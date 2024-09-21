هل يجعل ملحق العجلة الفيروسية استخدام أداة قص الحشائش أسهل؟ إليك ما نعرفه

يعرف أي شخص واجه مشكلة في العشب مدى صعوبة استخدام أداة قص الأعشاب الضارة. فمع نمو العشب والأعشاب الضارة الجامحة، فإنها توفر مقاومة أكبر أثناء محاولتك تثبيت أداتك. وإذا كان لديك حديقة كبيرة، فقد تلاحظ أن ذراعيك وظهرك يبدأان في الشعور بالألم بعد فترة. ورغم أنه من الجيد ألا تضطر أبدًا إلى السيطرة على حديقتك المليئة بالأعشاب الضارة، إلا أن الحياة أحيانًا تعترض طريقك وتخرج حديقتك عن السيطرة. في مثل هذه الحالات، هل يمكن أن يؤدي إضافة مجموعة من العجلات إلى أداة قص الأعشاب الضارة إلى تسهيل مهمتك؟
يعرض حساب TikTok @trimoweruk، “العلامة التجارية الجديدة الرائدة لمنتجات العناية بالحدائق المبتكرة”، أحد الاختراعات: فهو يمنح مجموعة من العجلات لقاطع الحشائش أو أداة قص الأعشاب التي تعمل بالبطارية. وتُظهر مقاطع الفيديو الخاصة بهم الملحق وهو يدفع المقلم بسلاسة عبر العشب الطويل بسهولة. ويذكر العملاء الذين استخدموا منتجهم أنه كان من السهل تثبيته ويجعل قص العشب أسهل. وفي حين أن TriMowerUK ليست مقرها في أمريكا، ولا تقدم خدمة الشحن الدولي، فهناك الكثير من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي ابتكرت منتجات مماثلة، ولكن هل تسهل هذه المنتجات بالفعل تجربة قص العشب بشكل أفضل؟
عجلات التشذيب الأكثر مبيعًا – ما هو أدائها؟
في حين يبدو أن تثبيت مجموعة من العجلات على أداة قص الحشائش الثقيلة الخاصة بك سيكون طريقة سهلة لتبسيط عملك، إلا أن الحقيقة أقل وضوحًا بعض الشيء. أحد ملحقات عجلات القص الأكثر مبيعًا على أمازون هو ملحق عجلة الدعم JOOPSAM بحوالي 36 دولارًا. يتميز بعجلات مقاس 6 بوصات مع مشبك مقبض يسمح لك بربط أي أداة قص حشائش تملكها، ومن الناحية النظرية، دفع الأداة من الخلف. يتم الإعلان عنها كوسيلة لتسهيل تقليم العشب الطويل والأعشاب الضارة، وتقليل الانزعاج الجسدي من المهمة المرهقة في كثير من الأحيان. ومع ذلك، فإن العديد من العملاء لديهم تجربة مختلفة.
لقد حظي ملحق JOOPSAM بمراجعات متباينة للغاية، حيث لم يقدم سوى 41% من العملاء رضاهم بخمس نجوم. ويبدو أن تصميم المنتج يمثل اتجاهًا شائعًا في استياء المشترين؛ فعلى عكس ملحق TriMowerUK، الذي تتقارب عجلاته بدرجة كافية لتغيير الاتجاهات بسهولة ويحتوي على مشبك بسيط، فإن مراجعات منتج JOOPSAM تذكر أن المشبك يخدش عمود أداة قص الأعشاب. كما لاحظ المراجعون عدم القدرة على ضبط الارتفاع بسرعة.
بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن العجلات متباعدة جدًا، لا يمكن تحريك مقص الحشائش بسهولة من جانب إلى آخر إذا كنت بحاجة إلى تغيير الاتجاهات أو الدوران أثناء استخدام أداة قص الأعشاب لحواف الحديقة في حديقتك. تقول إحدى المراجعات، “بفضل العجلات الثابتة، لا يزال يتعين عليك رفعها وتحريكها جانبيًا عندما تريد قص حافة العشب”. لسوء الحظ، لدى منافسي JOOPSAM مراجعات مماثلة، مما يجعل فكرة هذا المنتج – في الوقت الحالي على الأقل – تبدو أفضل من الناحية النظرية منها في الواقع.