيقاف حركة المرور في تايريك هيل، يبدو أن كلا الطرفين مذنبان في التصعيد. لقد أظهر السيد هيل موقفًا عدائيًا، وتصاعدت الأمور. فشل ضابط الشرطة في تهدئة الأمور وشارك بدلاً من ذلك في تفاقم الأمر. في النهاية، كان للسيد هيل الحق في تأكيد حقوقه، ولكن في بعض الأحيان لمجرد أننا قادرون على ذلك، لا يعني أنه يجب علينا ذلك. لقد صعد الضابط الأمر دون داعٍ وبدون سبب وجيه. وتثبت كلمات الضابط نفسه أنه كان يستخدم القوة ضد السيد هيل لتعليمه درسًا، وليس من منطلق الاهتمام بسلامة الضابط. يمكن للجميع أن يتعلموا من هذه الحادثة”.