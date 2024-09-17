هل يخفض هذا الزيت غير المقدر قيمته الكوليسترول المرتفع وضغط الدم في نفس الوقت؟ إليك ما نعرفه

يفضل بعض الأشخاص اللجوء إلى العلاجات المثلية أولاً بدلاً من الاعتماد على المستحضرات الصيدلانية لعلاج مشاكلهم الصحية. ومع ذلك، فإن المنتجات الطبيعية تنتهي أحيانًا إلى كونها مجرد دعاية أكثر من كونها مساعدة. ولهذا السبب من المهم التحقق من مثل هذه الادعاءات.

في الآونة الأخيرة، اكتسب زيت حبة البركة سمعة طيبة لقدرته على خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم في نفس الوقت. يأتي زيت حبة البركة من البذور الداكنة لشجيرة تُعرف باسم حبة البركة السوداء (المعروفة أيضًا باسم حبة البركة السوداء) والتي تنمو في أجزاء من آسيا وأفريقيا وأوروبا. بمجرد عزل الزيت من البذور، يمكن استخدامه طبيًا كعامل موضعي أو منتج يتم تناوله عن طريق الفم.

يُقال إن أحد أكثر المكونات نشاطًا في زيت حبة البركة، وهو الثيموكوينون، يساعد في تحسين الاستجابات القلبية الوعائية عند تناوله. وعلى وجه التحديد، يُقال إن الثيموكوينون يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية. هذه الخصائص المزعومة هي التي تمنح زيت حبة البركة القائم على الثيموكوينون قدرته على ترويض ارتفاع ضغط الدم وخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة.

ولكن هل يفي زيت الحبة السوداء بوعوده؟ يبدو أن المستثمرين يعتقدون ذلك، إذا كان البيان الصحفي لشركة Spherical Insights بمثابة إشارة. ومن المتوقع أن يزيد حجم سوق زيت الحبة السوداء العالمي إلى أكثر من الضعف – 41.56 مليار دولار – بين عامي 2023 و2033. وعلاوة على ذلك، يبدو أن بعض الأبحاث تشير إلى أن الزيت قد يكون علاجًا محتملًا لأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن لا يتفق جميع الخبراء على أن زيت الحبة السوداء مفيد بالتأكيد.