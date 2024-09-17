هل يخفض هذا الزيت غير المقدر قيمته الكوليسترول المرتفع وضغط الدم في نفس الوقت؟ إليك ما نعرفه

يفضل بعض الأشخاص اللجوء إلى العلاجات المثلية أولاً بدلاً من الاعتماد على المستحضرات الصيدلانية لعلاج مشاكلهم الصحية. ومع ذلك، فإن المنتجات الطبيعية تنتهي أحيانًا إلى كونها مجرد دعاية أكثر من كونها مساعدة. ولهذا السبب من المهم التحقق من مثل هذه الادعاءات.
في الآونة الأخيرة، اكتسب زيت حبة البركة سمعة طيبة لقدرته على خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم في نفس الوقت. يأتي زيت حبة البركة من البذور الداكنة لشجيرة تُعرف باسم حبة البركة السوداء (المعروفة أيضًا باسم حبة البركة السوداء) والتي تنمو في أجزاء من آسيا وأفريقيا وأوروبا. بمجرد عزل الزيت من البذور، يمكن استخدامه طبيًا كعامل موضعي أو منتج يتم تناوله عن طريق الفم.
يُقال إن أحد أكثر المكونات نشاطًا في زيت حبة البركة، وهو الثيموكوينون، يساعد في تحسين الاستجابات القلبية الوعائية عند تناوله. وعلى وجه التحديد، يُقال إن الثيموكوينون يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية. هذه الخصائص المزعومة هي التي تمنح زيت حبة البركة القائم على الثيموكوينون قدرته على ترويض ارتفاع ضغط الدم وخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة.
ولكن هل يفي زيت الحبة السوداء بوعوده؟ يبدو أن المستثمرين يعتقدون ذلك، إذا كان البيان الصحفي لشركة Spherical Insights بمثابة إشارة. ومن المتوقع أن يزيد حجم سوق زيت الحبة السوداء العالمي إلى أكثر من الضعف – 41.56 مليار دولار – بين عامي 2023 و2033. وعلاوة على ذلك، يبدو أن بعض الأبحاث تشير إلى أن الزيت قد يكون علاجًا محتملًا لأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن لا يتفق جميع الخبراء على أن زيت الحبة السوداء مفيد بالتأكيد.
تشير الدراسات إلى إمكانيات زيت الحبة السوداء
لاحظ مؤلفو مراجعة عام 2021 في Nutrients أن هناك أدلة متزايدة على الإمكانات العلاجية والوقائية لزيت حبة البركة. يبدو أن تجربة سريرية أجريت عام 2022 في Toxicology Reports تدعم هذا. أثناء التجربة، تناول المشاركون إما زيت حبة البركة أو دواءً وهميًا لمدة 90 يومًا. وشهد أولئك الذين تناولوا زيت حبة البركة انخفاضًا كبيرًا في مستويات الكوليسترول لديهم. استكشفت تجربة أخرى عام 2021، نُشرت في Phytotherapy Research، تناول زيت حبة البركة وزيت بذور عباد الشمس على الأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم. في نهاية ثمانية أسابيع، انخفض متوسط ضغط الدم وأعداد الكوليسترول لدى المشاركين، جنبًا إلى جنب مع زيادة البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، أو الكوليسترول “الجيد”.
يبدو أن زيت حبة البركة علاج معقول محتمل للأشخاص الذين يكافحون للحفاظ على مستويات ضغط الدم والكوليسترول ضمن النطاقات الطبيعية. ومع ذلك، تقول أخصائية التغذية المسجلة أنجيل لوك إن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات قبل أن نتمكن من تأكيد الفوائد الصحية الملموسة لزيت حبة البركة بشكل معقول. وتوضح: “لسوء الحظ، لا توجد أبحاث كافية أجريت في هذه المرحلة تساعد في شرح كيف ولماذا قد يكون زيت حبة البركة مفيدًا للصحة”. “وبينما أجريت بعض الدراسات الصغيرة التي أظهرت تحسنًا في الكوليسترول وضغط الدم، فإن النتائج ليست قابلة للتعميم على الجمهور حتى الآن، حيث يمكن تقديم توصيات بجرعات محددة للاستهلاك”.
توخي الحذر عند استخدام زيت الحبة السوداء
لا تمانع أنجيل لوك من تجربة زيت الحبة السوداء، وخاصة أولئك الذين يرغبون في تجربته كمكون غذائي عرضي. ومع ذلك، تحذر من أن بعض الأشخاص أبلغوا عن انتفاخ البطن والشعور بالحرقان بعد تناول زيت الحبة السوداء.
“يمكن استخدام زيت حبة البركة في الطهي”، كما تقول خبيرة التغذية، مضيفة أنه ربما لا يكون من الجيد استخدامه في الطهي اليومي. “إن نكهة زيت حبة البركة مريرة قليلاً وحارة، وقد يكون من الأفضل الاحتفاظ بها للوصفات ذات النكهات القوية الأخرى. لأغراض الطهي اليومي، من المرجح أن يسمح الزيت ذو النكهة الأكثر حيادية لنكهات المكونات الأخرى بالتألق، وهناك خطر أقل في التسبب عن طريق الخطأ في مشاكل هضمية غير مرغوب فيها للجميع حول طاولة الطعام”.
بعبارة أخرى، تحدث مع أخصائي رعاية صحية قبل جعل زيت حبة البركة السوداء جزءًا منتظمًا من نظامك الغذائي، وأخذ في الاعتبار احتياجات وتفضيلات الأشخاص الذين سيستهلكون ما تطبخه قبل استخدام زيت حبة البركة السوداء كمكون.