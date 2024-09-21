هل يجعل ملحق العجلة الفيروسية استخدام أداة قص الحشائش أسهل؟ إليك ما نعرفه

في حين يبدو أن تثبيت مجموعة من العجلات على أداة قص الحشائش الثقيلة الخاصة بك سيكون طريقة سهلة لتبسيط عملك، إلا أن الحقيقة أقل وضوحًا بعض الشيء. أحد ملحقات عجلات القص الأكثر مبيعًا على أمازون هو ملحق عجلة الدعم JOOPSAM بحوالي 36 دولارًا. يتميز بعجلات مقاس 6 بوصات مع مشبك مقبض يسمح لك بربط أي أداة قص حشائش تملكها، ومن الناحية النظرية، دفع الأداة من الخلف. يتم الإعلان عنها كوسيلة لتسهيل تقليم العشب الطويل والأعشاب الضارة، وتقليل الانزعاج الجسدي من المهمة المرهقة في كثير من الأحيان. ومع ذلك، فإن العديد من العملاء لديهم تجربة مختلفة.

لقد حظي ملحق JOOPSAM بمراجعات متباينة للغاية، حيث لم يقدم سوى 41% من العملاء رضاهم بخمس نجوم. ويبدو أن تصميم المنتج يمثل اتجاهًا شائعًا في استياء المشترين؛ فعلى عكس ملحق TriMowerUK، الذي تتقارب عجلاته بدرجة كافية لتغيير الاتجاهات بسهولة ويحتوي على مشبك بسيط، فإن مراجعات منتج JOOPSAM تذكر أن المشبك يخدش عمود أداة قص الأعشاب. كما لاحظ المراجعون عدم القدرة على ضبط الارتفاع بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن العجلات متباعدة جدًا، لا يمكن تحريك مقص الحشائش بسهولة من جانب إلى آخر إذا كنت بحاجة إلى تغيير الاتجاهات أو الدوران أثناء استخدام أداة قص الأعشاب لحواف الحديقة في حديقتك. تقول إحدى المراجعات، “بفضل العجلات الثابتة، لا يزال يتعين عليك رفعها وتحريكها جانبيًا عندما تريد قص حافة العشب”. لسوء الحظ، لدى منافسي JOOPSAM مراجعات مماثلة، مما يجعل فكرة هذا المنتج – في الوقت الحالي على الأقل – تبدو أفضل من الناحية النظرية منها في الواقع.