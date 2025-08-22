هل يساعد إضافة الملح إلى مرحاضك بين عشية وضحاها على تقليل الروائح؟

لا يوجد شيء أسوأ من فتح باب الحمام والمشي في جدار من الرائحة السيئة. لقد جربت كل شيء – الدعك ، والمنظفات الكيميائية ، ومزيد من المعطرات من الهواء أكثر مما ترغب في الاعتراف به – لكن المرحاض لا يزال ينبعث منه رائحة سيئة. من حسن حظي ، فإن الشائعات تقول أن هناك علاجًا DIY سيترك حمامك رائحة طازجة كما يمكن أن يكون بين عشية وضحاها وهو موجود بالفعل في مطبخك: الملح.
يعد الملح ، المعروف أيضًا باسم كلوريد الصوديوم ، هو الأكثر شعبية بالنسبة للتوابل ، لكن هذا المعدن الأبيض المتواضع يمكن أن يتعارض مع البكتيريا المسببة للروح ، وذلك بفضل قدراتها المضادة للبكتيريا. وكونه متاحًا بسهولة ، غير سام ، وغير مكلف نسبيًا ، فإنه يجعل الحل الأمثل لتقليل روائح المرحاض. ولكن هل يصب الملح في وعاء المرحاض وتركه بين عشية وضحاها حقًا على روائح الحمام؟ يقول الخبراء نعم ، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار قبل أن تفرغ حاوية الملح في المرحاض في الطريق إلى الفراش.
كيفية استخدام الملح لخفض الروائح من مرحاض الرائحة
العملية نفسها واضحة إلى حد ما. ما عليك سوى صب نصف كوب من الملح – ملح طاولة عادي جيد ، ولكن لقليل من طاقة التنظيف الإضافية ، استخدم الملح الخشن – في وعاء المرحاض قبل الذهاب إلى السرير. دعه يجلس بين عشية وضحاها (أو 6 ساعات على الأقل). في صباح اليوم التالي ، استخدم فرشاة المرحاض لإعطاء الوعاء فركًا خفيفًا ، ثم قم بالتدفق تمامًا. للحصول على رائحة جديدة بدون معطرات الهواء الكيميائية ، أضف بضع قطرات من الزيوت الأساسية مع الملح في الليل.
كم مرة يجب أن تكمل هذه المهمة؟ هذا هو المكان الذي تبدأ فيه آراء الخبراء. يقول البعض مرة واحدة في الأسبوع ، بينما يقول آخرون أنه يمكنك القيام بذلك ليلا. لماذا الفرق؟ من المحتمل أن يعود ذلك إلى إمكانات الملح لتآكل المعادن في السباكة بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يخلق الملح مشكلات ليس فقط في مرحاضك ، ولكن نظام السباكة بالكامل.
في حين تبين أن الملح يقلل من روائح الحمام هذه ، فإننا نقترح استخدامه في الاعتدال. قد يكون من المفيد تباعد العملية مرة واحدة في الأسبوع (ربما بعد نظافة الحمام الأسبوعي) أو حتى حسب الحاجة عندما تزحف الروائح. إذا لم تستسلم الرائحة ، ففكر في تنظيف مناشف الحمام الخاصة بك – فهي غالبًا ما تكون الجاني غير المتوقع لرائحة الحمام.