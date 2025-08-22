هل يساعد إضافة الملح إلى مرحاضك بين عشية وضحاها على تقليل الروائح؟

العملية نفسها واضحة إلى حد ما. ما عليك سوى صب نصف كوب من الملح – ملح طاولة عادي جيد ، ولكن لقليل من طاقة التنظيف الإضافية ، استخدم الملح الخشن – في وعاء المرحاض قبل الذهاب إلى السرير. دعه يجلس بين عشية وضحاها (أو 6 ساعات على الأقل). في صباح اليوم التالي ، استخدم فرشاة المرحاض لإعطاء الوعاء فركًا خفيفًا ، ثم قم بالتدفق تمامًا. للحصول على رائحة جديدة بدون معطرات الهواء الكيميائية ، أضف بضع قطرات من الزيوت الأساسية مع الملح في الليل.

كم مرة يجب أن تكمل هذه المهمة؟ هذا هو المكان الذي تبدأ فيه آراء الخبراء. يقول البعض مرة واحدة في الأسبوع ، بينما يقول آخرون أنه يمكنك القيام بذلك ليلا. لماذا الفرق؟ من المحتمل أن يعود ذلك إلى إمكانات الملح لتآكل المعادن في السباكة بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يخلق الملح مشكلات ليس فقط في مرحاضك ، ولكن نظام السباكة بالكامل.

في حين تبين أن الملح يقلل من روائح الحمام هذه ، فإننا نقترح استخدامه في الاعتدال. قد يكون من المفيد تباعد العملية مرة واحدة في الأسبوع (ربما بعد نظافة الحمام الأسبوعي) أو حتى حسب الحاجة عندما تزحف الروائح. إذا لم تستسلم الرائحة ، ففكر في تنظيف مناشف الحمام الخاصة بك – فهي غالبًا ما تكون الجاني غير المتوقع لرائحة الحمام.